Live TV

Petiție cu peste un milion de semnături pentru suspendarea acordului UE-Israel. Comisia Europeană va da un răspuns până în mai 2027

Data publicării:
Benjamin Netanyahu. Foto Profimedia
Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce prevede acordul de asociere dintre UE și Israel

Comisia Europeană va analiza acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Israel, după ce o petiție prin care se solicită suspendarea dialogului politic și comercial cu statul israelian a strâns peste 1,1 milioane de semnături. Inițiativa cetățenească europeană, lansată în urmă cu aproape doi ani, a depășit pragul necesar pentru a obliga executivul comunitar să examineze solicitarea și să formuleze un răspuns oficial, anunță Politico.

Comisia Europeană va analiza acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Israel, după ce peste 1,1 milioane de cetățeni europeni au semnat o petiție prin care solicită suspendarea relațiilor politice și comerciale cu statul israelian.

„Comisia se va întâlni cu organizatorii inițiativei pentru a discuta în detaliu această propunere în următoarele săptămâni. Ulterior, Parlamentul European va organiza o audiere publică”, a anunțat joi executivul comunitar, într-un comunicat de presă.

Deși este puțin probabil ca demersul să ducă la modificări substanțiale ale actualelor relații dintre UE și Israel, numărul semnăturilor evidențiază interesul publicului european față de această chestiune. Totodată, atingerea pragului necesar obligă Comisia Europeană să examineze inițiativa și să ofere un răspuns oficial.

Din cele 136 de inițiative cetățenești europene înregistrate în ultimul deceniu, doar 14 au reușit să strângă cel puțin un milion de semnături, pragul necesar pentru ca solicitările lor să fie analizate oficial de Comisia Europeană.

Mecanismul Inițiativei Cetățenești Europene (ICE) permite cetățenilor UE să solicite Comisiei să propună măsuri legislative în domeniile în care are competență. Pentru a fi validă, o inițiativă trebuie să adune cel puțin un milion de semnături din minimum șapte state membre, cu respectarea pragurilor naționale de susținere.

La începutul acestui an, Comisia Europeană a respins o altă inițiativă cetățenească, referitoare la extinderea finanțării serviciilor de avort, deși aceasta adunase aproximativ 1,2 milioane de semnături.

Citește și: Planul „Poarta de Fier”: SUA încearcă să blocheze comerțul terestru al Iranului, dar aliații regionali sunt reticenți

Petiția privind relațiile cu Israelul a fost lansată în urmă cu aproape doi ani de Alianța Stângii Europene, o organizație care reunește 11 partide politice de stânga. Organizatorii solicită suspendarea dialogului politic și comercial dintre UE și Israel, invocând ceea ce ei descriu drept eșecul autorităților israeliene de a preveni genocidul din Gaza.

Franța a înregistrat cel mai mare număr de semnături, respectiv 339.479. Italia s-a situat pe locul al doilea, cu 283.863 de semnături, urmată de Spania, cu 151.821.

Comisia Europeană trebuie să transmită un răspuns până în mai 2027, în care să precizeze dacă intenționează să ia măsuri în urma solicitării. Atingerea pragului de semnături nu obligă însă executivul comunitar să suspende acordul sau să propună automat modificări legislative.

Ce prevede acordul de asociere dintre UE și Israel

Semnat în 1995 și intrat în vigoare în 2000, acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Israel stabilește cadrul relațiilor politice și comerciale dintre cele două părți. Documentul reglementează dialogul politic și cooperarea economică, inclusiv schimburile comerciale.

Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Israelului. Potrivit datelor comunitare, în 2025, schimburile comerciale de mărfuri dintre cele două părți au reprezentat aproximativ o treime din totalul comerțului exterior al Israelului.

Conflictele din Gaza și Liban au intensificat criticile la adresa guvernului israelian și au provocat divergențe între liderii europeni în privința relațiilor cu Israelul. În acest context, petiția reprezintă un nou demers prin care o parte a societății civile europene solicită o schimbare de poziție a Uniunii în raport cu statul israelian.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
1
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
2
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
ovidiu vanghele
3
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
harta romaniei pe judete si regiuni
4
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
Price of Water Set To Rise
5
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...
Ultima încercare a lui MM Stoica: ”Gigi, ai făcut o nedreptate”. Becali i-a spus ”DA”, apoi s-a răzgândit: ”Capul răutăților”
Digi Sport
Ultima încercare a lui MM Stoica: ”Gigi, ai făcut o nedreptate”. Becali i-a spus ”DA”, apoi s-a răzgândit: ”Capul răutăților”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steaguri UE Rusia
Franța anunță când va aproba UE un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
Russia Security Pact
Cine va reprezenta UE în negocierile Ucraina-Rusia. Două nume se află pe lista scurtă: „Nu sunt în grațiile lui Putin”
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski.
Zelenski susține că s-a „coordonat” cu UE înainte de negocierile de la Abu Dhabi: „Facem totul” pentru a obține rezultate
aD00NGY3MGYyZjFmM2U4YzhhNjk5ZDE3OGNiNzQzYzI2MQ==.thumb
România primește 4 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru promovarea unor alimente în UE și pe piețe terțe
Kaja Kallas.
Kaja Kallas îi dă dreptate Giorgiei Meloni privind negocierile de pace în Ucraina: „E necesară o decizie”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - CEXN - PALATUL PARLAMENTULUI
Un lider PSD din teritoriu respinge ideea comasării județelor: „Acum...
Washington împușcături
Atac armat în apropiere de Casa Albă, la Washington. Cinci persoane...
Bucharest, Romania, March 1, 2025, Calin Georgescu, George Simion(AUR) and Ana Maria Gavrila(POT) at the protest against the government.
Scandal între suveraniști: „Simion este un politician expirat, fără...
Jensen Huang profimedia-1146729385
Șeful Nvidia și-a dat demisia după scandalul de spionaj. Cine va...
Ultimele știri
Concursurile pentru funcțiile de lector universitar și șef de lucrări universitar au fost deblocate, anunță Ministerul Educației
AEP: Valoarea subvenţiilor alocate partidelor, în noiembrie 2026, ajunge la peste 17.700.000 lei. Cea mai mare sumă, primită de PSD
Xi Jinping afirmă că „reunificarea” cu Taiwanul trebuie să devină realitate: „Curentul istoriei nu poate fi oprit”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Te-ai născut într-una dintre aceste zile? Numerologia spune că ești protejat de karmă și atragi norocul
Cancan
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6...
Fanatik.ro
Din ce câștigă bani Nadia Comăneci la 65 de ani. Afacerile pe care le are în America alături de soțul ei
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Cine i-ar putea lua locul lui Mihai Stoica la FCSB! Gigi Becali și-a adus deja un om în organigramă
Adevărul
Titi Aur: „Șoferii de camion din România distrug cel mai mult în Europa”. Cum funcționează efectul de turmă...
Digieconomic
Cum poți primi indemnizația pentru creșterea copilului chiar dacă nu ai avut contract de muncă în ultimul an
Digi FM
Vineri, 13, superstiții, legende și un nume special pentru frica de această zi. Cum a ajuns să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marele Jardel: ”Viața mea s-a sfârșit: alcool, depresie, cocaină”
Pro FM
"M-a sărutat pasional, mi-au căzut foile din mână. Nu știam cine era". Un actor de top, surprins de Madonna...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Moment uriaș pentru fiul actorilor Ethan Hawke și Uma Thurman: primul său rol principal. Va juca alături de...
Adevarul
Ucraina pregătește noua armă care ar putea lăsa Rusia „fără dinți”
Newsweek
Un român a calculat ce bani a strâns la pensie după doar 25 de ani de muncă. Suma l-a uimit. „E foarte bine”
Digi FM
India va construi unul dintre „cele mai mari” muzee din lume. La cât este estimat costul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
O pisică cu o mutație genetică rară a cucerit internetul. Are milioane de urmăritori pe TikTok și mulți nu...
Film Now
Test crucial pentru Johnny Depp. Ce salariu a primit actorul pentru filmul care l-ar putea readuce în elita...
UTV
Andreea Marin a dezvăluit cum se descurcă Violeta departe de casă. „Bârfim, ca între fete. Avem câte o șuetă...