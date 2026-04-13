Video Peter Magyar îl acuză pe Orban că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania: „L-a susținut pe George Simion”

Hungary Election
Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, flutură un steag național după alegerile parlamentare de la Budapesta, Ungaria, duminică, 12 aprilie 2026. Foto: Darko Bandic / AP / Profimedia

Liderul partidului Tisza, Peter Magyar, l-a criticat dur, în conferința sa de presă, pe Viktor Orban, acuzându-l că a „trădat” interesele maghiarilor din Transilvania prin sprijinul acordat liderului AUR, George Simion. Declarațiile vin în contextul atacurilor repetate ale lui Magyar la adresa fostei conduceri de la Budapesta, pe care o acuză de propagandă, corupție și decizii politice controversate în plan regional.

Liderul partidului Tisza, Péter Magyar, a susținut că sprijinul acordat de fostul premier Viktor Orban liderului AUR, George Simion, a fost o decizie politică ce a afectat direct comunitatea maghiară din România.

„Viktor Orban i-a trădat pe maghiarii din Transilvania. Sprijinul acordat lui George Simion a fost o decizie împotriva intereselor comunității maghiare din România”, a declarat Peter Magyar.

Magyar a evocat și vizitele sale în România, subliniind implicarea directă în campanie și dialogul cu alegătorii din comunitățile maghiare: „Am mers la Oradea și am parcurs un milion de pași în campania electorală alături de susținători”, a spus liderul Tisza.

Magyar a acuzat anterior guvernarea Fidesz că a folosit propaganda și instituțiile statului pentru a-și menține puterea și a susținut că Ungaria a fost afectată grav de politicile fostei administrații.

„Țara noastră a fost luată cu forța de un grup care s-a purtat ca un grup infracțional organizat. Era nevoie de o schimbare de regim”, a afirmat el într-un discurs susținut după anunțarea rezultatelor.

Potrivit liderului Tisza, propaganda ar fi fost folosită în mod sistematic în campania electorală: „Au împrăștiat minciuni zi și noapte și au încercat să inducă frică în rândul oamenilor”, a spus Magyar.

„Vom modifica Constituția și vom include în ea faptul că prim-ministrul poate exercita funcția doar două mandate”, anunță Peter Magyar

viktor orban peter magyar(1)
viktor orban peter magyar
Hungary Election
Donald Trump.
Strait of Hormuz
De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter 3-4: ”Cel mai arogant și supraevaluat antrenor”
Hungary Election
Peter Magyar. Foto: Profimedia
alegeri ungaria
sedinta a parlamentului din kiev
viktor orban donald trump
piata rosie din moscova
alexandru Rogobete face declaratii
traian basescu profimedia
donald trump
