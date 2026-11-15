Peste 2.000 de migranți au ajuns în Insulele Canare în doar 48 de ore. Spania a declarat stare de urgență pe El Hierro

Peste 2.000 de migranți au ajuns cu bărcile în Insulele Canare în doar 48 de ore, punând și mai multă presiune pe autoritățile spaniole. Cele mai multe ambarcațiuni au ajuns pe insula El Hierro, unde a fost declarată stare de urgență pe fondul creșterii numărului de sosiri.

Arhipelagul situat în largul coastelor nord-vestice ale Africii reprezintă un punct principal de intrare pentru migranţi, în special din Africa de Vest, care încearcă să traverseze periculosul Atlantic în ambarcaţiuni improvizate. Potrivit Ministerului spaniol de Interne, peste 13.000 dintre cele puţin peste 28.000 de persoane care au ajuns în Spania pe mare între ianuarie şi sfârşitul lunii octombrie au debarcat în Insulele Canare.

Spania a declarat marţi stare de urgenţă în materie de migraţie pe insule, ca urmare a creşterii numărului de sosiri din ultimele săptămâni, în special din Africa subsahariană. Ţara urmează să organizeze alegeri generale anticipate peste două săptămâni.

Centrul de salvare a declarat că a acordat asistenţă unui număr de 1.324 de persoane aflate la bordul a 14 bărci pneumatice, dintre care majoritatea au ajuns pe insula El Hierro, cu o populaţie de 12.000 de locuitori. Această cifră s-a apropiat de recordul zilnic de salvări pe această rută, de 1.461 de persoane, stabilit la 7 noiembrie 2020, scrie News.ro.

Personalul Crucii Roşii îi întâmpină pe migranţi în port, oferindu-le haine uscate, alimente şi apă şi înregistrându-le sosirea, a declarat Dácil León, coordonatoarea de urgenţă a organizaţiei din Tenerife, pentru postul public de televiziune RTVE.

Traversarea Atlanticului între Africa de Vest şi Insulele Canare este una dintre cele mai periculoase rute de migraţie din lume. Deşi insulele se află la aproximativ 65 de mile (105 kilometri) de cea mai apropiată coastă africană, mulţi migranţi aleg rute mai lungi pentru a se feri de forţele de ordine. Aceste călătorii pot dura zile sau săptămâni, majoritatea ambarcaţiunilor plecând din Mauritania.

În luna iulie, zeci de mii de persoane au trecut din Maroc în teritoriul spaniol Ceuta, situat în Africa de Nord, în doar două zile, provocând haos şi reaprinzând dezbaterea privind imigraţia în Europa şi nu numai. Peste 140 de persoane şi-au pierdut viaţa în timpul călătoriei.

Majoritatea celor care au trecut graniţa au plecat în câteva zile, dar până la 15.000 au rămas.

Editor : M.I.