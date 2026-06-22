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Perdele exterioare, copaci artificiali și „junglă mobilă”. Cum încearcă o țară din Europa să învingă canicula fără aer condiționat

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perdele
Sursa foto: linkedin.com/posts/elinecoolen
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Din articol
Lecții uitate de la egipteni, greci și romani Planul olandez pentru orașe mai răcoroase

În timp ce Europa se confruntă cu un nou val de căldură extremă, autoritățile și cercetătorii din Țările de Jos testează soluții neobișnuite pentru răcorirea orașelor și a locuințelor. De la perdele montate în exteriorul ferestrelor până la „jungle mobile” și instalații care creează umbră, olandezii încearcă să reducă efectele caniculei fără a apela la aerul condiționat.

Locuitorii din Amsterdam sunt îndemnați să își atârne perdelele în exteriorul ferestrelor, în timp ce experții în sănătate recomandă soluții simple pentru a reduce efectele valului de căldură care afectează Țările de Jos, unde locuințele au fost construite pentru clima tradițională a Europei de Nord, mai degrabă rece și umedă, scrie The Guardian.

Într-o postare devenită virală săptămâna trecută, Eline Coolen, coordonatoarea pentru probleme legate de caniculă din cadrul institutului de sănătate publică al orașului Amsterdam, i-a îndemnat pe locuitori să improvizeze șine pentru perdele sau să agațe cearșafuri și perdele în exteriorul ferestrelor pentru a împiedica razele soarelui să ajungă la geamurile mari.

„În casele olandeze, dar și în multe locuințe din nordul Europei, există ferestre foarte mari”, a explicat Coolen. „Întotdeauna am construit pentru iarnă, când îți dorești cât mai mult soare și căldură în interior. Dar numai în Amsterdam, aproximativ 110 persoane mor anual din cauza căldurii, iar fără măsuri serioase acest număr ar putea ajunge la 600 în viitor.”

Inspirată de cearșafurile văzute la ferestrele locuințelor din Amsterdam-Noord, cartierul în care locuiește, dar și de o călătorie recentă la Barcelona, unde a observat jaluzele montate pe balcoane, ea a încurajat oamenii să facă mici modificări pe cont propriu. Ideea este simplă: dacă împiedici soarele să atingă geamurile, reduci transferul de căldură în interiorul casei.

Lecții uitate de la egipteni, greci și romani

Potrivit profesorului Bert Blocken, specialist în inginerie mecanică la Universitatea Heriot-Watt și susținător al alternativelor la aparatele de aer condiționat energofage, explicația ține pur și simplu de fizică.

„Ne petrecem cea mai mare parte a timpului în interior, chiar și în zilele însorite, pentru că muncim sau dormim, iar somnul este esențial pentru recuperarea după caniculă”, a spus el. „Trebuie să menținem clădirile răcoroase, ideal fără sisteme active de răcire. Adaptarea clădirilor la schimbările climatice este importantă, însă multe dintre ele continuă să fie construite cu fațade mari din sticlă, care generează foarte multă căldură.”

Potrivit cercetărilor, cea mai eficientă metodă de a menține o clădire răcoroasă este blocarea razelor solare înainte ca acestea să pătrundă în interior. Dacă arhitecții consideră copertinele textile inestetice, există și variante moderne de jaluzele exterioare retractabile.

„Egiptenii, grecii și romanii făceau acest lucru acum mii de ani, însă uneori suntem foarte pricepuți la a uita lecțiile trecutului”, a spus Blocken. „Dacă aș fi primar, primul ordin pe care l-aș da ar fi instalarea de sisteme exterioare de umbrire solară pe toate clădirile.”

Planul olandez pentru orașe mai răcoroase

Institutul Național pentru Sănătate Publică din Țările de Jos (RIVM) identifică trei niveluri de acțiune: comportamentul oamenilor, locuințele și proiectarea urbană. Werner Hagens, coordonatorul planului național pentru caniculă, a declarat că cercetările recente arată că simplele campanii de informare pot reduce numărul deceselor în perioadele cu temperaturi extreme.

„Poți modifica spațiul urban prin mai multe zone verzi, poți adapta clădirile cu ecrane de protecție și alte mecanisme de răcire, dar poți și să le oferi oamenilor informații despre cum să reducă efectele căldurii în interiorul locuințelor”, a spus el.

Copacii artificiali, pergolele acoperite cu vegetație și așa-numitele „blocuri-junglă mobile” pot contribui la răcorirea pietonilor și chiar la reducerea ușoară a temperaturii, spune Jeroen Kluck, profesor specializat în orașe reziliente la schimbările climatice la Universitatea de Științe Aplicate din Amsterdam.

„Există întotdeauna un motiv pentru a nu face nimic: spațiul public este limitat, nu există bani suficienți”, a spus el. „Dar astfel orașul devine mai atractiv, mai locuibil în zilele caniculare și crește biodiversitatea. Dacă creezi umbră, un loc plăcut unde oamenii să se poată așeza și plante care rezistă la secetă, toate acestea ajută.”

Sandra Phlippen, economist și director pentru strategie climatică la ABN Amro, consideră că astfel de investiții au sens și din punct de vedere economic.

„O singură noapte de somn pierdută costă aproape 200 de euro”, a spus ea. „Imaginați-vă o stradă cu 100 de locuitori. Toți dorm prost timp de trei nopți din cauza caniculei, iar a doua zi sunt mai puțin productivi. Costul pierderilor depășește investiția anuală în copaci pentru acea stradă.”

Editor : M.I.

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