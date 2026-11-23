Prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, a declarat luni că va vizita în curând regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei pentru a-şi exprima sprijinul faţă de minoritatea etnică maghiară care locuieşte acolo, relatează Reuters.

Tratamentul aplicat etnicilor maghiari din Transcarpatia a constituit o sursă recurentă de tensiuni între Kiev şi Budapesta, aceasta din urmă plângându-se că Ucraina restricţionează drepturile culturale, educaţionale şi lingvistice ale minorităţii.

Peter Magyar a adoptat o poziţie mai puţin conflictuală faţă de Kiev decât predecesorul său, Viktor Orban, şi a anunţat în octombrie că a convenit cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să pună relaţiile bilaterale pe o nouă bază.

Cu toate acestea, Magyar a afirmat în repetate rânduri că Ungaria nu va trimite arme în Ucraina şi a cerut progrese în ceea ce priveşte drepturile minorităţii.

„Niciun prim-ministru maghiar nu a vizitat maghiarii din Zakarpattia (Transcarpatia) de la începutul războiului. Acest lucru se va schimba în curând, când mă voi întoarce în Zakarpattia în calitate de prim-ministru, după 2024”, a declarat Magyar în faţa parlamentului, referindu-se la vizita sa acolo, pe când era în opoziţie.

Transcarpatia, cunoscută şi sub denumirea de Zakarpattia, este situată în Munţii Carpaţi şi se învecinează cu patru state membre UE - Ungaria, România, Slovacia şi Polonia.

Magyar şi-a reiterat, de asemenea, opinia conform căreia negocierile privind bugetul Uniunii Europene şi discuţiile privind sprijinul financiar european pentru Ucraina ar trebui tratate separat. „Există forţe politice care ar dori ca negocierile să se concentreze asupra modului în care următorul buget pe 7 ani al Uniunii Europene se raportează la finanţarea Ucrainei... poziţia guvernului maghiar este clară; cele două chestiuni ar trebui tratate separat”, a afirmat Magyar.

Citește și: Schimbare de poziție la Budapesta: Ungaria va debloca ultimele etape ale negocierilor de aderare ale Ucrainei la UE

El a declarat că va discuta despre următorul buget al UE cu colegii săi ceh, polonez şi slovac luni, când se vor întâlni la Bratislava.

Magyar a mai afirmat că Ungaria nu poate accepta cea mai recentă propunere a preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, publicată sâmbătă, privind următorul buget al UE.

La începutul acestei luni, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că doreşte ca noul buget al UE, care va intra în vigoare începând cu 2028, să se concentreze pe creşterea cheltuielilor pentru apărare şi competitivitate, dar să asigure totodată că întreaga UE contribuie la sprijinirea Kievului. Prim-ministrul slovac Robert Fico l-a acuzat atunci pe Merz de „şantaj” pentru că a legat problema Ucrainei de negocierile privind bugetul UE.

În decembrie anul trecut, UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Slovacia, Republica Cehă şi Ungaria s-au abţinut şi au semnalat că nu vor participa la niciun nou împrumut.

Editor : C.A.