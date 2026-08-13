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Peter Magyar, ironic la adresa României: „Centrala de la Paks funcționează, în timp ce centrala din România a fost închisă complet”

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Premierul Peter Magyar ironizează România, subliniind că Paks continuă să funcționeze, în timp ce centrala de la Cernavodă a fost oprită. Sursă foto: Facebook
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Din articol
Ironie la adresa României

Ungaria a început joi lucrări de inginerie pentru a încerca să ridice nivelul Dunării în proximitatea centralei nucleare de la Paks, astfel încât să poată asigura continuarea funcţionării acesteia în contextul unei previzibile scăderi din nou a nivelului apei necesare răcirii reactoarelor, a anunţat guvernul de la Budapesta. Premierul Peter Magyar a făcut și o remarcă ironică la adresa României, care a închis complet centrala nucleară de la Cernavodă, în vreme ce reactoarele de la Paks sunt încă în funcțiune, chiar dacă nu toate. 

„Sunt necesare măsuri şi intervenţii imediate”, a declarat presei premierul ungar Peter Magyar, referindu-se la o nouă scădere a debitului Dunării, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Scăderea nivelului apelor fluviului la un nivel istoric a forţat săptămâna trecută oprirea a trei dintre cele patru reactoare ale centralei de la Paks, deşi între timp unul a fost repornit parţial luni, în urma unei uşoare creşteri a nivelului Dunării.

Însă, conform prognozei pentru zilele următoare, nivelul Dunării în zona centralei de la Paks ar urma să scadă cu încă 13 centimetri.

Pentru a asigura funcţionarea în continuare a centralei nucleare, care furnizează 50% din energia electrică a Ungariei, a început deja construcţia unui prag pe fundul Dunării, un fel de dig, şi au fost scufundate două barje pentru a devia mai multă apă spre canalul care alimentează răcirea centralei de la Paks.

Construcţia pragului, care va dura aproximativ o lună, va necesita 145.000 de metri cubi de piatră, iar costurile generate de această lucrare şi de scufundarea barjelor sunt estimate la circa 16,5 milioane de euro.

Ironie la adresa României

Premierul maghiar și-a susținut strategia adoptată pentru centrala nucleară Paks, răspunzând criticilor partidelor de opoziție cu o ironie la adresa României.

„Luni, Mișcarea Patria Noastră și Fidesz au cerut să facem ceea ce s-a făcut la centrala nucleară din România. Nu i-am ascultat. Centrala nucleară de la Paks funcționează și acum, în timp ce centrala nucleară din România a trebuit să fie oprită complet astăzi pentru cel puțin 10 zile”, a scris Peter Magyar joi, într-un mesaj pe Facebook.

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Potrivit lui Magyar, centrala de la Paks funcționează cu două turbine, precizare pe care a făcut-o într-un alt mesaj, tot în cursul zilei de azi.

„În prezent, două turbine ale Centralei Nucleare de la Paks produc energie în condiții de siguranță. În acest timp, mult pomenita centrală nucleară din România a trebuit să fie oprită complet”, a scris Peter Magyar pe Facebook.

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Editor : B.P.

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