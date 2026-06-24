Peter Magyar exclude extinderea Grupului de la Vişegrad după ce anunțase că va propune invitarea României

Peter Magyar a anunțat că Grupul de la Vişegrad nu intenționează să admită noi membri permanenți, deși la începutul lunii iunie afirmase că va propune invitarea României și a altor state europene într-un format extins. Potrivit premierului ungar, V4 va rămâne deocamdată o alianță formată din Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, cooperarea cu alte țări urmând să se desfășoare doar în cadrul formulei „V4 Plus”.

Grupul de la Vişegrad a fost înfiinţat în 1991 de Ungaria, Polonia, Cehia şi Slovacia pentru a promova interese economice comune, a sprijini liberul schimb, a dezvolta infrastructura de transport şi a aprofunda cooperarea în sectorul energetic. Magyar declarase la începutul lunii iunie că va propune invitarea Austriei, Croaţiei, Germaniei, României şi Sloveniei pentru a participa la acest format.

El a mai afirmat marţi că ţările V4 continuă să sprijine integrarea europeană a Balcanilor de Vest, adăugând că stabilitatea regională, dezvoltarea şi viitorul regiunii sunt în interesul comun al Europei şi că un proces de extindere credibil şi previzibil este esenţial pentru securitatea şi competitivitatea pe termen lung a UE, potrivit Agerpres.

Întâlnire cu omologii din Cehia, Polonia și Slovacia

Premierul ungar s-a întâlnit la Godollo, lângă Budapesta, cu prim-miniştrii ceh Andrej Babis, polonez Donald Tusk şi slovac Robert Fico, şi a declarat că Ungaria şi aceste trei ţări îşi propun să construiască un V4 care să ofere rezultate tangibile şi să aibă o voce puternică în procesul decizional european.

Prim-ministrul ungar a remarcat că Europa Centrală este în prezent una dintre regiunile cu cea mai rapidă creştere din Europa, adăugând că capacitatea sa industrială, potenţialul de inovare şi forţa de muncă calificată reprezintă o valoare semnificativă pentru continent în ansamblu.

„Cei 65 de milioane de locuitori ai V4 fac mai mult comerţ cu Germania decât face Germania cu Franţa”, a declarat Magyar, care le-a prezentat totodată omologilor ceh, polonez şi slovac planuri pentru o cale ferată de mare viteză care să lege Varşovia, Praga, Bratislava şi Budapesta, a relatat MTI.

Ce au stabilit liderii Grupului de la Vişegrad

Totodată, potrivit unei declaraţii comune date publicităţii la primele ore ale zilei de miercuri, liderii Grupului de la Vişegrad anunţă că s-au „întors la rădăcinile lor şi au convenit să depună eforturi pentru o cooperare mai strânsă ca oricând”, transmite MTI.

Astfel, cei patru au convenit „să consolideze cooperarea V4, bazându-se pe interese comune şi realizări comune care au fost deja demonstrate în trecut în domenii precum poziţiile comune privind politicile Uniunii Europene, cum ar fi abordarea preţurilor ridicate la energie şi migraţia”.

Prim-miniştrii „au convenit, de asemenea, să caute cooperarea cu parteneri regionali, europeni şi globali pe baza unor interese comune”, se arată în declaraţie.

Documentul a menţionat în mod special Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene, politica de coeziune şi politica agricolă, o piaţă internă rezilientă, agricultura şi producţia alimentară sustenabile, integrarea bazată pe merit a ţărilor candidate, un echilibru între energia curată şi competitivitate, precum şi un pachet privind industria auto şi politica comercială, ca domenii în care ţările din cadrul Grupului de la Vişegrad au interese comune.

Participanţii la summit „au convenit să solicite miniştrilor relevanţi şi negociatorilor-şefi ai UE să restabilească canalele de cooperare în domeniul politicilor UE pentru a reface cadrul de coordonare anterior eficient al ţărilor din cadrul Grupului de la Vişegrad”, se arată în declaraţie.

Editor : M.I.