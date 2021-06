Planul care va schimba radical cetatea Deva. Autoritățile spun că va fi atât de frumoasă, încât 100.000 de turiști o vor vizita anual

Incintele 2 și 3 ale cetății Deva au fost reabilitate cu fonduri europene în 2013, dar autoritățile locale promit că vor reabilita și incinta 1, cea mai importantă, cu ajutorul a 5 milioane de euro.

Daniela Doana, coordonator de proiecte europene la Primăria Deva: "Încercăm să reabilităm obiectivul, în așa fel încât să se poată organiza evenimente culturale în zonă, să asigurăm realizarea unor programe culturale pentru vizitatori.

Sunt prevăzute o scenă, gradene, zone de belvedere cu posibilitatea realizării unor evenimente culturale dar chiar și degustări de vinuri. Se va realiza o sală multifuncțională pe vechea sală a garnizoanei unde se păstrau vinurile.

Nu poți să gestionezi o investiție dacă nu ai finanțare organizată, iar fondurile europene se pun la dispoziție, nu trebuie decât să știm să le aducem. Autoritățile de management chiar ne atrag atenția lunar că banii sunt la dispoziție, să îi accesăm".

Autoritățile își doresc să atragă la cetatea Deva 100.000 de turiști, pe an

Florin Oancea, primar Deva: "Conul vulcanic de la baza dealului, până la cetate, este împărțit în trei componente, incinta 3, incinta 2 și incinta 1. Incintele 3 și 2 au fost reabilitate pe fonduri europene și a rămas partea cea mai importantă, efectiv cetatea cu incinta 1.

Am depus un proiect pe fonduri europene, am obținut o finanțare de 5 milioane de euro, suntem în faza de licitație pentru execuție și credem că în toamna acestui an încep lucrările. Estimez că la final de 2022 cetatea va fi complet reabilitată și o redăm publicului și turiștilor așa cum merită.

Primăria Deva se laudă cu 32 de proiecte. Zona centrală ar urma să treacă printr-o transformare uriașă.

Florin Oancea: "Va fi complet reabilitată, va fi complet pietonală și accesul în caz de urgență va avea un culoar. Ea va fi cu destinație pentru oameni să se plimbe, să se relaxeze.

Un proiect de peste 4 milioane de euro, dacă vă uitați e plin de cabluri. Suntem în 2021, noi am început mai multe proiecte de înlocuire a cablurilor. Pe lângă reabilitarea spațiilor, lucrările presupun și înlocuirea tuturor cablurilor.

Ce vedeți aici și până spre parcul mare, va fi o zonă de terase, zona în care oamenii vin să se relaxeze".

Reporter: Care este rolul fondurilor europene?

Florin Oancea: "Imens! Imens! Este cea mai facilă sursă de finanțare, între 98 și 95 la sută, pentru orice proiect banii vin de la UE. Orice altă investiție din bugetul local trebuie să o faci cu resurse bugetare sută la sută din bugetul local sau guvernamentale".

Valoarea proiectelor este de 55 de milioane de euro.

Despre alte proiecte cu finanțare europeană puteți afla urmărind aici emisiunea „Europa. Mi-e bine, ți-e bine”, care se difuzează în fiecare duminică de la ora 16:00 la Digi24.

Editor : G.M.