Peste 2.000 de ani de închisoare. Pedeaspa pe care o riscă opozantul unuia dintre cei mai vechi lideri din Europa

La Istanbul a început procesul împotriva primarului orașului Ekrem Imamoglu, considerat principalul rival al președintelui Turciei, Recep Erdogan, în alegeri.

Politicianul este acuzat de corupție și conducerea unei organizații criminale. Potrivit anchetei, Imamoglu este judecat împreună cu 401 de acuzați. Printre acuzați se află oameni de afaceri, angajați ai municipalității și persoane legate de activitatea administrației din Istanbul.

Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă totală de peste 2000 de ani de închisoare. Reprezentanții Partidului Republican Popular, de opoziție, consideră că acuzațiile sunt motivate politic. Liderul partidului, Ozgur Ozel, a declarat la un miting al susținătorilor: „Totul se reduce la teama lui Erdogan față de Imamoglu”.

Imamoglu se află în arest din martie 2025. El a fost reținut cu câteva zile înainte de a-și anunța oficial intenția de a candida la președinție. Imamoglu este considerat unul dintre cei mai periculoși adversari politici ai lui Erdogan.

Victoria sa în alegerile pentru primăria Istanbulului din 2019 a reprezentat o lovitură serioasă pentru partidul președintelui, Partidul Justiției și Dezvoltării (AKP). Erdogan însuși și-a început cariera politică tocmai din funcția de primar al acestui oraș.

Realeasa victorie a lui Imamoglu la alegerile pentru primărie din 2024 a reprezentat o mare victorie pentru opoziție. De asemenea, pentru prima dată în mulți ani, Partidul Republican al Poporului a devansat partidul lui Erdogan în popularitate la alegerile locale. Noile alegeri prezidențiale din Turcia ar trebui să aibă loc în 2028.

Editor : A.R.