Percheziţii la sediile Comisiei Europene. Parchetul European investighează posibile nereguli în vânzarea unor active imobiliare

Sediul Comisiei Europene
Sediul Comisiei Europene. Foto: Profimedia
Tranzacții de 900 de milioane de euro

Sediile Comisiei Europene de la Bruxelles au fost percheziţionate joi în cadrul unei anchete a Parchetului European privind posibile nereguli în vânzarea de active imobiliare către statul belgian, a declarat pentru AFP o sursă apropiată dosarului, relatează News.ro.

Comisia a confirmat că este vizată de anchete privind vânzarea a 23 dintre clădirile sale către statul belgian în 2024 şi a declarat că are încredere în faptul că „procesul s-a desfăşurat în conformitate cu reglementările” legale, potrivit unui purtător de cuvânt.

„Comisia va coopera pe deplin cu EPPO (Parchetului European, condus de Laura Codruţa Kovesi - n.r.) şi cu autorităţile belgiene competente (...), furnizând toate informaţiile şi asistenţa necesare pentru o anchetă aprofundată şi independentă”, a adăugat purtătorul de cuvânt al executivului european.

Poliţia a efectuat percheziţiile joi dimineaţă, potrivit unei surse apropiate dosarului.

La rândul său, Parchetul European, condus de Laura Codruţa Kovesi, a menţionat „colectarea de probe” în cadrul unei anchete în curs.

Având în vedere dezvoltarea telemuncii de la începutul pandemiei de Covid-19, Comisia Europeană a anunţat în 2024 intenţia sa de a renunţa până în 2030 la 25 % din suprafaţa sa de birouri. A fost încheiat un acord pentru vânzarea către statul belgian a 23 de clădiri destinate locuinţelor, companiilor sau comerţului, acest proiect răspunzând şi dorinţei autorităţilor belgiene de a transforma cartierul european din Bruxelles.

Valoarea vânzării a fost estimată la acea vreme la 900 de milioane de euro.

La 29 aprilie 2024, Comisia şi statul belgian au anunţat împreună „finalizarea unui acord” în temeiul căruia Societatea Federală de Participaţii şi Investiţii (SFPIM, braţul financiar al statului federal) urma să devină proprietara acestor clădiri înainte de a le ceda la rândul său unor promotori imobiliari.

Înfiinţat oficial în 2021, Parchetul European este un organism independent al UE însărcinat cu combaterea fraudei cu fonduri ale Uniunii Europene şi oricăror altor infracţiuni care lezează interesele sale financiare (corupţie, spălare de bani, fraudă transfrontalieră cu TVA). Această instanţă supranaţională are sarcina de a investiga, dar şi de a urmări penal şi de a traduce în justiţie autorii acestor infracţiuni.

