Liderul Tisza, Peter Magyar, a avertizat duminică asupra apariției unor posibile nereguli electorale la scrutinul din Ungaria și a cerut intervenția fermă a autorităților în cazul unor fraude. „Nu recomand ca cineva să ajungă la închisoare în locul mafiei Fidesz”, a subliniat politicianul, citat de Telex.

După ce și-a exercitat dreptul de vot, liderul Péter Magyar a susținut o conferință de presă în care a ridicat problema unor posibile nereguli electorale, afirmând că au fost primite aproximativ 60 de sesizări prin platforma dedicată raportării fraudelor.

El a cerut autorităților să își îndeplinească obligațiile „conform jurământului depus” și să acționeze ferm dacă sunt constatate încălcări ale legii în procesul electoral. În acest context, Magyar a lansat și un atac politic dur, afirmând: „Nu recomand ca cineva să ajungă la închisoare în locul mafiei Fidesz”, declarație care reflectă retorica tensionată din campania electorală.

Liderul opoziției a subliniat totodată că formațiunea sa, Partidul Tisza, își asumă responsabilitatea internă și că eventualele greșeli vor fi sancționate. „Nu vom fi o țară fără consecințe”, a spus el.

În privința rezultatului electoral, Peter Magyar s-a declarat încrezător, afirmând că „nimeni nu poate crede cu adevărat” că partidul său nu va câștiga alegerile, însă a precizat că va accepta rezultatul final dacă procesul electoral nu este afectat de nereguli care să influențeze decisiv votul.

