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Peter Magyar numește un critic al lui Viktor Orban la conducerea serviciilor de informații

Data publicării:
Péter Magyar
Foto: Profimedia
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Din articol
„Apărarea democrației”

Prim-ministrul ungar Péter Magyar l-a numit pe Péter Buda, un fost ofițer de contrainformații și critic vocal al predecesorului său, Viktor Orbán, într-o nouă funcție de coordonare a serviciilor de informații ale țării.

Măsura vine după ce Magyar i-a demis pe toți cei patru directori ai principalelor servicii de informații din țară, numiți în perioada Orbán, scrie TVP World.

Funcționarii care conduceau serviciul de informații externe, agenția de securitate internă, serviciul de sprijin tehnic pentru securitatea națională și serviciul de securitate militară au fost demiși sâmbătă.

Pe parcursul celor 16 ani de mandat ai lui Orbán, populistul pro-Moscova a fost acuzat că a folosit serviciile de informații pentru a spiona instituțiile UE și oponenții politici, precum și pentru a pirata telefoanele jurnaliștilor folosind controversatul program spion Pegasus.

Orbán a fost înlăturat de la putere în urma alegerilor parlamentare din aprilie, moment din care Magyar a încercat să restabilească încrederea publicului în instituțiile statului.

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Noua funcție a lui Buda va fi la nivelul unui secretar de stat — echivalentul unui viceministru — și va raporta direct consilierului pentru securitate națională al lui Magyar, Péter Tóth, a relatat site-ul de jurnalism de investigație VSquare, descriind rolul ca fiind similar cu cel al Directorului Serviciilor de Informații Naționale din SUA.

„Apărarea democrației”

Buda a declarat pentru VSquare că intenționează să folosească această funcție pentru a „apăra democrația”, precizând că prioritățile sale sunt depolitizarea serviciilor, schimbarea personalului acestora și adaptarea lor la un nou context politico-securitar.

El a mai spus că el și echipa sa nu se vor implica în chestiuni operaționale, ci vor avea o funcție strategică și analitică menită să pună capăt rivalității de lungă durată dintre agențiile de informații din Ungaria.

„În cele din urmă, am acceptat oferta deoarece mi s-au dat asigurări că obiectivul este de a plasa comunitatea de securitate națională pe o bază strict profesională și de a-i stabili neutralitatea politică față de partide, astfel încât serviciile să protejeze cu adevărat securitatea națiunii și a democrației, în loc să servească orice partid se află la putere împotriva rivalilor săi politici”, a scris Buda pe Substack.

Editor : Sebastian Eduard

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