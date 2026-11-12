Petiție cu peste un milion de semnături pentru suspendarea acordului UE-Israel. Comisia Europeană va da un răspuns până în mai 2027

Comisia Europeană va analiza acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Israel, după ce o petiție prin care se solicită suspendarea dialogului politic și comercial cu statul israelian a strâns peste 1,1 milioane de semnături. Inițiativa cetățenească europeană, lansată în urmă cu aproape doi ani, a depășit pragul necesar pentru a obliga executivul comunitar să examineze solicitarea și să formuleze un răspuns oficial, anunță Politico.

Comisia Europeană va analiza acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Israel, după ce peste 1,1 milioane de cetățeni europeni au semnat o petiție prin care solicită suspendarea relațiilor politice și comerciale cu statul israelian.

„Comisia se va întâlni cu organizatorii inițiativei pentru a discuta în detaliu această propunere în următoarele săptămâni. Ulterior, Parlamentul European va organiza o audiere publică”, a anunțat joi executivul comunitar, într-un comunicat de presă.

Deși este puțin probabil ca demersul să ducă la modificări substanțiale ale actualelor relații dintre UE și Israel, numărul semnăturilor evidențiază interesul publicului european față de această chestiune. Totodată, atingerea pragului necesar obligă Comisia Europeană să examineze inițiativa și să ofere un răspuns oficial.

Din cele 136 de inițiative cetățenești europene înregistrate în ultimul deceniu, doar 14 au reușit să strângă cel puțin un milion de semnături, pragul necesar pentru ca solicitările lor să fie analizate oficial de Comisia Europeană.

Mecanismul Inițiativei Cetățenești Europene (ICE) permite cetățenilor UE să solicite Comisiei să propună măsuri legislative în domeniile în care are competență. Pentru a fi validă, o inițiativă trebuie să adune cel puțin un milion de semnături din minimum șapte state membre, cu respectarea pragurilor naționale de susținere.

La începutul acestui an, Comisia Europeană a respins o altă inițiativă cetățenească, referitoare la extinderea finanțării serviciilor de avort, deși aceasta adunase aproximativ 1,2 milioane de semnături.

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Petiția privind relațiile cu Israelul a fost lansată în urmă cu aproape doi ani de Alianța Stângii Europene, o organizație care reunește 11 partide politice de stânga. Organizatorii solicită suspendarea dialogului politic și comercial dintre UE și Israel, invocând ceea ce ei descriu drept eșecul autorităților israeliene de a preveni genocidul din Gaza.

Franța a înregistrat cel mai mare număr de semnături, respectiv 339.479. Italia s-a situat pe locul al doilea, cu 283.863 de semnături, urmată de Spania, cu 151.821.

Comisia Europeană trebuie să transmită un răspuns până în mai 2027, în care să precizeze dacă intenționează să ia măsuri în urma solicitării. Atingerea pragului de semnături nu obligă însă executivul comunitar să suspende acordul sau să propună automat modificări legislative.

Ce prevede acordul de asociere dintre UE și Israel

Semnat în 1995 și intrat în vigoare în 2000, acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Israel stabilește cadrul relațiilor politice și comerciale dintre cele două părți. Documentul reglementează dialogul politic și cooperarea economică, inclusiv schimburile comerciale.

Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Israelului. Potrivit datelor comunitare, în 2025, schimburile comerciale de mărfuri dintre cele două părți au reprezentat aproximativ o treime din totalul comerțului exterior al Israelului.

Conflictele din Gaza și Liban au intensificat criticile la adresa guvernului israelian și au provocat divergențe între liderii europeni în privința relațiilor cu Israelul. În acest context, petiția reprezintă un nou demers prin care o parte a societății civile europene solicită o schimbare de poziție a Uniunii în raport cu statul israelian.

Editor : C.A.