Peste 70 de morți în două zile de atacuri rusești. Zelenski acuză SUA că negociază cu Moscova, dar nu ajută Kievul: „E lipsă de voință”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat SUA că nu sunt dispuse să ajute Ucraina, după ce un atac cu bombe ruseşti a ucis joi cel puţin 35 de persoane în estul ţării, ridicând numărul victimelor din ultimele două zile la peste 70, transmite Reuters.

La câteva ore după ce atacul asupra oraşului asediat Kramatorsk a distrus două autobuze, Zelenski a criticat eforturile Washingtonului de a menţine legături economice cu Rusia, în timp ce încearcă să medieze războiul care durează de peste patru ani.

Autorităţile locale au raportat un nou atac cu drone în seara zilei, în urma căruia au murit două persoane. Astfel, numărul total al victimelor din oraş a ajuns la 35.

Autorităţile locale au raportat că o bombă rusească ghidată a ucis două persoane într-un sat din sud-estul regiunii Dnipropetrovsk, iar o persoană a murit în oraşul Ivano-Frankivsk, din vestul ţării.

Atacurile au avut loc la o zi după ce un atac masiv al Rusiei cu drone şi rachete a ucis zeci de persoane în toată Ucraina - dintre care 22 într-o clădire de locuinţe din oraşul Prîlukî, situat în centrul ţării, la aproximativ ⁠130 km est de Kiev.

În declaraţia sa de la începutul serii, Zelenski a afirmat că 78 de persoane au fost ucise şi 215 rănite în urma atacurilor din ultimele două zile pe teritoriul Ucrainei.

În declaraţia făcută reporterilor din Prîlukî, liderul ucrainean a îndemnat SUA să dea curs solicitărilor sale de a extinde accesul Ucrainei la serviciul de sateliţi Starlink, pentru a o ajuta să ţintească lansatoarele de rachete balistice ruseşti.

Zelenski, mesaj dur pentru Trump: „Deschideți Starlink pentru Ucraina”

„Deschideţi Starlink pentru Ucraina. L-aţi deschis când aţi răspuns la ameninţările Iranului... Am spus destul de deschis - daţi-ni-l, ajutaţi-ne să ne apărăm spaţiul aerian şi să dominăm acolo. Şi atunci Putin se va aşeza la masa negocierilor”, a transmis el într-o declaraţie plină de emoţie.

În ultimele luni, Ucraina a încercat să preia iniţiativa pe câmpul de luptă de la Rusia, ale cărei avansuri au încetinit în acest an, dar continuă să sufere din cauza războiului aerian din ce în ce mai brutal al Moscovei.

„Deci, unde este adevărul aici, unde este onestitatea? Unde este impasul? ... Asta se numeşte lipsă de voinţă”, a spus el, referindu-se la afirmaţia secretarului de stat american Marco Rubio de joi dimineaţă, potrivit căreia războiul se află într-un impas şi că Statele Unite vor continua să lucreze în vederea unei soluţionări.

„Nu se poate, pe de o parte, să negociezi cu ruşii despre viitoare proiecte economice, iar pe de altă parte să spui că ne aflăm într-un fel de... impas diplomatic”, a adăugat Zelenski.

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Înalţi oficiali ruşi şi americani, printre care şi trimisul special al SUA, Jared Kushner, au purtat discuţii privind atragerea unui investitor american în proiectul conductelor Nord Stream, care furnizau gaz rusesc către Germania înainte ca Moscova să invadeze Ucraina, a raportat joi Reuters.

Negociatorii ucraineni se vor deplasa în SUA vineri şi sâmbătă pentru discuţii, a adăugat Zelenski, îndemnându-l pe preşedintele american Donald Trump să intensifice presiunea sancţiunilor asupra Rusiei.

Zelenski a declarat reporterilor de la Kiev că se aşteaptă ca partenerii europeni ai Kievului să se alăture discuţiilor cu SUA. El a mai spus că negociatorii ucraineni vor aborda problema apărării antiaeriene, având în vedere atacurile ruseşti aproape constante.

Intensificarea atacurilor

Douăzeci de persoane au fost rănite în atacul de la Kramatorsk - unul dintre cele mai mari atacuri izolate ale anului din partea Rusiei. Moscova a negat că ar viza civilii, dar bombardează în mod regulat oraşele cu rachete şi drone.

”Ruşii vizează în mod deliberat civilii. Pentru ei, un autobuz plin de pasageri este o ţintă atractivă tocmai pentru că un singur atac poate ucide cât mai mulţi oameni posibil”, a declarat guvernatorul regional Vadym Filashkin pe aplicaţia Telegram.

Imaginile publicate de oficiali arătau cadavre împrăştiate pe o stradă acoperită de moloz şi carcasa carbonizată a unui autobuz. Unele cadavre nu fuseseră încă identificate, a spus Zelenski, adăugând că atacul nu va rămâne fără răspuns.

În altă ordine de idei, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că patru persoane au fost ucise şi 19 rănite în atacurile din dimineaţa zilei asupra capitalei ucrainene, Kiev. Alimentarea cu apă şi energie electrică a suferit întreruperi, iar oficialii au afirmat că va dura ceva timp până când situaţia va fi remediată.

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În ultimele săptămâni, Rusia a lansat atacuri neîncetate cu drone asupra Kievului, vizând depozite şi centre de date şi reluându-şi campania împotriva reţelei electrice a Ucrainei înainte de venirea iernii.

Compania rusă de tehnologie şi inteligenţă artificială Yandex a declarat că nu poate stabili încă dacă echipamentele dintr-un centru de date lovit de un atac cu drone ucrainene pot fi repuse în funcţiune. Zelenski nu s-a referit în mod specific la atacul asupra Yandex, dar a afirmat că Ucraina ”răspunde” la atacurile ruseşti asupra centrelor de date.

Editor : C.A.