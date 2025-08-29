Live TV

Planul Estoniei pentru a se apăra de tancurile lui Putin, în caz de război: Capcane din turbării restaurate

Data publicării:
Russian Army Group West Force Servicemen Undergo Training In LPR
Estonia, Letonia și Lituania vor să integreze turbăriile existente în noul proiect „Linia de Apărare Baltică”. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
„Linia de Apărare Baltică”

Estonia analizează o strategie neobișnuită pentru a-și apăra teritoriul în fața unei posibile invazii rusești: refacerea turbăriilor degradate, care pot deveni capcane naturale pentru tancurile lui Putin, dar și un aliat împotriva poluării și schimbărilor climatice, relatează Politico.

Tallinn devine astfel al treilea guvern din UE care inițiază discuții ministeriale privind ideea restaurării turbăriilor de-a lungul flancului estic al NATO, alături de Finlanda și Polonia, după ce oamenii de știință au subliniat că turbăriile pot fi capcane extrem de eficiente atât pentru tancurile inamice, cât și pentru dioxidul de carbon.

„Pot confirma că am început discuții preliminare cu Ministerul Apărării și dorim să le includem într-un proiect de refacere a naturii”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Mediului din Estonia, întrebat dacă guvernul analizează restaurarea turbăriilor ca măsură de securitate. Discuțiile „sunt încă într-un stadiu foarte incipient”, a adăugat acesta.

Ministerele Apărării și Mediului din Polonia și Finlanda au declarat la începutul acestei luni că iau în considerare restaurarea turbăriilor ca măsură dublă, atât climatică, cât și de securitate.

În starea lor naturală, saturată cu apă, turbăriile stochează cantități uriașe de carbon, reprezintă habitate esențiale pentru biodiversitate și acționează ca bariere naturale împotriva secetei și incendiilor. Terenul lor mlăștinos și instabil prinde în capcană orice utilaj greu, transformându-le în obstacole redutabile pentru o armată invadatoare.

Însă jumătate dintre turbăriile din UE au fost desecate, de obicei pentru a fi transformate în terenuri agricole. Odată uscate, acestea eliberează carbon, alimentând schimbările climatice, iar solul deshidratat poate fi traversat cu ușurință de tancuri.

„Linia de Apărare Baltică”

Estonia este una dintre cele mai bogate țări ale UE în turbării și a demarat deja un amplu program de restaurare, deși oamenii de știință estimează că țara trebuie să își dubleze eforturile pentru a îndeplini noile obiective europene de refacere a naturii.

Totuși, ambițiile de restaurare ale guvernului au întâmpinat un obstacol la începutul acestui an, când un proiect de reînmuiere a solului a fost întâmpinat cu puternică opoziție din partea localnicilor, determinând autoritățile să suspende mai multe planuri.

Estonia, Letonia și Lituania doresc să integreze turbăriile existente în noul proiect „Linia de Apărare Baltică” pentru a-și fortifica frontierele, însă restaurarea activă a mlaștinilor nu a făcut până acum parte din plan. Un purtător de cuvânt al Ministerului estonian al Apărării a confirmat vineri că au început discuții interne la nivel guvernamental.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
guvern
2
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
livrator politist
3
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
4
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care...
FED CRIMA OTOPENI 290825 R12_01968
5
Negociatori și trupe speciale la Otopeni. Bărbat baricadat în casă de 11 ore, ca să nu...
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Digi Sport
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta a guvernului bolojan
Guvernul Bolojan a aprobat parțial Pachetul 2 de măsuri fiscale...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Sorin Grindeanu anunță ce amendamente va depune PSD la Pachetul 2 de...
profimedia-0367085136 (2)
Ambasadorul rus la București, convocat la MAE, după atacurile Rusiei...
amara
Pericol de explozie într-un oraș din Ialomița. Muncitorii care făceau...
Ultimele știri
Copil în stare gravă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. A fost găsit inconştient de către un trecător
Șomajul în Germania depășește trei milioane de persoane, pentru prima dată în ultimul deceniu
Trump cere Congresului să taie aproape 5 miliarde de dolari din ajutorul internaţional. „Punem America pe primul loc”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
friedrich merz sustine un discurs
Războiul din Ucraina „ar putea dura încă multe luni”, avertizează cancelarul german Friedrich Merz
gaze energie uniunea europeana rusia
UE ar putea cere dovezi cu privire la originea gazelor pentru a pune în aplicare interdicţia vizând Rusia
Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen. Foto: Profimedia
Danemarca alocă încă 1,3 miliarde de euro pentru apărare. „Situaţia geopolitică ne obligă”
Recep Tayyip Erdogan - Vladimir Putin joint press conference in Russia
Putin se întâlnește cu Erdogan pentru a discuta despre războiul din Ucraina. „Turcia joacă un rol important în procesul de soluționare”
zelenski face declaratii
Situație „extrem de îngrijorătoare” la Pokrovsk, avertizează Zelenski: Rusia a mobilizat până la 100.000 de soldați
Partenerii noștri
Pe Roz
Heidi Klum, eclipsată de fiica sa pe covorul roșu la Veneția. Leni a furat atenția tuturor într-o rochie...
Cancan
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator...
Fanatik.ro
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după...
Adevărul
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele...
Playtech
Mihaela Rădulescu, abandonată de prieteni și familie! A răbufnit, la 40 de zile de la moartea lui Felix...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Actor cu experiență, comentariu tăios despre Jennifer Lopez. Fostul coleg de platou al actriței nu a...
Adevarul
Electrocasnicul care îți poate umple bucătăria de gândaci: „Oferă un mediu ideal”
Newsweek
Ministrul Muncii a promis că va crește, azi, 1.500.000 pensii. Cum au fost păcăliți pensionarii
Digi FM
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Momentul când Anne Hathaway cade pe scări în timpul filmărilor pentru „Devil Wears Prada”. Tocul pantofilor...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie