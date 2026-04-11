Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în Ungaria este controversat chiar și printre susținătorii săi

Puțini oameni din afara cercurilor politice restrânse din Ungaria auziseră de Péter Magyar înainte ca el să lanseze o critică virulentă la adresa guvernului, însoțită de o înregistrare audio secretă a soției sale, Judit Varga, pe atunci ministru al Justiției în executivul de la Budapesta, scrie Politico într-un articol despre cariera politică a celui care are mari șanse să-l detroneze pe Viktor Orbán la alegerile de duminică, realizat pe baza unor interviuri cu susținători, rivali și critici ai noului star al politicii maghiare.

Înregistrarea din 2023 — realizată fără știrea lui Varga — o surprindea pe aceasta descriind presupusa interferență a guvernului într-un caz de corupție. Informația a contribuit la alimentarea unui scandal exploziv care l-a propulsat pe Magyar de la statutul de funcționar public de nivel mediu la cel de forță politică, pregătindu-l să lanseze cea mai serioasă provocare de până acum la adresa domniei de 16 ani a prim-ministrului maghiar Viktor Orbán.

Pe măsură ce Magyar se bucură de un avans confortabil în sondaje înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, el a mobilizat alegătorii deziluzionați de pe întreg spectrul politic, transformând mișcarea sa nou-înființată, Tisza, într-un vehicul pentru cei care doresc să pună capăt domniei lui Orbán.

O victorie a mișcării Tisza nu numai că ar pune capăt dominației de 16 ani a partidului Fidesz, dar ar putea, de asemenea, să remodeleze rolul Ungariei în Europa — atenuând conflictele dintre Budapesta și Bruxelles cu privire la statul de drept, reducând alinierea sa cu Moscova și restabilind țara ca un partener mai previzibil în cadrul UE și NATO.

Cu toate acestea, chiar și printre cei care îi susțin eforturile de a răsturna un regim pe care îl numește corupt și autoritar, Magyar rămâne o figură profund polarizantă, potrivit interviurilor realizate cu peste 15 aliați, rivali, susținători și critici ai liderului opoziției.

Deși a atras sprijin din întreg spectrul politic prin promisiunea de a combate corupția și de a restabili normele democratice, stilul său abraziv și trecutul său în cadrul sistemului Fidesz — inclusiv pozițiile aliniate cu Orbán în ceea ce privește migrația și Ucraina — au lăsat o parte a opoziției neliniștită.

Péter Márki-Zay, candidatul opoziției pentru 2022, l-a numit „arogant”, „egocentric” și „răutăcios” – înainte de a adăuga că astfel de trăsături ar putea fi exact ceea ce este necesar pentru a rezista presiunii exercitate de mașina de campanie a lui Orbán.

„Nu ne vom căsători cu el”, a spus Márki-Zay. „Doar că, știi, avem nevoie de cineva care să-l lase pe Orbán în urmă.”

O chestiune de familie

Magyar a crescut ascultând discuții despre politica maghiară la masa de cină. Tatăl său era avocat, iar mama sa era o înaltă funcționară la Curtea Supremă. Din familia sa extinsă făceau parte Ferenc Mádl, care a fost președinte între 2000 și 2005, și bunicul său, Pál Eross, un comentator de televiziune care oferea sfaturi juridice de pe ecranele din toată țara.

De la o vârstă fragedă, el a fost cufundat în mediul intelectual postcomunist și creștin-democrat al țării, un context care i-a modelat ambiția pentru viața publică, a spus Miklós Sükösd, politolog și cercetător în domeniul mass-media la Universitatea din Copenhaga, care a scris despre ascensiunea politică a lui Magyar.

Pe măsură ce a crescut, Magyar s-a alăturat partidului Fidesz al lui Orbán, aflat la putere, și a devenit un membru cu relații bune în cadrul acestuia, legând relații strânse cu personalități de rang înalt, inclusiv Gergely Gulyás, în timpul anilor lor de studii în Germania. Gulyás este acum șeful de cabinet al prim-ministrului.

„Am locuit împreună în Hamburg… așa că aveam o legătură foarte puternică”, a declarat Magyar pentru Politico într-un interviu din 2024.

A cunoscut-o pe Varga în 2005 la o petrecere organizată de Gulyás. S-au căsătorit un an mai târziu.

Pe măsură ce Varga a avansat în ierarhia Fidesz — de la asistent al unui europarlamentar la ministru al justiției în 2019 — Magyar a rămas la margine, mai întâi ca tată casnic la Bruxelles și mai târziu în funcții de nivel mediu în cadrul reprezentanței Ungariei la UE și în alte instituții de stat.

Magyar a încercat în repetate rânduri să obțină funcții mai înalte în guvern, fără succes. „Miniștrii îi spuneau mereu nu, pentru că era prea ambițios și independent”, a spus Sükösd. „Așa că ambiția lui a fost înăbușită și a început să clocotească.”

Dezechilibrul a generat frustrare, a adăugat Sükösd. „A fost oarecum resentimentar timp de mulți ani că Varga a fost aleasă personal.”

În timpul interviului din 2024, Magyar a oferit o imagine a modului în care vedea relația.

„Ați fost căsătorit cu doamna Varga și asta a dat startul întregului proces”, a început intervievatorul, doar pentru a fi întrerupt de Magyar: „Ea era căsătorită cu mine.”

Cuplul a divorțat în martie 2023, într-o despărțire pe care Magyar a descris-o ca fiind determinată parțial de diferențe politice. Varga l-a acuzat de abuz fizic și verbal, inclusiv de faptul că a închis-o într-o cameră. Magyar respinge acuzațiile ei ca fiind „propagandă” orchestrată de anturajul lui Orbán. Nicio instanță nu a emis o hotărâre în această privință.

Scandalul grațierii

Magyar era considerat de multă vreme în cadrul partidului ca fiind o persoană cu limba ascuțită. În perioada petrecută la reprezentanța UE, și-a câștigat reputația de a-i provoca pe vizitatorii din Budapesta.

„Are un caracter foarte încăpățânat”, a spus o persoană care a lucrat cu Magyar, comparându-l pe liderul opoziției cu fostul său șef de la reprezentanța Ungariei la UE, Oliver Váthelyi, care, se pare, țipa și înjura angajații.

Pe măsură ce relațiile sale cu Varga s-au deteriorat, criticile s-au transformat în ruptură.

În ianuarie 2023, cu două luni înainte de divorț, Magyar a înregistrat-0 în secret pe Varga în timp ce aceasta descria modul în care oficialii guvernamentali interveniseră într-un caz de corupție. Într-un film documentar realizat ulterior, el a declarat că își luase măsuri de siguranță în cazul în care el și Varga ar fi intrat în conflict cu regimul.

Timp de luni de zile, Magyar a păstrat tăcerea, temându-se de impactul asupra celor trei copii ai lor. A plecat într-un pelerinaj la Santiago de Compostela, în Spania.

Apoi a venit momentul decisiv. În februarie 2024, un scandal legat de grațiere a forțat-o pe Varga și pe președinta Katalin Novák să demisioneze din cauza acordării clemenței unui complice al unui pedofil. Varga, până atunci candidata principală a Fidesz pentru alegerile pentru Parlamentul European de mai târziu în acel an, a declarat că își retrage candidatura.

Acuzând oficialii Fidesz că „se ascund în spatele fustelor femeilor”, Magyar a ieșit în public, denunțând guvernul într-o postare virulentă pe Facebook în februarie 2024.

Credibilitatea lui Magyar provenea din profilul său: un membru al Fidesz care acuza public sistemul de corupție.

El a trecut rapid de la rețelele sociale la mass-media independentă, devenind primul dezertor proeminent din tabăra lui Orbán care a atacat regimul din interior și a atras zeci de mii de alegători frustrați pe fondul inflației ridicate și al crizei costului vieții.

După ce o manifestație din martie a adunat aproximativ 50.000 de oameni, el a început să formeze o echipă de oameni de afaceri și personalități publice pentru a lansa o mișcare.

Dezső Farkas, un antreprenor care a fost printre primii invitați să se alăture, a spus că grupul a văzut o oportunitate rară. „Aceea a fost prima întâlnire și am decis – să înființăm partidul”, a declarat el pentru Politico. În câteva săptămâni, se pregăteau să candideze la alegerile pentru Parlamentul European din iunie.

Nașterea partidului Tisza

La început, Magyar a avut dificultăți în a recruta aliați. „Péter nu putea invita niciunul dintre prietenii săi, pentru că toți erau din Fidesz”, a spus Farkas.

Șase persoane au renunțat după întâlnirea inițială. „Toți erau foarte speriați” de posibile represalii, a spus Farkas. „Unii dintre ei aveau companii mari” și se temeau că guvernul lui Orbán va lua măsuri dure împotriva lor, a adăugat el.

În timp ce Magyar era figura vizibilă a mișcării, Farkas coordona operațiunile din culise. El a descris partidul ca pe un „startup”, cu regizorul de teatru Mark Radnai care contura strategia media și actorul-influencer Ervin Nagy care mobiliza mulțimile.

Au construit rapid infrastructura necesară pentru a candida — creând o rețea de donații și un sistem IT pentru a ajunge la susținători și recrutând mii de voluntari. „Am primit 100.000 de e-mailuri în februarie-martie”, a spus Farkas, descriind o organizație care se chinuia să țină pasul cu cererea în creștere.

Pentru a candida la alegerile pentru Parlamentul European din 2024, grupul a preluat un partid mic și puțin cunoscut, dezvoltându-și rapid prezența digitală și rețelele locale. Rezultatul a fost un succes: Tisza a obținut 29,6% din voturi, în timp ce Fidesz a scăzut la 44,82% — cel mai mic total înregistrat vreodată.

Susținătorii lui Magyar îl văd „ca pe un insider care îi cunoștea pe acești oameni… care stătea în primul rând al sistemului lui Orban”, a spus Katalin Cseh, membră independentă a parlamentului maghiar.

Atracția lui, a adăugat ea, constă în faptul că este perceput „ca cineva care înțelege sistemul și este capabil să-l învingă”.

Între timp, Magyar și-a intensificat campania. Pentru a sparge controlul strict pe care Fidesz îl exercită asupra unei mari părți a mass-mediei din țară, a început să facă turul țării. În mai 2025, a parcurs pe jos 250 de kilometri de la Budapesta la Oradea, în nord-vestul României, pentru a câștiga sprijinul minorităților etnice maghiare din țările vecine, care votează în majoritate cu Fidesz.

Între timp, a folosit Facebook pentru a răspunde rapid la evenimente și a ajunge direct la alegători. Partidul a înființat rețele de bază cunoscute sub numele de „Insulele Tisza” pentru a amplifica mesajul său chiar și în bastioanele Fidesz.

„El [Magyar] are ceva foarte rar în politica de astăzi”, a declarat pentru Politico Marton Hajdu, șeful departamentului de afaceri europene al Tisza și candidat la funcția de deputat. „Vorbește limba algoritmului, dar creează încredere în persoană. Și poate ține pasul cu ritmul ciclului de știri fără a-și pierde claritatea strategică.”

Înaintea alegerilor din 12 aprilie, Magyar a continuat să viziteze până la șase orașe pe zi.

„Nu există nicio îndoială că există un sprijin social semnificativ în spatele Tisza”, a spus András Cser-Palkovics, primarul orașului Székesfehérvár din centrul Ungariei și membru al Fidesz, considerat una dintre puținele voci independente ale partidului. „Cred că această competiție va fi una foarte strânsă.”

Personalitate „dificilă”

Dar, pe măsură ce Tisza a crescut, au crescut și întrebările despre omul din centrul său.

Farkas, unul dintre fondatorii partidului, a demisionat după alegerile europene din 2024, pe măsură ce etosul inițial de „startup” a cedat locul luptelor interne pentru putere. S-a întors pentru scurt timp, doar pentru a pleca din nou, descriind cultura internă ca fiind din ce în ce mai „toxică” și amintind de sistemul Fidesz în cadrul căruia Magyar a activat odată.

„Cultura din interiorul partidului a devenit ceva similar — bazată pe loialitate, nu pe performanță”, a declarat Farkas pentru Politico.

Magyar conduce Tisza de sus în jos. În interviul din 2024 acordat Politico, el și-a descris partidul ca fiind un „one-man show”. El este singurul membru al partidului căruia i se permite să acorde interviuri, deși unor puțini aleși li se permite să ofere comentarii succinte presei. Echipa de presă a Tisza a cerut jurnaliștilor să nu ia interviuri participanților la o manifestație din 15 martie, iar voluntarii care au vorbit cu Politico au spus că li s-a cerut acest lucru de către superiorii lor.

Susținătorii susțin că disciplina este necesară: un mesaj strict controlat, spun ei, este singura modalitate de a evita să ofere muniție presei pro-guvernamentale și de a menține partidul concentrat pe obiectivul său unic de a-l înlătura pe Orbán. Observatorii laudă, de asemenea, retorica ascuțită a lui Magyar, energia sa aparent nelimitată în campania electorală și abilitatea sa extraordinară de a preveni atacurile lui Orbán.

„Nu au existat scandaluri reale care să-l afecteze”, a declarat Péter Krekó, director la firma independentă de consultanță politică Political Capital. „Poate pentru că și-a avertizat în permanență și din timp baza electorală.”

Magyar a încercat, de asemenea, să-și îmbunătățească credibilitatea înconjurându-se de directori de top din mediul de afaceri și de profesioniști, prezentându-se ca o alternativă competentă la clasa politică a Fidesz.

Și totuși, a fost trădat de propria sa natură impulsivă, de la ieșirile publice la adresa jurnaliștilor până la relatările despre o confruntare agresivă într-un club de noapte. El se bazează pe această imagine, prezentându-se ca un lider dur și masculin, pozând, de exemplu, într-o postare pe Facebook purtând un hanorac pe care scrie „The Man”.

Face parte din personalitatea pe care a integrat-o în imaginea sa de luptător gata să-l înfrunte pe Orbán. Întrebat într-un documentar cum s-ar descrie, Magyar a răspuns: „Un om dificil”, adăugând că „încearcă” să se îmbunătățească.

Pentru numeroșii săi susținători, aceste defecte nu contează. Magyar a ajuns să reprezinte ceva mai mare decât el însuși: prima șansă plauzibilă din ultimii ani de a-l îndepărta pe Orbán de la putere.

„Nu votăm pentru Tisza, votăm împotriva Fidesz”, a spus Timea Szabó, membră a parlamentului maghiar din partea Partidului Verde, care a demisionat pentru a face loc unui candidat al lui Tisza.

„Asta e esența. Maghiarii ar vota chiar și pentru o capră în acest moment, dacă ar candida împotriva lui Orbán.”

Péter Márki-Zay, liderul opoziției unite din 2022 care nu a reușit să-l înlăture pe Orbán și care este, de asemenea, conservator, a spus că Magyar va trebui să dovedească că poate face față sarcinilor dacă vrea să-și mențină sprijinul în cazul în care va câștiga alegerile.

„Există o presiune enormă asupra lui”, a spus el. „Dar aceste valuri sunt gata să-l zdrobească dacă nu-și îndeplinește promisiunile”, printre care se numără trimiterea lui Orbán în spatele gratiilor și restabilirea democrației și a statului de drept.

„Dacă nu face asta, cu siguranță nu-l vom mai tolera”, a spus el.

