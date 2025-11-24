Peter Szijjarto, avertisment pentru „liderii europeni pro-război”: „Nu se poate ajunge decât la un acord mai rău”

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, consideră că situația „nu va face decât să se înrăutățească” dacă „liderii europeni pro-război” subminează planul de pace pentru Ucraina, precizând că o astfel de atitudine ar genera un număr mai mare de victime și un risc crescut de escaladare, relatează MTI, conform Agerpres.

Afirmația a fost făcută luni, 24 noiembrie, la Bruxelles.

Conform lui Szijjarto, planul „este o șansă majoră” pentru ca pacea să revină în Europa Centrală, dar „Bruxellesul şi liderii europeni nu au interesul să îl aprobe".

„Nu numai că nu este în interesul lor, dar este clar că deja lucrează la modalităţi de a zădărnici, submina şi bloca aprobarea acestui plan de pace", a spus ministrul ungar într-un comunicat al departamentului său.

„Singura acţiune acceptabilă din partea politicienilor europeni - ţinând cont de umanitate şi bun simţ - este să sprijine pe deplin şi necondiţionat eforturile de pace ale SUA şi acest plan în 28 de puncte", a mai adăugat acesta.

Șeful diplomației maghiare a atenționat că „lucrurile nu se vor îmbunătăţi, deoarece situaţia se deteriorează pe zi ce trece": „Se deteriorează în materie de escaladare a ameninţării, securitate a Europei, economie, din perspectivă umanitară şi, de asemenea, în ceea ce priveşte integritatea teritorială a Ucrainei".

„Aşadar, nu există niciun aspect care să se îmbunătăţească în condiţiile în care războiul continuă", a conchis el. „Ucraina a pierdut deja atât de mult din cauza războiului, la fel ca Europa din cauza răspunsului Bruxellesului la acesta, aşa că este timpul să punem capăt la toate acestea".

Mai mult, acesta a atenționat că cei care lucrează împotriva acordului de pace „de fapt lucrează împotriva Europei şi a Ucrainei".

„Pentru că haideţi să ne gândim cu cât ar fi fost mai bine pentru Ucraina dacă nu ar fi forţat-o să continue luptele în aprilie 2022, ci ar fi semnat acordul de la Istanbul. (...). Situaţia se înrăutăţeşte pe zi ce trece, ceea ce înseamnă că nu se poate ajunge decât la un acord mai rău. Aşadar, este timpul să fie acceptat acest acord", a mai spus el.

Editor : A.M.G.