Peste jumătate dintre europeni cred că urmează un mare război. Doar 16% mai consideră SUA un aliat (sondaj)

Imagine cu caracter ilustrativ.

Majoritatea ruşilor consideră acum UE un inamic mai înverşunat împotriva Rusiei decât este SUA, în timp ce majoritatea europenilor se tem de un mare război european, conform unui sondaj publicat joi de centrul de reflecţie (think-tank) Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR) în colaborare cu Universitatea Oxford.

Sondajul, efectuat în noiembrie 2025 în 21 de ţări pe un eşantion de 25.949 de persoane, mai susţine că aliaţii SUA, în special cei din Europa, se simt tot mai distanţi faţă de SUA şi majoritatea europenilor nu mai văd în această ţară un aliat de încredere.

"Acest sondaj arată că lumea crede că Occidentul a murit", spune cofondatorul şi directorul ECFR, Mark Leonardo, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Deşi sondajul a fost efectuat înaintea intervenţiei militare ordonate de preşedintele american Donald Trump în Venezuela, multe dintre tendinţele regăsite în interpretarea cercetării ar putea fi consolidate de această acţiune.

Printre concluziile sondajului se regăseşte şi aceea că oamenii în general se aşteaptă ca influenţa globală a Chinei să crească în următorul deceniu. Cetăţenii intervievaţi în Africa de Sud, Brazilia şi Turcia sunt cei care manifestă cel mai mult această percepţie, cu procente de 83%, 72% şi, respectiv, 63%.

Pe de altă parte, majoritatea cetăţenilor din Uniunea Europeană estimează că China va deveni lider mondial în dezvoltarea tehnologiilor de energie regenerabilă, o opinie mai puternică în comparaţie cu cea manifestată în urmă cu doi ani.

În contrast cu aşteptările faţă de China, respondenţii din Uniunea Europeană, China şi Ucraina nu se aşteaptă ca Statele Unite să câştige mai multă influenţă globală în următorul deceniu, opinie observată inclusiv în rândul americanilor intervievaţi. În plus, numai 16% dintre cetăţenii UE (procent pe ansamblul statelor UE, fără defalcare pe ţări) consideră Statele Unite un aliat, în timp ce 20% le văd ca pe un inamic.

Mai mult, 55% dintre cetăţenii Uniunii Europene şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la un posibil mare război european, 57% cu privire la armele nucleare, în timp ce 40% sunt îngrijoraţi de o invazie rusă în ţara lor.

De asemenea, 46% dintre europenii intervievaţi în sondaj nu cred că UE este o putere capabilă să concureze de la egal la egal cu Statele Unite şi cu China, iar aproape jumătate (49%) se îndoiesc că viitorul rezervă ceva bun pentru ţările lor.

Percepţiile despre Europa s-au schimbat cu precădere rândul respondenţilor din Rusia, care văd acum Europa ca un adversar, într-o proporţie de 51%, comparativ cu 42% anul trecut.

În schimb, mai puţini ruşi consideră Statele Unite un adversar, numai 37%, faţă de 48% anul trecut şi 64% în 2024.

Respondenţii din China sunt printre cei din puţinele ţări care încă cred că UE este o mare putere, 59% dintre chinezii intervievaţi având această percepţie.

Comentând rezultatele sondajului, Mark Leonard afirmă că politica preşedintelui american Donald Trump a avut ca efect scăderea popularităţii Statelor Unite în rândul aliaţilor săi şi a contribuit la plasarea Chinei într-o poziţie privilegiată.

La rândul său, co-autorul interpretării sondajului, istoricul Timothy Garton Ash crede că "europenii conştientizează în sfârşit realitatea dură a unei lumi post-occidentale". "Recunoscând că nu se mai pot baza nici pe SUA, nici pe China, (europenii) se întreabă dacă se pot baza pe ei înşişi", mai remarcă acesta.

