Peter Szijjarto: Vladimir Putin a dat asigurări că „summitul de pace” pentru războiul din Ucraina va avea loc la Budapesta

Data publicării:
Ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto.
Ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto.

Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat, în urma discuțiilor cu conducerea rusă la Moscova, că Rusia consideră Budapesta drept un potențial loc de desfășurare a „summitului de pace”, relatează Ukrainska Pravda.

Afirmațiile au fost făcute în timpul unei transmisiuni pe Facebook, conform European Pravda.

Șeful diplomației maghiare a precizat că, în timpul negocierilor de la Kremlin, premierul Ungariei, Viktor Orbán, „a confirmat încă o dată că Ungaria este de partea păcii, că pacea este în interesul Ungariei”.

„Ungaria a plătit deja un preț foarte mare pentru acest război, cu care nu avem nicio legătură, de aceea dorim ca acest război să se încheie cât mai curând posibil”, a declarat Peter Szijjarto

„(Putin. – n.red.) ne-a asigurat că, dacă va avea loc un «summit de pace», acesta se va desfășura fără îndoială la Budapesta”, a adăugat el.

Szijjarto a mai spus că Ungaria a reușit să atingă un alt obiectiv al negocierilor: Putin „l-a asigurat pe premierul Viktor Orban că Rusia își va îndeplini obligațiile contractuale privind livrările de gaze naturale și petrol în volumele convenite”.

Înainte de vizita sa la Moscova, premierul ungar a anunțat că intenționează să asigure Ungariei aprovizionarea cu energie pentru iarnă și pentru anul următor la un preț accesibil.

Iar la întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin, Orban și-a exprimat încă o dată speranța că Budapesta va deveni gazda negocierilor de pace privind războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

