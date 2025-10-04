Cel puţin 442 de persoane au fost arestate în centrul Londrei, în timpul manifestațiilor în sprijinul grupului „Palestine Action”, a anunţat Poliţia Metropolitană, potrivit BBC. Organizatorii „Defend Our Juries” au declarat că aproximativ 1.000 de persoane au participat la manifestaţiile „Palestine Action”, un grup interzis de guvern în iulie. Executivul Starmer a declarat ilegală orice formă de sprijin sau afiliere la acesta.

Protestele au continuat, în ciuda apelurilor miniştrilor şi al Poliţiei, care au cerut amânarea manifestaţiilor, în urma atacului sângeros de joi asupra sinagogii din Manchester.

Keir Starmer a îndemnat protestatarii să „respecte durerea evreilor britanici”, în timp ce personalităţi evreieşti au criticat, de asemenea, protestele.

Zoe Cohen, membră a „Defend Our Juries”, a declarat că, în calitate de evreică, „plânge după atacul îngrozitor asupra sinagogii”, dar „plânge şi pentru sutele de mii de palestinieni care au fost ucişi, strămutaţi şi înfometaţi în Gaza”.

Ea a adăugat: „Cred că este posibil să arătăm compasiune şi să ne deschidem inimile către victimele mai multor atrocităţi comise simultan”.

În comunicatul emis în timpul protestului, ea a declarat că „dacă manifestația de astăzi ar fi fost anulată, am fi lăsat teroarea să învingă”.

În cea mai recentă informare, poliţia metropolitană a declarat: „Ofiţerii au arestat 442 de persoane pentru susţinerea unei organizaţii interzise”.

Sâmbătă dimineaţă, poliţia a declarat: „Majoritatea persoanelor care se află încă în Trafalgar Square sunt spectatori care nu ţin pancarte în sprijinul Palestine Action”.

Poliţia a adăugat că un alt grup de protestatari s-a adunat în Whitehall, „blocând drumul înainte de a încerca să mărşăluiască mai întâi spre Trafalgar Square, apoi spre Parliament Square. Poliţiştii au intervenit”.

Editor : C.A.