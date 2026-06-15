Pisicile Romei, în centrul unui nou tur de alergare lansat pentru turiști

Iubitorii de pisici care vizitează Roma au acum la dispoziție o modalitate inedită de a descoperi capitala Italiei. Un nou tur ghidat de alergare îi poartă pe participanți pe lângă atracții emblematice, precum Colosseumul și Piramida lui Cestius, dar și prin locuri cunoscute pentru coloniile de pisici care trăiesc printre ruinele antice ale orașului, arată Euronews.

O companie care organizează tururi ghidate de alergare în Roma din 2016 a lansat un nou traseu dedicat celor care vor să combine mișcarea, istoria și pasiunea pentru pisici. Denumit „Pisicile Romei”, turul îi conduce pe participanți prin unele dintre cele mai cunoscute situri istorice ale orașului, unde trăiesc și numeroase colonii de feline.

Experiența este coordonată de istoricul de artă Isabella Calidonna, fondatoarea ArcheoRunning, iar traseul are aproximativ șase kilometri. Turul începe în primele ore ale dimineții, între 6:00 și 7:00, înainte ca străzile Romei să fie aglomerate de turiști.

Punctul de plecare este situl arheologic al Templului lui Isis și Serapis din Campo Marzio, ales simbolic deoarece în Egiptul antic pisicile erau considerate animale sacre. De acolo, participanții se îndreaptă spre Area Sacra din Largo Argentina, una dintre cele mai cunoscute zone din Roma pentru coloniile sale de pisici.

Traseul continuă pe Dealul Capitolin, de unde alergătorii pot admira panorama orașului, apoi ajunge la Colosseum, unul dintre cele mai vizitate monumente din lume. Turul se încheie la Piramida lui Cestius, un alt loc frecventat de numeroase pisici.

Citește și:

Dormi cu câinele sau pisica în pat? Experții spun ce se întâmplă, de fapt, cu somnul tău

„Acest tur este pentru cei care iubesc să se rătăcească, să observe detaliile și să alerge suficient de încet pentru a vedea cu adevărat”, a explicat Isabella Calidonna.

Prețul turului pornește de la 50 de euro de persoană, în cazul grupurilor formate din cinci participanți.

Roma este renumită pentru populația sa de pisici, la fel ca alte orașe europene precum Istanbul sau Kotor. Noul tur își propune să ofere vizitatorilor o perspectivă diferită asupra Orașului Etern, combinând patrimoniul istoric cu una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe străzile sale.

Citește și:

Studiu controversat: deținerea unei pisici, corelată cu un risc crescut de schizofrenie. „Riscul de îmbolnăvire e dublu”

Editor : C.A.