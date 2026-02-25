Live TV

Video „Peștera lui Aladin”. Ucrainenii susțin că au distrus un depozit rusesc plin cu echipamente și drone: imagini cu operațiunea

depozit rusesc kursk - ucraina
Imagine surprinsă din depozitul rusesc. Foto: Captură video/Telegram

Operatorii de drone ucraineni susțin că au distrus o „peșteră a lui Aladin” plină cu echipamente rusești într-un depozit situat pe teritoriul Rusiei, relatează TVP World.

Imaginile publicate pe Telegram de Brigada 80 separată de asalt aerian Galicia a Ucrainei par să arate reacția șocată a unui operator atunci când drona sa intră într-un depozit din regiunea Kursk, situată în vestul Rusiei. 

„Este pur și simplu incredibil!”, spune operatorul la vederea dronelor rusești, a vehiculelor și a pachetelor de muniție, adăugând: „Uite ce mașini sunt acolo!”.

Drona este manevrată în jurul depozitului, în timp ce operatorul evaluează amploarea descoperirii înainte de a lovi un vehicul. Apoi, o a doua dronă pare să intre în depozit și repetă același proces.  

„Un depozit inamic de mari dimensiuni a fost recent detectat și distrus în regiunea Kursk, unde inamicul concentrase un număr semnificativ de drone, muniție și echipamente conexe, precum și vehicule ușoare utilizate de echipajele dronelor inamice”, se arată în postarea Brigăzii. 

„Inamicul credea că nimic nu-l amenință pe propriul teritoriu, dar a uitat că o astfel de concentrare de resurse valoroase duce inevitabil la distrugerea lor. Operatorii de drone de atac din Brigada 80 lucrează pentru a reduce potențialul de atac al rușilor, vizând logistica acestora”, a mai adăugat Brigada.

