Peter Magyar a ales Polonia pentru prima sa vizită externă în calitate de premier la Ungariei: merge cu trenul până la Varșovia

HUNGARY OPUSZTASZER NEW GOVERNMENT FIRST PRESS CONFERENCE
Premierul Ungariei, Peter Magyar Foto: Profimedia
În vizită cu trenul Energia, o prioritate pe agendă

Prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, începe marţi o vizită de două zile în Polonia, prima sa deplasare în străinătate de la preluarea mandatului, o vizită bogată în simbolism pentru un lider care încearcă să-şi readucă ţara în mainstream-ul european, relatează Reuters.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk, cu care Magyar se va întâlni miercuri, conduce o coaliţie pro-europeană aflată la putere în Polonia din 2023 şi la rândul său a refăcut relaţiile cu Bruxelles-ul deblocând fonduri de miliarde de dolari îngheţate din cauza preocupărilor legate de statul de drept în precedenta guvernare conservatoare, notează News.ro.

Este o realizare pe care Magyar încearcă să o imite după ce a obţinut o victorie zdrobitoare asupra naţionalistului Viktor Orban în aprilie, un rezultat pe care Tusk l-a descris ca o lovitură dată regimului autoritar şi ca parte a unei schimbări în politica Europei Centrale, departe de naţionalismul eurosceptic.

Relaţiile dintre Varşovia şi Budapesta s-au deteriorat până la o ostilitate deschisă, pe măsură ce Tusk şi Orban s-au ciocnit din cauza abordării conflictuale a liderului maghiar faţă de Ucraina şi a relaţiilor calde cu Rusia.

Vizita lui Magyar este văzută în primul rând ca o resetare simbolică după o perioadă de contacte efectiv îngheţate, menită să redeschidă dialogul privind problemele europene şi Ucraina, a declarat un oficial al guvernului polonez.

„Este foarte clar că doresc să restabilească relaţiile cu Polonia la un nivel foarte bun”, a adăugat oficialul. „Acestea sunt, aş spune, gesturi care arată o revenire la cele mai bune tradiţii ale legăturilor bilaterale puternice”, a adăugat el.

În vizită cu trenul

Vizita lui Magyar îl va duce prin toată Polonia, de la Cracovia, în sud, la capitala Varşovia şi apoi în oraşul portuar baltic Gdańsk.

Magyar a declarat luni că va călători cu trenul spre Varşovia marţi seara pe „o linie feroviară de mare viteză construită cu fonduri UE – de către «maleficul Bruxelles»”, făcând aluzie la retorica anti-UE a lui Orban.

El a spus că decizia sa de a testa reţeaua feroviară poloneză a venit în contextul dorinţei de a construi, în cele din urmă, o legătură de mare viteză între Varşovia şi Budapesta.

Magyar va fi însoţit de o serie de miniştri, printre care ministrul de externe, Anita Orban, ministrul economiei şi energiei, Istvan Kapitany, ministrul transporturilor şi investiţiilor, David Vitezy, şi ministrul apărării, Romulusz Ruszin-Szendi. „Domeniile de responsabilitate ale miniştrilor participanţi determină în mod natural direcţia discuţiilor”, a menţionat Magyar.

Energia, o prioritate pe agendă

Magyar s-a angajat să pună capăt dependenţei Ungariei de energia rusă până în 2035, iar energia va fi pe agenda discuţiilor din Polonia.

„Aceasta este o chestiune prioritară pentru ambele ţări, criza petrolului reprezentând o provocare majoră”, a spus Magyar.

Varşovia intenţionează să ofere Budapestei acces la GNL din SUA prin intermediul unui nou terminal din Gdansk, care urmează să devină operaţional în 2028, a declarat o sursă familiarizată cu acest subiect. Compania poloneză Orlen vinde deja GNL din SUA către Ucraina.

Varşovia intenţionează, de asemenea, să discute despre sprijinul acordat Ucrainei, precum şi despre viitorul cadru de cooperare în cadrul Grupului de la Vişegrad, format din ţările din Europa Centrală, au declarat oficialii.

Guvernul Ungariei doreşte sprijinul Poloniei în negocierile privind deblocarea fondurilor UE, întrucât ambele ţări au avut dispute similare legate de statul de drept.

„Decizia nu a fost încă luată şi va fi în mod clar atât politică, cât şi procedurală, motiv pentru care acest sprijin este crucial pentru Budapesta”, arată Wojciech Przybylski, de la grupul de reflecţie Visegrad Insight.

