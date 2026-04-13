Pîslaru: Am primit din partea Parchetului European confirmarea că a început ancheta în cazul achiziţiei microbuzelor şcolare prin PNRR

Parchetul European anchetează infracţiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii (de exemplu, fraudă, corupţie sau fraudă transfrontalieră în materie de TVA care depăşeşte 10 milioane de euro). Foto: Profimedia Images

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă, luni seară, că Parchetul european investighează achiziţia microbuzelor electrice şcolare prin PNRR. 

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigaţia în cazul achiziţiei microbuzelor electrice şcolare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o”, anunţă, luni seară, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, într-o postare pe Facebook. 

Ministrul îşi exprimă speranţa că ancheta se va derula rapid: „Sper ca ancheta să se desfăşoare cât mai rapid şi, dacă se dovedeşte că legea a fost încălcată, toţi vinovaţii să plătească”. 

În 8 decembrie 2025, Dragoş Pîslaru anunţa că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi, „ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”. 

Ministrul afirma şi că rezultatele verificării realizate de Corpul de Control vor fi transmise către Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi Consiliul Concurenţei. 

„Au fost identificate situaţii în care acelaşi tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziţionat, în judeţe diferite, la valori semnificativ variabile - între un minim de 99.000 euro şi un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferenţele”, explica Pîslaru. 

În total, au fost 74 de achiziţii derulate individual de către 40 de judeţe. 

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţa, în luna august 2025, că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-a realizat achiziţia de microbuze şcolare electrice prin PNRR, după ce publicaţia Reporter de Iaşi a scris că o firmă din Prahova a obţinut peste 50% din contractele de livrare microbuze şcolare electrice la nivel naţional. 

La secţiunea „anunţuri de atribuire” din sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP), Aveuro Internaţional figura cu cel puţin 35 de contracte în valoare de peste 135 de milioane de euro, susţineau jurnaliştii. 

„Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/maşină. Şi apoi le-a dat în judeţe, unele preţuri fiind mai mult decât duble. Spre exemplu, la Iaşi a adus 26 de microbuze la un preţ per exemplar de 202.800 euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 euro/maşină. Acelaşi microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iaşi cu 1.014.000 lei a costat la Braşov doar 743.000 lei. Cu preţul adjudecat la Braşov, judeţul Iaşi ar fi cumpărat 35 de microbuze şcolare electrice faţă de doar 26 cât a luat, în condiţiile în care furnizor a fost aceeaşi firmă, Aveuro Internaţional. Deci, Iaşiul e pe gaură cu nouă microbuze. În euro, asta înseamnă că fiecare microbuz de la Iaşi a fost cu 54.000 euro mai scump decât la Braşov”, se arăta în ancheta Reporter de Iaşi. 

Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de...
Fanatik.ro
Gestul făcut de soția lui Helmut Duckadam de Paște. Locul pe care l-a vizitat împreună cu fiica sa
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Fotbalistul care și-a înșelat iubita mai mică cu 35 de ani cu prietena acesteia. Cât a durat relația cu...
Adevărul
Învingător în alegeri, Peter Magyar cere demisia președintelui Ungariei și anunță unde va face primele vizite...
Playtech
Ai primit amendă în Bulgaria: Unde trebuie să o plătești și ce riști dacă o ignori
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Tragedie în lumea fotbalului! Ucis cu sânge rece la 20 de ani, de față cu toți colegii săi
Pro FM
Britney Spears, decizie drastică după ce a fost arestată pentru conducere sub influenţa alcoolului...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la...
Newsweek
Știrea momentului pentru pensionari. S-au găsit 2.000.000.000€ pentru creșterea pensilor. Cum se împart banii?
Digi FM
Săptămâna Luminată 2026. Când se spală rufe. Ce alte tradiții sunt în fiecare zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele zile din viața actriței Catherine O'Hara. Fratele ei a rupt tăcerea: „Nu mai...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...