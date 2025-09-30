Live TV

Plan pentru criza locuințelor din UE: Specula imobiliară și închirierile pe termen scurt, vizate de Bruxelles

Communist blocks of flats in Bucharest seen from above
Prețurile locuințelor au crescut cu aproape 60% în Uniunea Europeană din 2010 până acum. Sursa foto: Profimedia Images
Prețuri crescute la locuințele din UE Măsuri împotriva închirierilor pe termen scurt

Uniunea Europeană se pregătește să lanseze primul său plan dedicat crizei locuințelor, care va include măsuri pentru limitarea speculei imobiliare și a creșterii explozive a chiriilor generate de închirierile pe termen scurt, a anunțat luni comisarul european pentru locuințe, Dan Jørgensen.

„Nu există loc în Europa pentru speculația egoistă pe o nevoie de bază cum este locuința”, a declarat Jørgensen la o conferință la Copenhaga, avertizând asupra „financiarizării” stocului de locuințe din UE, relatează Politico.

Prețuri crescute la locuințele din UE

Potrivit Eurostat, prețurile locuințelor au crescut cu aproape 60% în Uniunea Europeană din 2010 până acum, iar chiriile cu aproape 30%. Experții pun creșterea pe seama încetinirii construcției de locuințe publice și a practicilor speculative, mai ales în marile orașe, unde oferta de locuințe accesibile s-a redus dramatic.

Planul Comisiei Europene, care urmează să fie prezentat până la finalul anului, va include și o revizuire a regulilor privind ajutoarele de stat, pentru ca guvernele naționale să poată folosi fonduri publice în construcția de locuințe destinate europenilor din clasa de mijloc, excluși treptat de pe piață.

„Fondurile publice singure nu vor fi suficiente”, a avertizat Jørgensen, explicând că acestea vor trebui completate prin investiții private, dar cu condiția de a „balansa profitul cu responsabilitatea socială”.

Comisia colaborează cu Banca Europeană de Investiții și alte instituții financiare pentru a se asigura că locuințele construite prin scheme public-private vor fi cu adevărat accesibile.

Măsuri împotriva închirierilor pe termen scurt

Jørgensen a confirmat că planul va include și măsuri împotriva închirierilor pe termen scurt, fenomen care a redus disponibilitatea locuințelor pentru rezidenți și a dus la creșterea chiriilor. În orașe precum Barcelona, autoritățile au mers până la interzicerea așa-numitelor „apartamente turistice”.

„Problema este complexă, dar va fi abordată ferm și echitabil”, a spus comisarul. „Această criză este un test definitoriu pentru democrația europeană. Este o luptă pe care nu ne-o putem permite să o pierdem”.

