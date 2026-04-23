Viitorul prim-ministru al Ungariei dorește să stabilească relații mai strânse cu Austria și alte țări din Europa Centrală pentru a exercita o influență mai mare la Bruxelles, informează Politico.

Următorul lider al Ungariei vrea să reînvie influența Europei Centrale valorificând trecutul imperial al regiunii.

Prim-ministrul ales Péter Magyar afirmă că va aprofunda relațiile cu statele vecine, în special cu Austria, bazându-se pe legături economice solide și pe o istorie comună care își are rădăcinile în Imperiul Austro-Ungar de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

„Am împărțit odată aceeași țară, iar Austria este un partener economic cheie al Ungariei”, a declarat Magyar după victoria sa asupra lui Viktor Orbán în alegerile din Ungaria de la începutul acestei luni. „Aș dori să consolidez relația dintre Ungaria și Austria din motive istorice, dar și culturale și economice.”

Magyar l-a învins pe Orbán în parte datorită promisiunii de a reseta relațiile Ungariei cu UE, dar își imaginează că va face acest lucru în cadrul unui bloc consolidat de națiuni din Europa Centrală condus de lideri de dreapta cu viziuni similare, despre care crede că împărtășesc o perspectivă culturală, interese economice și opinii conservatoare cu privire la toate aspectele, de la migrație până la politica energetică. Cu excepția importantă a Poloniei, aceste țări — situate între Europa de Vest și Rusia — au demonstrat, de asemenea, în mod tradițional o mai mare disponibilitate de a menține legături comerciale cu Moscova.

Viziunea unui bloc est-european

Noul lider maghiar a prezentat deja public modul în care ar putea să-și realizeze viziunea privind un bloc est-european. La o conferință de presă de la începutul acestei luni, el a propus fuziunea Grupului de la Vișegrad — o alianță informală între Ungaria, Polonia, Republica Cehă și Slovacia — cu formatul Slavkov, un cadru de cooperare care implică Austria, Republica Cehă și Slovacia.

„Cred că acest lucru este în interesul fiecărei țări, inclusiv al Austriei și al Ungariei”, a spus Magyar. „Așadar, sper că vom putea face progrese în acest sens.”

Ca un semnal clar al acestei strategii, Magyar a declarat că primele sale vizite în calitate de nou lider al Ungariei, la începutul lunii mai, vor fi la Varșovia și Viena.

Deși consideră Austria un aliat mai natural, Magyar are de învățat multe de la prim-ministrul polonez Donald Tusk și de la eforturile acestuia de a restabili democrația liberală după ani de guvernare populistă, inclusiv cum să deblocheze fondurile UE reținute din cauza preocupărilor legate de statul de drept. Una dintre prioritățile principale ale lui Magyar este deblocarea fondurilor UE înghețate în valoare de 18 miliarde de euro; el insistă, de asemenea, pentru acces la împrumuturi europene pentru apărare în valoare de 16 miliarde de euro și pentru încetarea amenzii de 1 milion de euro pe zi aplicată Ungariei pentru refuzul de a respecta legislația UE privind migrația.

„Vizita la Varșovia are ca scop schimbul de experiențe privind tranziția înapoi către o democrație liberală”, a declarat Emil Brix, fost diplomat austriac și istoric care a studiat sfârșitul Imperiului Austro-Ungar. „Vizita la Viena are mai mult de-a face cu politica europeană și cu faptul că este necesar să elaborăm propriile noastre propuneri din interiorul acestei regiuni.”

Guvernul austriac pare receptiv la această idee

Un diplomat austriac de rang înalt, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre gândirea internă, a spus că există o logică inerentă în consolidarea colaborării dintre statele din Europa Centrală din cadrul UE, pe modelul Benelux.

„Suntem toate state de aproximativ aceeași dimensiune, cu multe interese comune, și împreună am avea o pondere mai mare în ceea ce privește capacitatea de vot”, a spus diplomatul.

Legături strânse

Pentru guvernul austriac condus de conservatori, aprofundarea legăturilor cu Ungaria a fost de mult timp o ambiție strategică.

La începutul anilor 2000, înainte de aderarea la UE a mai multor țări fost comuniste, liderii Austriei au propus o alianță reînnoită cu Europa Centrală. Efortul a eșuat în cele din urmă, împiedicat de temerile din Polonia și Slovenia că Viena încerca să-și reafirme hegemonia la mai bine de 80 de ani de la prăbușirea Imperiului Austro-Ungar.

Acum, o Ungarie mai încrezătoare și mai prosperă este cea care propune o alianță mai strânsă. Nici liderii polonezi, având în vedere puterea economică și militară în creștere a țării lor, nu se mai simt amenințați de această perspectivă, spun experții. Biroul prim-ministrului polonez nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Conservatorii austrieci văd, de asemenea, o nouă oportunitate acum că Orbán nu mai este la putere.

„Am colaborat îndeaproape cu Orbán în anii 1990 și spun mereu că tânărul Orbán ar fi fost cu siguranță unul dintre cei mai mari critici ai lui Orbán de astăzi”, a declarat Reinhold Lopatka, europarlamentar din Partidul Popular Austriac, conservator și aflat la guvernare. „În ciuda tuturor problemelor cu care ne-am confruntat, am reușit să colaborăm pe anumite teme, dar de-a lungul anilor acest lucru a devenit din ce în ce mai dificil și, în cele din urmă, imposibil.”

Magyar și cancelarul conservator austriac Christian Stocker au început să pună bazele relațiilor post-Orbán dintre țările lor la Conferința de Securitate de la München din februarie, potrivit a două persoane care au fost prezente la întâlnire. Liderii au discutat despre vizita inaugurală a lui Magyar la Viena și despre modul în care se pot îmbunătăți condițiile pentru firmele austriece care fac afaceri în Ungaria, potrivit unui înalt oficial al guvernului austriac.

La Viena, Magyar este de așteptat să încerce să contureze o poziție comună privind migrația și să discute soarta Universității din Europa Centrală — care și-a mutat campusul principal de la Budapesta la Viena în 2019, în urma campaniei lui Orbán împotriva instituției — a spus diplomatul austriac de rang înalt.

Cele două națiuni sunt deja strâns legate din punct de vedere economic. Austria este al doilea cel mai mare investitor în Ungaria după Germania, cu un volum de investiții de peste 11,7 miliarde de euro. Aproximativ 134.000 de maghiari lucrează în Austria, mulți dintre ei fiind navetiști.

Banca națională a Austriei a declarat într-un raport de anul trecut că legăturile comerciale în creștere cu țările din Europa Centrală și de Sud-Est au un efect stabilizator asupra economiei austriece într-o perioadă de incertitudine comercială crescândă la nivel global.

