Penurie de apă în Grecia: regiunea Atena și două insule din Marea Egee, în stare de urgență hidrologică din cauza secetei cronice

Data publicării:
robinet cu apa putine in maini de barbat
Grecia trece printr-o perioadă de secetă persistentă, comparabilă doar cu criza din perioada 1988-1994. Fotografie cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images

Autorităţile din Grecia au plasat regiunea Atena şi două insule din Marea Egee în stare de urgenţă hidrologică, pentru a accelera lucrările de infrastructură şi pentru a răspunde unei ameninţări crescânde de penurie de apă, exacerbată de o secetă cronică, informează sâmbătă AFP.

Ministerul elen al Mediului a anunţat vineri seară această măsură, care vizează, în plus faţă de zona metropolitană a Atenei, insulele Patmos şi Leros din Arhipelagul Dodecanez, situat în sud-estul ţării.

Această decizie acordă prioritate implementării unor proiecte de infrastructură critice, a declarat o sursă din acelaşi minister. Nicio restricţie asupra consumului de apă nu a fost anunţată pentru moment.

Potrivit companiei de aprovizionare cu apă şi asanare din Atena (EYDAP), precipitaţiile anuale din Grecia au scăzut cu aproximativ 25%, evaporarea a crescut cu 15%, iar consumul de apă a crescut cu circa 6% în raport cu anul 2022.

Ministrul grec pentru Mediu şi Energie, Stavors Papastavrou, a declarat vineri pentru postul de televiziune Skai TV că rezervele de apă din zona metropolitană a Atenei se ridică în prezent la aproximativ 400 de milioane de metri cubi, cu un consum anual de circa 250 de milioane de metri cubi.

 Nu mai este posibil să amânăm aceste decizii dificile, a declarat ministrul elen.  În zonele în care consumul de apă creşte considerabil din cauza turismului, sunt necesare o mai mare atenţie şi o mai bună planificare pentru a evita situaţii în timpul verii care nu pot fi gestionate, a adăugat el.

Potrivit unor surse ministeriale, Grecia trece printr-o perioadă de secetă persistentă, comparabilă doar cu criza din perioada 1988-1994.

Guvernul elen a anunţat deja luna trecută planuri de investiţii în valoare de 2,5 miliarde de euro în proiecte de infrastructură hidraulică pe parcursul următorului deceniu.

Planul conţine deturnarea a doi afluenţi ai râului Aheloos din vestul Greciei, pe lângă proiecte de foraj şi desalinizare.

Proiectul de 500 de milioane de euro pentru afluenţii râului Aheloos trebuie finalizat până în 2029. Peste 150 de proiecte în valoare de peste 320 de milioane de euro sunt în prezent în curs de desfăşurare în peste 40 de insule, potrivit Ministerului Mediului din Grecia. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

