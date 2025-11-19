Live TV

Video Peter Szijjarto acuză un „mainstream liberal extremist” în politica europeană și cere sprijin pentru creștinii persecutați

Data publicării:
Ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto.
Ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto. Foto: Profimedia Images

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat miercuri că politica europeană este dominată de un „mainstream liberal extremist” care promovează o „teroare a opiniei” și marginalizează vocile critice. Vorbind la Budapesta, la evenimentul care a marcat „Miercurea Roșie”, dedicat solidarității cu creștinii persecutați, el a cerut sprijin internațional pentru comunitățile creștine aflate sub presiune și a avertizat asupra intensificării atacurilor la adresa credinței.

Viaţa politică europeană este dominată de „un mainstream liberal anticreştin extremist”, a declarat miercuri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, cu prilejul unei eveniment la Budapesta care a marcat „Miercurea Roşie”, ziua de solidaritate internaţională cu creştinii persecutaţi, transmite MTI.

Într-o „epocă a crizelor”, Europa este confruntată în mod direct cu pericolele războaielor, migraţiei şi terorismului, a afirmat Szijjarto, potrivit unui comunicat ministerial.

„Cine ar fi crezut că, în primul sfert al secolului al XXI-lea, vom fi într-un punct în care un război face ravagii în inima Europei deja de aproape patru ani?”, s-a întrebat Szijjarto. „Cine ar fi crezut acum 10 ani, în 2015, că zece ani mai târziu vom trăi încă sub o presiune dramatică a migraţiei şi că doar eforturile remarcabile ale grănicerilor ungari şi protecţia oferită de gardul de frontieră ar putea împiedica sute de mii de migranţi ilegali să inunde Ungaria? Între timp, în parte drept consecinţă a migraţiei ilegale, ne confruntăm în Europa cu o ameninţare a terorismului pe care nu ne-am fi putut-o închipui în trecut. Toate acestea sunt agravate de criza democraţiei europene”, a notat el.

„Astăzi, scena politică europeană - şi, odată cu ea, orice altceva - este dominată de un curent principal liberal extremist”, a continuat ministrul ungar. „Iar acest mainstream liberal extremist exercită o foarte agresivă teroare a opiniei în Europa. Dacă cineva nu promovează propaganda mainstream liberală 100%, este imediat stigmatizat, exclus şi ostracizat”.

Szijjarto a mai afirmat că „teroarea opiniei liberale” este caracterizată prin „secularizare forţată şi agresivă, precum şi prin anticlericalism şi anticreştinism”. În acelaşi timp, a notat el, multe comunităţi creştine din lume sunt confruntate cu persecuţia fizică, „iar aceste aceste două fenomene se agravează reciproc”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul ungar a mai spus că, în vreme ce liderii ţărilor musulmane vorbesc deschis împotriva islamofobiei, „nu auzim niciodată reprezentanţi politici ai presupusei Europe creştine luând apărarea creştinilor persecutaţi”.

Aceasta, a continuat el, creşte responsabilitatea Ungariei în protejarea şi ajutorarea creştinilor persecutaţi. „Vă asigur că guvernul patriotic (ungar) va rămâne ferm în orice situaţie în care comunităţi creştine cer ajutor şi sprijin”, a adăugat el, precizând că guvernul ungar a acordat ajutor unui număr de peste 2 milioane de persoane din 64 de ţări prin programul umanitar „Ungaria ajută” în ultimii ani, prin 45 de proiecte în valoare totală de 46 miliarde de forinţi (120 milioane de euro).

Szijjarto a mai afirmat că, numai anul trecut, în jur de 380 milioane de creştini din lume au suferit persecuţii din cauza credinţei lor. „Este o statistică înfricoşătoare aceea că aproape 4.500 de crime au fost documentate anul trecut ca fiind comise împotriva unor creştini pentru credinţa lor”, a subliniat el. „De asemenea, aproape 5.000 de creştini din lume au fost încarceraţi anul trecut din singurul motiv că sunt creştini”, a adăugat ministrul ungar, citat de MTI.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Se schimbă tot! Legea a fost votată: ”Intră în Monitorul Oficial și gata!”. Amenzile sunt fără precedent
Digi Sport
Se schimbă tot! Legea a fost votată: ”Intră în Monitorul Oficial și gata!”. Amenzile sunt fără precedent
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
lukoil-petrotel
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi...
Darryl Nirenberg
Primul mesaj al ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, numit de Trump...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
UE face un pas important spre „Schengenul militar”. Ce înseamnă...
Daniel David, ministrul Educaţiei şi Cercetării
Daniel David spune că nu vor scădea salariile profesorilor: „Educația...
Ultimele știri
Senatul a respins controversatul proiect de lege care limitează dreptul la avort
Cine este preotul român numit într-o funcție cheie la Vatican. Va colabora îndeaproape cu Papa Leon
Nicușor Dan a semnat decretul de eliberare din funcția de consilier prezidențial a lui Ludovic Orban
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Pål Jonson
Europa trebuie să se pregătească pentru escaladarea hibridă a Rusiei, afirmă ministrul Apărării din Suedia. Ce soluție oferă acesta
Viktor Orban
Viktor Orban, furios după ce UE a cerut ajutor suplimentar pentru Ucraina: „Trimiți încă o ladă de vodcă unui alcoolic”
friedrich merz
Cancelarul german Friedrich Merz cere reforme urgente: Europa s-a transformat într-un „monstru birocratic”
Viktor Orban
Ungaria anunță că boicotează reuniunea de la Liov a miniştrilor din statele UE, unde se discută aderarea Ucrainei
Viktor Orban
Viktor Orban aruncă vina pe Bruxelles și spune că nu îi e teamă să accepte o înfrângere electorală: Nu vă temeţi. Ştiu cum să continui
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
S-a aflat substanța care a ucis familia de turiști cazați în hotelul din Istanbul, Turcia. Nu ar fi avut...
Fanatik.ro
Cine este fiica doctoriței Flavia Groșan. Ce nume surprinzător poartă și în ce domeniu a dat lovitura
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face”
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Centrală oprită sau dată pe o temperatură mai mică atunci când pleci de acasă? Sfatul specialiştilor pentru a...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Sărbători cu pensii mai mari. Bonusuri de Crăciun, ajutoare pentru alimente și energie. Când intră banii?
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă