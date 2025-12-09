Live TV

Planul de pace revizuit al lui Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”

Data publicării:
Volodymyr Zelenskyy and Nadia Calvino speak to press in Kyiv, Ukraine - 10 Feb 2025
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că Ucraina a pregătit trei documente ca parte a propunerilor revizuite care vor fi prezentate administrației președintelui american Donald Trump, în cadrul eforturilor continue de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, relatează Kyiv Post.

Un plan de pace în 28 de puncte, elaborat de oficialii americani cu contribuția Kremlinului, a fost divulgat presei la sfârșitul lunii noiembrie. În forma sa inițială, acesta prevedea ca Ucraina să renunțe la aderarea la NATO, să-și limiteze dimensiunea forțelor armate și să cedeze teritoriile pe care Moscova nu a reușit până acum să le cucerească pe câmpul de luptă.

Au urmat săptămâni de diplomație haotică, în timp ce Ucraina și aliații săi europeni se străduiesc să-i prezinte lui Trump o alternativă mai puțin favorabilă Rusiei. În cadrul unei conferințe de presă online susținută pe 9 decembrie, liderul de la Kiev a descris primul dintre cele trei documente ca fiind un „cadru” cu 20 de puncte. 

„Se schimbă constant, iar acest lucru este normal, deoarece este o structură vie care trebuie să reflecte interesele Ucrainei, Europei și ale lumii”, a adăugat el.

Al doilea document se referă la garanțiile de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu. Președintele ucrainean a declarat că acesta a făcut obiectul discuțiilor atât cu SUA, cât și cu Coaliția celor dispuși – un grup format în principal din țări europene angajate să ofere Ucrainei diverse tipuri de garanții de securitate.

„Este dificil să vorbim despre acest lucru, dar, cu toate acestea, vedeți că garanțiile de securitate sunt un document important între noi și Statele Unite și între noi și europeni”, a mai precizat acesta.

La începutul acestei săptămâni, Zelenski s-a întâlnit cu liderii europeni la Bruxelles și Londra pentru a discuta revizuirea planului SUA. Documentul final se referă la redresarea economică postbelică a Ucrainei, a declarat liderul de la Kiev, fără a oferi mai multe detalii.

Tot marți, Trump a declarat că Zelenski „va trebui să se pună pe treabă și să înceapă să accepte lucrurile”.

Președintele SUA, Donald Trump, care susține frecvent că a rezolvat peste opt conflicte în întreaga lume, este nerăbdător să-și consolideze imaginea de pacificator prin asigurarea încetării ostilităților active în Ucraina.

Ultimatumul lui Donald Trump pentru Volodimir Zelenski: președintele ucrainean trebuie să răspundă în „câteva zile" la planul de pace

Volodimir Zelenski anunță că este pregătit pentru alegeri în Ucraina și cere sprijinul SUA și UE

