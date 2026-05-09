Peter Magyar a devenit în mod oficial noul premier al Ungariei. Un nou atac asupra lui Orban: „Nu voi domni, voi sluji”

Peter Magyar a devenit oficial noul premier al Ungariei, după ce sâmbătă a primit votul parlamentului rezultat din alegerile legislative desfăşurate pe 12 aprilie, unde a obţinut o victorie zdrobitoare împotriva naţionalistului Viktor Orban, transmit AFP, Reuters şi MTI.

Conservatorul pro-european, care s-a afirmat pe scena politică ungară doar acum doi ani, a fost ales cu 140 de voturi pentru, 54 de voturi împotrivă şi o abţinere într-un parlament unde partidul său, Tisza, deţine 141 dintre cele 199 de locuri.

La scurt timp după vot, Peter Magyar a promis în faţa parlamentarilor ungari că îşi va servi ţara „cu credinţă şi dragoste” şi că nu va acţiona ca un monarh, un nou atac la adresa fostului premier.

„Nu voi domni asupra Ungariei, dar îmi voi servi ţara. O voi servi atât timp cât serviciile mele vor fi utile şi naţiunea va avea nevoie. Încrederea pe care am primit-o este o onoare şi o obligaţie morală”, a spus noul premier ungar.

Acesta a amintit de predecesori precum Lajos Batthyany, primul şef al guvernului Ungariei independente în 1848, Imre Nagy, premier ales în timpul revoltei anticomuniste din 1956, sau Jozsef Antall, devenit premier în mai 1990, după căderea comunismului.

„Onestitate, curaj, înţelepciune: voi fi suficient de umil pentru a mă uita la exemplul lor şi a învăţa de la ei”, a subliniat Peter Magyar. El a adăugat că „milioane de persoane au ales schimbarea” după 16 ani în care la conducerea guvernului s-a aflat Viktor Orban.

Procedura de vot s-a desfăşurat în absenţa lui Viktor Orban, care a renunţat la mandatul său de deputat.

