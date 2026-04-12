Video Peter Magyar, despre posibile fraude la vot: „Fiți vigilenți. N-aș vrea ca cineva să ajungă la închisoare în locul mafiei Fidesz”

Peter Magyar și-a exercitat votul. Sursa: Profimedia

Liderul Tisza, Peter Magyar, a avertizat duminică asupra apariției unor posibile nereguli electorale la scrutinul din Ungaria și a cerut intervenția fermă a autorităților în cazul unor fraude. „Nu recomand ca cineva să ajungă la închisoare în locul mafiei Fidesz”, a subliniat politicianul, citat de Telex.

După ce și-a exercitat dreptul de vot, liderul Péter Magyar a susținut o conferință de presă în care a ridicat problema unor posibile nereguli electorale, afirmând că au fost primite aproximativ 60 de sesizări prin platforma dedicată raportării fraudelor.

El a cerut autorităților să își îndeplinească obligațiile „conform jurământului depus” și să acționeze ferm dacă sunt constatate încălcări ale legii în procesul electoral. În acest context, Magyar a lansat și un atac politic dur, afirmând: „Nu recomand ca cineva să ajungă la închisoare în locul mafiei Fidesz”, declarație care reflectă retorica tensionată din campania electorală.

Liderul opoziției a subliniat totodată că formațiunea sa, Partidul Tisza, își asumă responsabilitatea internă și că eventualele greșeli vor fi sancționate. „Nu vom fi o țară fără consecințe”, a spus el.

În privința rezultatului electoral, Peter Magyar s-a declarat încrezător, afirmând că „nimeni nu poate crede cu adevărat” că partidul său nu va câștiga alegerile, însă a precizat că va accepta rezultatul final dacă procesul electoral nu este afectat de nereguli care să influențeze decisiv votul.

Citește și:

Ce înfrângere l-ar face pe Orban să demisioneze din fruntea partidului Fidesz: „Una gravă”. Despre Peter Magyar: „Nu-l subestimez”

După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
Netanyahu acuză Spania de „ostilitate” și o exclude din mecanismul de supraveghere a...
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Negocierile de la Islamabad se prelungesc peste...
Consilier BNR: Aveam nevoie de banii din Fondul de rezervă ca să atenuăm criza din Golf...
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru...
MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat
MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat
Alegeri Ungaria 2026. Prezență dublă la vot față de scrutinul din 2022. Ce mesaje au transmis Viktor Orban și Peter Magyar
Ce înfrângere l-ar face pe Orban să demisioneze din fruntea partidului Fidesz: „Una gravă”. Despre Peter Magyar: „Nu-l subestimez”
Alegerile din Ungaria din 2026, ocazia cu care Rusia își dă „doctoratul” în manipularea electorală
„Un simbol al corupției”. Zebre, bogăție și influență: alegerile din Ungaria pun la încercare controlul lui Viktor Orban asupra puterii
Ungaria, singura țară NATO care a redus cheltuielile militare când ceilalți le măreau. Ce ar putea schimba Peter Magyar dacă va câștiga
Trump se află în fața unei alegeri dificile: escaladarea conflictului...
Tensiunile dintre SUA și Iran agită piețele agricole. Cezar Gheorghe...
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să...
Unul dintre suspecţii în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti...
Două femei au fost arestate în Indonezia după ce au călcat în picioare un Coran. Acuzații de blasfemie și val de reacții online
Război în Orientul Mijlociu, ziua 44. „Nu am ajuns la un acord”, anunță JD Vance. „Cerințe nerezonabile ale americanilor”, spune Iranul
Armistițiul de Paște, încălcat de mii de ori pe frontul din Ucraina. Kievul și Moscova se acuză reciproc
Urări de Paște. Cele mai frumoase mesaje, gânduri și felicitări de trimis celor dragi
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
Cel mai mare salariu din cariera lui Mircea Lucescu. Bonusurile uriașe pe care i le oferea Moratti la Inter
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
„Ați stat toți 3 la șpriț?” Poveste fabuloasă la Londra cu Adi Mutu, Daniel Pancu și legendarul Robbie...
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Ce simbolizează masa de Paște și fiecare preparat
Ce este anafura de Paște și cum se ia corect. Câte zile se consumă și ce faci cu cea rămasă
Adrian Ilie și-a aflat pedeapsa instant, după ce a fost prins băut la volan a doua oară în 3 ani!
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Dakota Johnson iubește din nou. Cine este bărbatul care a ajutat-o să treacă peste despărțirea de Chris Martin
Misterul avioanelor sovietice în care petreceau românii. Cum au ajuns „avio-baruri” în două orașe din Timiș
Veste proastă de Paște de la BNR. Șanse aproape zero ca pensiile să se indexeze. Pensionarii pierd 300 lei
Gabriela Cristea, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 30 kg: "Nu m-am operat". S-a pozat și în costum...
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
O pisică a reușit să inunde o casă întreagă din curiozitate: „Totul a început când a învățat să deschidă...
Pamela din Dallas, mai senină ca oricând. Victoria Principal are 76 de ani, o viață liniștită departe de...
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...