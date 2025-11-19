Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat miercuri că politica europeană este dominată de un „mainstream liberal extremist” care promovează o „teroare a opiniei” și marginalizează vocile critice. Vorbind la Budapesta, la evenimentul care a marcat „Miercurea Roșie”, dedicat solidarității cu creștinii persecutați, el a cerut sprijin internațional pentru comunitățile creștine aflate sub presiune și a avertizat asupra intensificării atacurilor la adresa credinței.

Viaţa politică europeană este dominată de „un mainstream liberal anticreştin extremist”, a declarat miercuri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, cu prilejul unei eveniment la Budapesta care a marcat „Miercurea Roşie”, ziua de solidaritate internaţională cu creştinii persecutaţi, transmite MTI.

Într-o „epocă a crizelor”, Europa este confruntată în mod direct cu pericolele războaielor, migraţiei şi terorismului, a afirmat Szijjarto, potrivit unui comunicat ministerial.

„Cine ar fi crezut că, în primul sfert al secolului al XXI-lea, vom fi într-un punct în care un război face ravagii în inima Europei deja de aproape patru ani?”, s-a întrebat Szijjarto. „Cine ar fi crezut acum 10 ani, în 2015, că zece ani mai târziu vom trăi încă sub o presiune dramatică a migraţiei şi că doar eforturile remarcabile ale grănicerilor ungari şi protecţia oferită de gardul de frontieră ar putea împiedica sute de mii de migranţi ilegali să inunde Ungaria? Între timp, în parte drept consecinţă a migraţiei ilegale, ne confruntăm în Europa cu o ameninţare a terorismului pe care nu ne-am fi putut-o închipui în trecut. Toate acestea sunt agravate de criza democraţiei europene”, a notat el.

„Astăzi, scena politică europeană - şi, odată cu ea, orice altceva - este dominată de un curent principal liberal extremist”, a continuat ministrul ungar. „Iar acest mainstream liberal extremist exercită o foarte agresivă teroare a opiniei în Europa. Dacă cineva nu promovează propaganda mainstream liberală 100%, este imediat stigmatizat, exclus şi ostracizat”.

Szijjarto a mai afirmat că „teroarea opiniei liberale” este caracterizată prin „secularizare forţată şi agresivă, precum şi prin anticlericalism şi anticreştinism”. În acelaşi timp, a notat el, multe comunităţi creştine din lume sunt confruntate cu persecuţia fizică, „iar aceste aceste două fenomene se agravează reciproc”.

Ministrul ungar a mai spus că, în vreme ce liderii ţărilor musulmane vorbesc deschis împotriva islamofobiei, „nu auzim niciodată reprezentanţi politici ai presupusei Europe creştine luând apărarea creştinilor persecutaţi”.

Aceasta, a continuat el, creşte responsabilitatea Ungariei în protejarea şi ajutorarea creştinilor persecutaţi. „Vă asigur că guvernul patriotic (ungar) va rămâne ferm în orice situaţie în care comunităţi creştine cer ajutor şi sprijin”, a adăugat el, precizând că guvernul ungar a acordat ajutor unui număr de peste 2 milioane de persoane din 64 de ţări prin programul umanitar „Ungaria ajută” în ultimii ani, prin 45 de proiecte în valoare totală de 46 miliarde de forinţi (120 milioane de euro).

Szijjarto a mai afirmat că, numai anul trecut, în jur de 380 milioane de creştini din lume au suferit persecuţii din cauza credinţei lor. „Este o statistică înfricoşătoare aceea că aproape 4.500 de crime au fost documentate anul trecut ca fiind comise împotriva unor creştini pentru credinţa lor”, a subliniat el. „De asemenea, aproape 5.000 de creştini din lume au fost încarceraţi anul trecut din singurul motiv că sunt creştini”, a adăugat ministrul ungar, citat de MTI.

Editor : M.I.