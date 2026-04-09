Percheziții cu mascați la Novaia Gazeta, una dintre puținele publicații independente din Moscova. Jurnaliștii, vizați de un dosar penal

Data publicării:
Novaia Gazeta
Novaia Gazeta publică în special pe internet după instituirea cenzurii militare de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Sursa foto: X

Forțe de securitate ruse au efectuat joi percheziții la Novaia Gazeta din Moscova, una dintre puținele publicații independente din țară. Jurnaliștii sunt vizați într-un dosar penal, iar avocații nu au fost lăsați să intre în redacție.

Mascaţi ai forţelor de securitate ruse au descins joi la sediul media independente ruse Novaia Gazeta din Moscova, a anunţat publicaţia pe reţele sociale, relatează Agerpres.

„În jurul prânzului” (09:00 GMT), agenţi „cu cagule au intrat în sediul redacţiei”, a afirmat Novaia Gazeta pe reţele de social media. „Nu cunoaştem motivul. (Mascaţii) nu permit avocaţilor redacţiei să intre în sediu, unde se află şi o parte dintre angajaţi”, a precizat publicaţia, al cărei redactor şef Dmitri Muratov a fost în 2021 co-laureat al Premiului Nobel pentru Pace.

Un jurnalist AFP prezent la faţa locului a constatat că două vehicule ale Comitetului de anchetă rus, organismul responsabil de majoritatea anchetelor din ţară, erau parcate în curtea din faţa redacţiei Novaia Gazeta, printre ai cărei acţionari a fost pe timpuri ex-liderul sovietic Mihail Gorbaciov, decedat în 2022.

Percheziţiile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal vizând „utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal” în redactarea unor articole „negative” despre ruşi, potrivit agenţiilor de stat TASS şi RIA Novosti.

Forţele de ordine ruse anchetează, de asemenea, Novaia Gazeta, „inclusiv pentru legături cu Novaia Gazeta Evropa” şi „Comitetul Anti-Război rusesc”, relatează TASS, citând o sursă din cadrul forţelor de ordine. Prima este desemnată drept „indezirabilă” în Rusia, în timp ce cea de-a doua organizaţie este considerată "teroristă" de autorităţile ruse.

Novaia Gazeta, unul dintre puţinele mijloace de informare independente din Rusia, s-a aflat adeseori în vizorul autorităţilor din cauza anchetelor sale privind încălcările drepturilor omului şi derapajele Kremlinului.

Angajamentul acestei publicaţii, în special în ceea ce priveşte dezvăluirea încălcărilor drepturilor omului în Cecenia, a costat viaţa mai multor angajaţi ai săi. Printre aceştia se numără Anna Politkovskaia, împuşcată mortal în octombrie 2006 în holul clădirii în care locuia, la Moscova.

Publicaţia, care apărea anterior de mai multe ori pe săptămână, şi-a încetat apariţia după instituirea cenzurii militare la începutul ofensivei ruse la scară largă în Ucrainei, în februarie 2022. Novaia Gazeta continuă însă să existe, în special pe internet. Pentru a-şi face munca şi a nu fi arestaţi, mai mulţi dintre redactorii acestei media au plecat după invazie în Occident, unde au înfiinţat Novaia Gazeta Evropa.

Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Digi Sport
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
