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Percheziții la Parlamentul European, într-o anchetă privind deturnarea a milioane de euro. În vizor, un fost grup de extremă dreapta

Data publicării:
European Union Institutions In Brussels, Belgium - 23 Mar 2026
Sediul Parlamentului European din Bruxelles. Sursa foto: Profimedia Images
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Parchetul European (EPPO) a efectuat miercuri percheziții la sediile Parlamentului European din Bruxelles și Strasbourg, într-o anchetă care ar viza fostul grup politic de extremă dreapta Identitate și Democrație (ID), potrivit grupului Patrioți pentru Europa (PfE).

Grupul ID a existat în perioada 2019-2024 şi a inclus formaţiunile Rassemblement National (RN) din Franţa, Alternativa pentru Germania (AfD), Partidul Libertăţii din Austria (FPÖ) şi Lega din Italia. RN, FPÖ şi Lega fac parte, în prezent, din PfE (Patrioți pentru Europa).

EPPO nu a precizat care grup a fost vizat, adăugând că, pentru moment, nu vor fi oferite detalii suplimentare, pentru a nu periclita procedurile aflate în desfăşurare, potrivit Agerpres. Dar PfE a declarat că percheziţiile par a fi „legate de plângerea depusă împotriva grupului Identitate şi Democraţie (ID), dizolvat în 2024”.

Auditorii Parlamentului European au concluzionat că membri ai ID au utilizat în mod necorespunzător fonduri UE în valoare de cel puţin 4,3 milioane de euro în timpul legislaturii anterioare, între 2019 şi 2024.

Conform raportului lor, fondurile au fost direcţionate către companii apropiate grupului, precum şi către asociaţii care sprijină campanii împotriva avortului. Grupul s-a grăbit să ia distanţă faţă de ID, o entitate „dizolvată” cu care nu mai există nicio „continuitate juridică”.

EPPO, care suspectează o deturnare de fonduri, ordonase deja o serie de percheziţii pe 30 iunie în mai multe ţări din UE, printre care Franţa, în cadrul acestei anchete. Potrivit PfE, niciunul dintre aleşi nu a fost vizat de percheziţiile efectuate în „birouri administrative”.

Conform unei surse apropiate anchetei, percheziţiile au vizat unul sau mai multe birouri folosite de Philip Claeys în calitate de secretar general al ID. Claeys, fost eurodeputat belgian din partidul antiimigraţie Vlaams Belang, este în prezent secretar general al grupului Patrioţii, conform site-ului Parlamentului European.

Acest grup de extremă dreapta, al treilea din PE după numărul de deputaţi (85), are în componenţă europarlamentari ai RN, Vlaams Belang, PVV olandez sau Lega italiană, formaţiuni care erau deja asociate în cadrul ID. Solicitat de AFP, Jordan Bardella, copreşedinte al Patrioţilor, nu a dorit să comenteze.

Printr-o purtătoare de cuvânt, Parlamentul European a afirmat doar că în prezent „cooperează cu autorităţile competente, ca de obicei”. Parlamentul European se află în această săptămână în sesiune plenară la Strasbourg.

Editor : M.I.

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