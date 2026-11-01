Pierderi record pentru armata rusă în octombrie, potrivit Kievului. Ucraina susține că Moscova nu mai poate înlocui trupele

Rusia a pierdut peste 54.000 de militari uciși sau grav răniți în octombrie, potrivit unui bilanț prezentat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Kievul susține că este cel mai mare număr de pierderi înregistrat într-o singură lună de la începutul invaziei și că ritmul depășește capacitatea armatei ruse de a-și înlocui trupele, anunță TVP World.

Forțele Armate ale Ucrainei afirmă că Rusia nu mai reușește să înlocuiască trupele pierdute pe front.

Rusia a înregistrat în octombrie „pierderi de luptă record”, de peste 54.000 de militari uciși sau grav răniți, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Datele prezentate de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei indică recorduri atât în ceea ce privește numărul militarilor ruși scoși din luptă într-o singură lună, cât și într-o singură zi, de la lansarea invaziei pe scară largă, în februarie 2022.

„În doar o lună, Rusia a pierdut 54.400 de soldați uciși sau grav răniți. Acesta este un record pentru orice lună a războiului pe scară largă”, a scris Zelenski pe rețeaua de socializare X, citând datele Statului Major General.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Bilanțul este cu 8.170 de militari mai mare decât cel raportat pentru luna septembrie.

„S-a înregistrat, de asemenea, un record al pierderilor zilnice - armata rusă a pierdut 2.250 de soldați pe 21 octombrie”, a adăugat președintele ucrainean.

Statul Major General al Ucrainei a afirmat că ritmul pierderilor „depășește capacitatea inamicului de a-și reînnoi unitățile”.

„Fiecare lună de război costă armata rusă din ce în ce mai mult”, se arată într-un comunicat al instituției.

„Le mulțumim tuturor apărătorilor noștri, tuturor soldaților noștri, fiecărei brigăzi și fiecărei unități pentru acest rezultat, care este atât de important pentru țara noastră. Rusia pierde”, a declarat Zelenski.

Potrivit datelor furnizate de Statul Major General ucrainean, până la 31 octombrie, Rusia ar fi pierdut 1.590.270 de militari de la lansarea invaziei pe scară largă, în februarie 2022.

Atac cibernetic asupra agenției ruse de statistică

Grupuri de hackeri au susținut că au furat, în acest weekend, date privind pierderile suferite de Rusia în război de la agenția națională de statistică, Rosstat, precum și documente oficiale.

Pe site-urile agenției au fost publicate mesaje atribuite grupurilor Belarusian Cyber Partisans și Silent Crow. Unul dintre acestea, redactat în limba belarusă, transmitea: „Nimeni nu va scăpa de răspundere”.

Hackerii au afirmat că au sustras 23 de terabytes de date, inclusiv informații despre pierderile trupelor ruse în timpul invaziei pe scară largă și documente marcate „numai pentru uz oficial”.

Rosstat a anunțat într-un comunicat că site-urile sale au fost ținta unui atac coordonat în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie. Agenția a negat însă că ar fi fost sustrase baze de date sau informații protejate prin lege.

Grupurile de hackeri Belarusian Cyber Partisans și Silent Crow sunt desemnate drept extremiste și interzise în Rusia, a relatat publicația The Moscow Times.

Citește și: Atacurile rusești au lăsat sute de mii de familii fără curent în Ucraina. Zelenski: „Intensitatea loviturilor este extrem de mare”

Editor : C.A.