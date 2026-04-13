News Alert Peter Magyar, atac dur la Viktor Orban după victoria electorală: „Țara noastră a fost condusă de un grup criminal organizat”

Peter Magyar. Foto: Profimedia
Atacuri dure la adresa lui Viktor Orban Critici privind direcția externă a fostului guvern Apel pentru convocarea rapidă a Parlamentului

Liderul partidului Tisza, Peter Magyar, a lansat un atac dur la adresa fostului premier Viktor Orban, după victoria categorică în alegeri, acuzând propaganda guvernamentală, corupția și intimidarea populației. El a cerut convocarea urgentă a noului parlament și a promis reforme majore, afirmând că Ungaria „nu mai poate pierde timp” după ani în care, susține el, țara „a fost jefuită, trădată și ruinată”.

Liderul partidului Tisza, Peter Magyar, a declarat că rezultatul alegerilor reprezintă un moment istoric pentru Ungaria și începutul unei noi ere politice, după ce formațiunea sa a obținut o majoritate covârșitoare în parlament.

„Ungaria și poporul maghiar au scris istorie ieri. Am văzut asta în timp real. A fost o victorie decisivă pentru Tisza, avem o supermajoritate în parlament. Vom avea circa 138 de parlamentari. Vom avea un mandat așa cum nu s-a mai văzut”, a declarat Magyar.

„Este o majoritate care ne dă o putere importantă, dar ne și obligă. Tisza are mult de lucru de acum înainte și trebuie început cât mai curând”, a adăugat liderul politic.

Magyar le-a mulțumit alegătorilor, inclusiv celor din diaspora, care au călătorit pentru a vota.

„Sunt recunoscător celor care au venit de la mii de kilometri distanță pentru a vota. Ce s-a întâmplat în Ungaria a fost un miracol. Am obținut un mandat cu o pondere internațională.”

Atacuri dure la adresa lui Viktor Orban

O mare parte a discursului său a fost dedicată criticilor la adresa fostului premier Viktor Orbán și a partidului Fidesz, pe care Magyar i-a acuzat că au dominat scena politică prin propagandă și intimidare.

„Țara noastră a fost luată cu forța, de un grup care s-a purtat ca un grup infracțional organizat, care a asuprit-o. Era nevoie de o schimbare de regim”, a declarat el.

Potrivit lui Magyar, propaganda guvernamentală ar fi fost un element central al campaniei electorale: „Au împrăștiat minciuni zi și noapte. Aparatul de propagandă nu mai e. S-au folosit inclusiv de serviciile secrete pentru a-și face propaganda.”

El l-a acuzat pe Orban că a încercat să conducă prin frică și să manipuleze electoratul prin teme legate de război.

„Viktor Orban a încercat să țină poporul ungar în frică. S-a coborât la cele mai joase niveluri în această campanie, spunând că oamenii vor fi trimiși pe frontul din Ucraina. Să fie clar însă: nimeni nu își dorește război în Ungaria. Ne dorim pace.”

Critici privind direcția externă a fostului guvern

Liderul Tisza a acuzat fostul executiv că a pus accent pe relații externe în detrimentul problemelor interne: „A vorbit foarte mult despre Rusia și Iran. Dacă îl trezeai noaptea și începea să vorbească, credeai că el a câștigat alegerile din SUA, nu Donald Trump.”

Magyar a subliniat că alegătorii au transmis un mesaj clar privind independența țării.

„Ungurii au dovedit că interesele Ungariei nu sunt la Moscova și nici la Washington. Ci în Ungaria.”

Un alt punct central al discursului a fost orientarea europeană a țării, pe care Magyar a spus că alegătorii au confirmat-o prin vot.

„Poate că cea mai importantă decizie pe care au luat-o a fost aceea că locul Ungariei în Europa a fost, este și va fi. Poporul maghiar a confirmat locul Ungariei în Uniunea Europeană. Vom face totul pentru a ne asigura că aceasta este cu adevărat o nouă eră.”

Apel pentru convocarea rapidă a Parlamentului

Magyar a cerut convocarea rapidă a noului parlament și formarea guvernului în cel mai scurt timp.

„Îl îndemn pe președintele Tamás Sulyok să nu aștepte până pe 12 mai și să convoace ședința inaugurală cât mai repede, astfel încât să-mi solicite formarea guvernului înainte de acea dată.”

El a insistat că situația economică și politică nu permite amânări.

„Țara noastră nu are timp de pierdut. A fost jefuită, trădată, îndatorată, ruinată și transformată în cea mai coruptă țară din Europa.”

În finalul discursului, liderul Tisza a afirmat că votul nu reprezintă doar o alternanță la putere, ci o transformare profundă a sistemului politic.

„Maghiarii au votat nu doar pentru un nou guvern, ci pentru o schimbare completă de regim. Vom face totul pentru a ne asigura că aceasta este cu adevărat o nouă eră, întrucât maghiarii au decis soarta Ungariei pentru o lungă perioadă de timp.”

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
viktor orban peter magyar
2
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
Hungary Election
3
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
Donald Trump.
4
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament...
Strait of Hormuz
5
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii...
De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter 3-4: ”Cel mai arogant și supraevaluat antrenor”
Digi Sport
De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter 3-4: ”Cel mai arogant și supraevaluat antrenor”
Te-ar putea interesa și:
Hungary Election
Peter Magyar îl acuză pe Orban că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania: „L-a susținut pe George Simion”
Hungary Election
„Vom modifica Constituția și vom include în ea faptul că prim-ministrul poate exercita funcția doar două mandate”, anunță Peter Magyar
alegeri ungaria
Germania salută înfrângerea lui Viktor Orban: speranțe pentru deblocarea ajutorului UE pentru Ucraina
traian basescu profimedia
Traian Băsescu, reacție după alegerile din Ungaria: „Tandemul Trump–Putin a fost bătut măr de poporul maghiar”
Offset agreement with Lockheed Martin
„Lumea nu este condamnată să aibă guverne corupte și autoritare”, subliniază Donald Tusk, după înfrângerea lui Viktor Orban
