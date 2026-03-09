Live TV

Peste 2.000 de ani de închisoare. Pedeaspa pe care o riscă opozantul unuia dintre cei mai vechi lideri din Europa

Data actualizării: Data publicării:
Rally In Istanbul Against The Arrest Of Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, Sisli, Turkey - 09 Apr 2025
Afișe cu chipul lui Ekrem Imamoglu, ridicate în timpul unui protest, la Istanbul, față de arestarea primarului, principalul rival al lui Recep Tayyip Erdogan Foto: Profimedia

La Istanbul a început procesul împotriva primarului orașului Ekrem Imamoglu, considerat principalul rival al președintelui Turciei, Recep Erdogan, în alegeri.

Politicianul este acuzat de corupție și conducerea unei organizații criminale. Potrivit anchetei, Imamoglu este judecat împreună cu 401 de acuzați. Printre acuzați se află oameni de afaceri, angajați ai municipalității și persoane legate de activitatea administrației din Istanbul.

Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă totală de peste 2000 de ani de închisoare. Reprezentanții Partidului Republican Popular, de opoziție, consideră că acuzațiile sunt motivate politic. Liderul partidului, Ozgur Ozel, a declarat la un miting al susținătorilor: „Totul se reduce la teama lui Erdogan față de Imamoglu”.

Imamoglu se află în arest din martie 2025. El a fost reținut cu câteva zile înainte de a-și anunța oficial intenția de a candida la președinție. Imamoglu este considerat unul dintre cei mai periculoși adversari politici ai lui Erdogan.

Victoria sa în alegerile pentru primăria Istanbulului din 2019 a reprezentat o lovitură serioasă pentru partidul președintelui, Partidul Justiției și Dezvoltării (AKP). Erdogan însuși și-a început cariera politică tocmai din funcția de primar al acestui oraș.

Realeasa victorie a lui Imamoglu la alegerile pentru primărie din 2024 a reprezentat o mare victorie pentru opoziție. De asemenea, pentru prima dată în mulți ani, Partidul Republican al Poporului a devansat partidul lui Erdogan în popularitate la alegerile locale. Noile alegeri prezidențiale din Turcia ar trebui să aibă loc în 2028.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
petrolier în ocean
1
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
2
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
donald trumo
3
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa
F-47
4
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă...
Increase in gasoline prices due to the Israel vs Iran war. Increase in the price of oil due to the war between Iran and Israel
5
Amenințarea Iranului: „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari...
L-a convins pe Leo Messi să semneze și acum a făcut anunțul: "Între 70 și 80 de milioane pe an!"
Digi Sport
L-a convins pe Leo Messi să semneze și acum a făcut anunțul: "Între 70 și 80 de milioane pe an!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Precision Strike Missile racheta orientul mijlociu sua iran
A doua rachetă trimisă de Iran spre Turcia. Proiectilul a fost distrus de sistemele de apărare ale NATO
Demonstrație de susținere a lui Ekrem İmamoğlu
Primarul Istanbulului, principalul adversar politic al lui Erdogan, judecat într-un dosar de corupție, alături de alte 400 de persoane
Mojtaba Khamenei
Numirea noului lider, cea mai mică dintre problemele Iranului. Reformiștii: alegerea fiului lui Khamenei distrage atenția de la apărare
concedii egipt
„Dacă e de murit, murim și acasă”. Războiul nu-i sperie pe cei care au programate concedii în Orientul Mijlociu, în viitorul apropiat
Turkish President Recep Tayyip Erdogan
Miză enormă pentru Ankara în războiul din Iran. De ce joacă Erdogan cartea diplomației, în ciuda atacului care viza o bază din Turcia
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
STENOGRAME Dispută în Coaliție după scandalul în care e implicată...
viktor orban si ursula von der leyen
Viktor Orban îi face o propunere Ursulei von der Leyen pentru a evita...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
Război în Orientul Mijlociu, ziua 10. Mii de iranieni jură credință...
ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Noi negocieri în Coaliție, după blocajul pe buget. Guvernul va...
Ultimele știri
Ţările G7, consultări despre accesarea rezervelor strategice de petrol. Când s-a mai scos combustibil din aceste rezerve
Kaja Kallas: „Ar trebui să accelerăm ritmul procesului de extindere a UE”. Ce țări sunt vizate
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Dragoș Pîslaru, respinsă în Senat. „PNRR-ul României era în moarte clinică”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
Prezentatoarea care suferă de o boală gravă i-a șocat pe toți. Cum a apărut vedeta
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Turcia – România, în pericol! O nouă rachetă balistică lansată de Iran a fost interceptată în spațiul aerian...
Adevărul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi...
Playtech
Moment neașteptat cu Putin în timp ce transmitea un mesaj! Videoclipul a fost șters imediat, slăbiciunea...
Digi FM
Era om al străzii și avea o zi groaznică la muncă. Gestul banal care i-a schimbat viața peste noapte: „Cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Scene haotice”. Iranienii au trimis ofițeri în Australia, în căutarea ”trădătoarelor”. CINCI jucătoare au...
Pro FM
Mădălina Ghenea și picioarele ei interminabile fură toți ochii. Pe plajă sau în rochie minusculă cu tocuri...
Film Now
Christina Applegate a dezvăluit numele starului rock pentru care l-a părăsit pe Brad Pitt: Nu am mai vorbit...
Adevarul
Ce relație au avut strămoșii românilor cu neamurile iraniene. Legăturile din secolul XX, alimentate de țiței
Newsweek
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...