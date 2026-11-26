Negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene se anunță dificile, pe fondul divergențelor dintre statele membre. Peter Magyar a transmis, după discuțiile de la Bruxelles, că șansele unui acord în cadrul reuniunii de joi sunt „practic nule” și că nici o înțelegere până la Crăciun nu pare probabilă. Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, coordonat de România și Italia, și susține că unul dintre obiectivele negocierilor a fost deja atins: reducerea foarte mică a alocărilor naționale, în pofida diminuării bugetului total.

„Actualizare de la summitul crucial al UE de la Bruxelles. Tocmai le-am prezentat celorlalți 26 de șefi de stat și de guvern prioritățile Ungariei, precum și «liniile roșii» pe care nu le vom depăși. Având în vedere pozițiile complet divergente exprimate la masa discuțiilor, aș spune că șansele de a ajunge la un acord astăzi sunt practic nule. De asemenea, un acord în preajma Crăciunului pare puțin probabil”, a scris Peter Magyar pe X.

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În acest context, președintele Nicușor Dan participă joi, la Bruxelles, la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, pe care România îl coordonează împreună cu Italia. Întâlnirea are loc înaintea unei reuniuni extraordinare a Consiliului European, consacrate negocierilor privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șapte ani.

Șeful statului a declarat că, în urma negocierilor de până acum, unul dintre obiectivele grupului a fost atins: reducerea alocărilor naționale a fost foarte mică, în pofida diminuării bugetului total al Uniunii.

„România coordonează împreună cu Italia grupul numit «Prietenii Coeziunii» și, în negocierea de până acum, am obținut niște lucruri – faptul că anvelopele naționale, adică banii care se duc direct către țări, au fost reduse extrem de puțin”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit agendei oficiale transmise de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan participă joi, începând cu ora 10:15, la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, prezidată împreună cu președinta Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Giorgia Meloni.

De la ora 11:00, președintele României participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European. Programul include și reuniunea Euro Summit în format incluziv, întâlnirea Consiliului European cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precum și un dejun de lucru în format UE-27.

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Nicușor Dan a afirmat miercuri că delegația României face „toate demersurile necesare pentru ca România să obțină o alocare consistentă” din viitorul buget al Uniunii Europene.

Editor : C.A.