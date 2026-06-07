Un milion două sute de mii de persoane au participat la liturghia celebrată de Papa Leon în Piața Cibeles din Madrid, potrivit organizatorilor, într-unul dintre cele mai ample evenimente ale vizitei sale în Spania. Suveranul pontif a parcurs orașul cu papamobilul, a salutat mulțimea și a fost întâmpinat de familia regală a Spaniei, înainte de a oficia ceremonia dedicată sărbătorii Corpus Christi.

Papa Leon al XIV-lea, vizită oficială în Spania. Sursa: Profimedia Deschide galeria foto

Papa Leon al XIV-lea a ajuns în Piaţa Cibeles puţin înainte de ora 10.00, ora locală, după un traseu cu papamobilul pe mai multe străzi din Madrid, pentru a oficia liturghia şi procesiunea cu ocazia sărbătorii Corpus Christi, anunță news.ro.

Regele şi regina Spaniei, însoţiţi de prinţesa Leonor şi de infanta Sofia, de preşedinta Comunităţii Madridului, Isabel Diaz Ayuso, de ministra Educaţiei, Milagros Tolon, şi de primarul capitalei, Jose Luis Martinez Almeida, l-au întâmpinat pe papa la sosirea sa la liturghia de la Cibeles.

Suveranul a fost întâmpinat cu strigăte de „trăiască papa” la bordul papamobilului, înainte de a parcurge Paseo del Prado şi de a ocoli piaţa Neptun pentru a saluta mulţimea adunată acolo.

Revenit la Cibeles, suveranul pontif a primit din mâinile primarului Madridului, Jose Luis Martinez Almeida, Cheia de Aur a oraşului, înainte de începerea ceremoniei.

Pe parcursul drumului spre Cibeles, papamobilul s-a oprit de mai multe ori, o dată pentru a binecuvânta câţiva bebeluşi care i-au fost aduşi lângă vehicul de către membrii escortei papale.

Duminică, programul suveranului pontif include, la începutul după-amiezii, o întâlnire privată la Nunţiatura Apostolică cu membrii Ordinului Sfântului Augustin, din care face parte şi al cărui prior general a fost timp de două mandate consecutive, între 2001 şi 2013, perioadă în care s-a aflat în Spania în numeroase rânduri pentru a cunoaşte direct comunitatea augustiniană din această ţară.

„Crearea de reţele cu lumea culturii, artei, economiei şi sportului” este titlul întâlnirii pe care o va avea în această după-amiază la Movistar Arena din Madrid, alături de numeroase personalităţi şi reprezentanţi ai diferitelor discipline, în efortul său de a consolida dialogul dintre Biserică şi societatea contemporană.

Editor : C.A.