Live TV

Video&Foto Peste un milion de credincioși la Madrid: Papa Leon a oficiat o liturghie uriașă în Piața Cibeles, în prezența familiei regale spaniole

Data actualizării: Data publicării:
Pope Leon Xiv Holds a Vigil on His First Day in Madrid, Spain - 06 Jun 2026
Papa Leon al XIV-lea, liturghie în Piața Cibeles din Madrid. Sursa: Profimedia

Un milion două sute de mii de persoane au participat la liturghia celebrată de Papa Leon în Piața Cibeles din Madrid, potrivit organizatorilor, într-unul dintre cele mai ample evenimente ale vizitei sale în Spania. Suveranul pontif a parcurs orașul cu papamobilul, a salutat mulțimea și a fost întâmpinat de familia regală a Spaniei, înainte de a oficia ceremonia dedicată sărbătorii Corpus Christi.

Papa Leon al XIV-lea, vizită oficială în Spania. Sursa: Profimedia
Papa Leon al XIV-lea, vizită oficială în Spania. Sursa: Profimedia
Deschide galeria foto

Papa Leon al XIV-lea, vizită oficială în Spania. Sursa: Profimedia | Poza 1 din 6
Papa Leon al XIV-lea, vizită oficială în Spania. Sursa: Profimedia
Papa Leon al XIV-lea, vizită oficială în Spania. Sursa: Profimedia | Poza 2 din 6
Papa Leon al XIV-lea, vizită oficială în Spania. Sursa: Profimedia
Papa Leon al XIV-lea, vizită oficială în Spania. Sursa: Profimedia | Poza 3 din 6
Papa Leon al XIV-lea, vizită oficială în Spania. Sursa: Profimedia
Papa Leon al XIV-lea, vizită oficială în Spania. Sursa: Profimedia | Poza 4 din 6
Papa Leon al XIV-lea, vizită oficială în Spania. Sursa: Profimedia
Papa Leon al XIV-lea, vizită oficială în Spania. Sursa: Profimedia | Poza 5 din 6
Papa Leon al XIV-lea, vizită oficială în Spania. Sursa: Profimedia
Papa Leon al XIV-lea, vizită oficială în Spania. Sursa: Profimedia | Poza 6 din 6
Papa Leon al XIV-lea, vizită oficială în Spania. Sursa: Profimedia
,

Papa Leon al XIV-lea a ajuns în Piaţa Cibeles puţin înainte de ora 10.00, ora locală, după un traseu cu papamobilul pe mai multe străzi din Madrid, pentru a oficia liturghia şi procesiunea cu ocazia sărbătorii Corpus Christi, anunță news.ro.

Regele şi regina Spaniei, însoţiţi de prinţesa Leonor şi de infanta Sofia, de preşedinta Comunităţii Madridului, Isabel Diaz Ayuso, de ministra Educaţiei, Milagros Tolon, şi de primarul capitalei, Jose Luis Martinez Almeida, l-au întâmpinat pe papa la sosirea sa la liturghia de la Cibeles.

Suveranul a fost întâmpinat cu strigăte de „trăiască papa” la bordul papamobilului, înainte de a parcurge Paseo del Prado şi de a ocoli piaţa Neptun pentru a saluta mulţimea adunată acolo.

 

Revenit la Cibeles, suveranul pontif a primit din mâinile primarului Madridului, Jose Luis Martinez Almeida, Cheia de Aur a oraşului, înainte de începerea ceremoniei. 

Pe parcursul drumului spre Cibeles, papamobilul s-a oprit de mai multe ori, o dată pentru a binecuvânta câţiva bebeluşi care i-au fost aduşi lângă vehicul de către membrii escortei papale.

Duminică, programul suveranului pontif include, la începutul după-amiezii, o întâlnire privată la Nunţiatura Apostolică cu membrii Ordinului Sfântului Augustin, din care face parte şi al cărui prior general a fost timp de două mandate consecutive, între 2001 şi 2013, perioadă în care s-a aflat în Spania în numeroase rânduri pentru a cunoaşte direct comunitatea augustiniană din această ţară.

„Crearea de reţele cu lumea culturii, artei, economiei şi sportului” este titlul întâlnirii pe care o va avea în această după-amiază la Movistar Arena din Madrid, alături de numeroase personalităţi şi reprezentanţi ai diferitelor discipline, în efortul său de a consolida dialogul dintre Biserică şi societatea contemporană.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
2
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
AMBASADA RUSIEI
3
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București...
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
4
Șoșoacă, față în față cu Putin la Sankt Petersburg: „Românii nu vă urăsc. Nu vrem să...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
5
Victor Ponta se rupe de PSD: a demisionat din grupul parlamentar al social-democraților...
Lovitură de teatru: paparazzi l-au surprins alături de cea cu care și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii
Digi Sport
Lovitură de teatru: paparazzi l-au surprins alături de cea cu care și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pope Leo XIV arrives at Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport
Prima vizită a Papei Leon al XIV-lea în Spania. Suveranul Pontif vorbește despre „rana încă deschisă” a abuzurilor din Biserică
Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
Intervenție divină: de ce vizita Papei Leon în Spania ar putea fi o adevărată mană cerească pentru Pedro Sanchez
Papa Leon al XIV-lea
Premieră la Vatican: Papa Leon al XIV-lea a numit o femeie laică într-o funcție echivalentă cu cea de ministru
People crossing Rambla de Mar dock in Barcelona
Chiriile au explodat în Spania: oamenii dau chiar și 70% din salariu pentru locuință. Care sunt costurile în Madrid și Barcelona
Screenshot 2026-05-27 233625
Papa Leon l-a citat pe Gandalf din „Stăpânul Inelelor” în prima sa enciclică despre inteligența artificială
Recomandările redacţiei
inundatii6iunie
Prăpăd în zeci de localități din România după ploile de ieri: imagini...
Cristian Păun
Cristian Păun: „Să vii acum cu o nouă lege a salarizării unitare...
trasnete peste un camp si oras
Noi alerte de la ANM: jumătate din ţară, sub cod galben. Ploi...
mae
MAE, după elogiul lui Șoșoacă pentru Putin: Singurătatea agresorului...
Ultimele știri
Temeri de contaminare după un atac lângă Cernobîl: o dronă rusă a lovit o zonă de depozitare a combustibilului nuclear uzat
Xi Jinping la Phenian după 7 ani. Kim mizează pe alianța cu Rusia și arsenalul nuclear în fața Occidentului: „Se simte încurajat”
Alegeri legislative anticipate în Kosovo. Oamenii sunt chemați a treia oară la urne în doar un an jumătate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie de 33 de ani a descoperit din întâmplare, în pozele de vacanță, că soțul o înșela. Bărbatul era mult...
Cancan
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
CFR Cluj caută antrenor! În ce stadiu se află negocierile cu Edi Iordănescu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, OUT de la Gaziantep?! Ce schimbare pun la cale turcii: „Caută un alt antrenor”
Adevărul
Lubenița din Grecia pune în pericol profitul fermierilor români. „Primii pepeni de Dăbuleni vor fi după 20...
Playtech
Cum va afecta El Niño România. Meteorologii avertizează că urmează episoade de vreme extremă, cu efecte până...
Digi FM
Cât oferă nașii la nuntă în 2026. Val de reacții după ce un român a dezvăluit câți bani vrea să pună în plic...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un fotbalist de 22 de ani a decedat: ”Câți oameni trebuie să mai moară ca să înțelegeți?”
Pro FM
Carmen Electra, despre ultimele conversații cu Prince: „Era un clarvăzător”. Cum i-a schimbat viața cel care...
Film Now
Actorul James Handy, cunoscut din „Top Gun: Maverick” și „Jumanji”, a murit la 81 de ani. A fost ucis de fiul...
Adevarul
România imobiliară cu mai multe viteze: de ce apartamentele costă de peste trei ori mai mult de la un oraș la...
Newsweek
Criză la pensie. Număr uriaș de dosare pentru Mica Recalculare, blocate de adeverințe greșite. Se pierd bani
Digi FM
Kate Middleton, în centrul atenției la nunta lui Peter Phillips. Cum a apărut prințesa de Wales la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Povestea de iubire a lui Anthony Head. Actorul din „Buffy the Vampire Slayer” a murit la doar șase luni după...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...