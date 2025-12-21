Planul Germaniei de a expulza refugiații sirieni aduce aminte de eforturile din anii 1980 de repatriere a muncitorilor turci

Timp de 14 ani, în timp ce războiul civil brutal din Siria făcea ravagii, Germania a oferit un refugiu sigur celor care fugeau de violență. Acum, la un an după încheierea conflictului odată cu căderea regimului Assad în decembrie 2024, mulți din Germania – inclusiv liderul țării – vor ca aceiași sirieni să plece, scrie Michelle Lynn Kahn, profesor asociat de istorie la Universitatea din Richmond, pentru The Conversation.

În noiembrie, cancelarul german Friedrich Merz a anunțat un plan controversat de deportare a refugiaților sirieni „în viitorul apropiat”. El a îndemnat, de asemenea, cei un milion de sirieni din Germania, majoritatea musulmani, să se întoarcă voluntar în țara lor.

Această poziție dură față de refugiații sirieni, exprimată la cel mai înalt nivel al guvernului, a fost interpretată ca o încercare a lui Merz de a împiedica ascensiunea partidului de extremă dreapta din Germania, Alternativa pentru Germania (AfD). La alegerile naționale din februarie 2025, AfD a obținut aproape 21% din voturi, devenind al doilea partid ca mărime din parlament. Motivul perceput al guvernului este că, adoptând o poziție dură față de imigrație, Merz va fura o parte din atenția acordată unei probleme care a dus la creșterea sprijinului pentru AfD.

Cu toate acestea, realitatea este mai complexă. Rasismul și islamofobia nu sunt fenomene pur de extremă dreapta. Mai degrabă, ele fac parte din politica și societatea germană mainstream de zeci de ani.

În calitate de expert în istoria migrației germane și extremismul de extremă dreapta, Michelle Lynn Kahn a studiat istoria rasismului și islamofobiei în propriul partid al lui Merz, Uniunea Creștin-Democrată (CDU) de centru. Într-una dintre cărțile sale, profesoara explică modul în care CDU a folosit tactici similare în anii 1980 pentru a expulza un alt grup de migranți predominant musulmani: turcii, care sunt cea mai mare minoritate etnică din Germania.

Plătirea sirienilor pentru a pleca

De la răsturnarea regimului lui Bashar Assad pe 8 decembrie 2024, aproape 1,5 milioane de sirieni strămutați în străinătate s-au întors voluntar în țara lor de origine. Acest număr reprezintă aproximativ un sfert din totalul celor care au fugit de la începutul războiului civil din Siria, în 2011.

Cu toate acestea, refugiații sirieni din Germania au fost reticenți să se întoarcă. Mulți s-au integrat în societatea germană. Aproximativ 15% au obținut cetățenia germană, iar aproape jumătate dintre sirienii în vârstă de muncă sunt angajați în Germania. Aproximativ 250.000 de copii sirieni frecventează școlile germane.

Principiul juridic internațional al nereturnării, care se aplică legislației germane, interzice returnarea forțată a refugiaților într-o țară în care viața sau libertatea lor sunt grav amenințate. În decembrie 2025, Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați sublinia în continuare că refugiații nu ar trebui să fie obligați să se întoarcă în Siria.

Între timp, un program oficial german care facilitează întoarcerea voluntară a sirienilor este în vigoare din ianuarie 2025.

Pentru a-i convinge pe sirieni să plece, Germania le oferă acum bani. Din ianuarie, refugiații sirieni din Germania pot solicita online până la 4.650 de dolari (4.000 de euro) per familie pentru a-i ajuta să se întoarcă voluntar. Stimulentele financiare sunt facilitate prin programul oficial al guvernului german.

Alte țări europene, împreună cu Uniunea Europeană și Agenția ONU pentru Refugiați, oferă și ele sirienilor stimulente financiare. O politică germană similară se aplică și migranților de alte naționalități.

O patrie distrusă

Programele de repatriere ale Germaniei au fost criticate sever de organizații importante pentru drepturile omului, precum Amnesty International și Human Rights Watch.

În primul rând, criticii spun că suma de bani este mult prea mică pentru a-și relua viața în Siria. Stimulentele financiare pot ajuta la reintegrare, dar numai dacă sunt „robuste și durabile”, potrivit Institutului de Politici Migraționale.

Mai mult, două treimi din populația Siriei depinde de ajutorul umanitar. Peste 7 milioane de persoane rămân strămutate intern, iar mulți sirieni nu au electricitate, apă, canalizare sau medicamente.

Casele multor oameni sunt distruse sau implicate în dispute funciare.

Activiștii sirieni pentru drepturile omului au susținut, de asemenea, că țara rămâne nesigură pentru minoritățile religioase, femei și persoanele din comunitatea LGBTQ.

Chiar și ministrul german de externe, Johann Wadephul, și-a moderat poziția după o vizită la Damasc, pe 30 octombrie. „Aici, aproape nimeni nu poate duce o viață demnă”, a spus el.

Turcii în anii 1980: o politică similară

Nu este prima dată când Germania încearcă să plătească migranții pentru a pleca. În anii 1980, partidul lui Merz, CDU, a implementat o politică similară împotriva migranților turci.

Milioane de turci au venit în Germania de Vest în anii 1960 și 1970. Guvernul i-a recrutat oficial ca muncitori străini pentru a ajuta la reconstrucția Germaniei după al Doilea Război Mondial.

Până la sfârșitul anilor 1970, aceștia și-au adus din ce în ce mai mult soții și copiii, devenind cea mai mare minoritate etnică din Germania.

Între timp, rasismul și islamofobia au crescut vertiginos în Germania anilor 1980, atât în extrema dreaptă, cât și în centru.

În timp ce neonaziștii atacau violent turcii, germanii de toate orientările politice susțineau că islamul era incompatibil cu Europa. Este o opinie care, după 40 de ani, este repetată de politicienii de dreapta atât din Europa, cât și din administrația Trump.

Expulzarea turcilor

În acel climat rasist, cancelarul de atunci, Helmut Kohl, care a condus partidul de centru CDU între 1982 și 1998, și-a exprimat dorința de a reduce populația de imigranți turci cu 50%.

Dar expulzarea jumătății populației turce din Germania de Vest nu era o sarcină ușoară, mai ales având în vedere sensibilitățile care încă afectau o țară marcată de atrocitățile naziste și genocidul evreilor europeni.

În anii de după război, Germania de Vest era disperată să-și restabilească reputația de democrație liberală dedicată drepturilor omului. Prin urmare, deportările forțate nu erau o opțiune.

Soluția lui Kohl, un precursor al celei a lui Merz, a fost să-i plătească pe turci să plece. În 1983, Germania de Vest a adoptat controversata lege privind re-migrarea, care oferea turcilor stimulente financiare pentru a se întoarce voluntar în țara de origine.

Legea din 1983 a fost criticată pe scară largă de activiștii pentru drepturile omului ca fiind o „politică de expulzare”.

În cele din urmă, 15% dintre migranții turci – aproximativ 250.000 de bărbați, femei și copii – au luat banii și au plecat. A fost una dintre cele mai mari și mai rapide re-migrări în masă din istoria modernă a Europei.

Cu toate acestea, repatriații s-au confruntat adesea cu dificultăți financiare și sociale în Turcia. Ei s-au luptat să se reintegreze în economia națională, care era atunci în declin. Mulți, în special copiii, au fost ostracizați ca „turci germanizați”.

După cum arată cazul Turciei, chiar și o întoarcere voluntară nu este întotdeauna o întoarcere fericită acasă.

Va deporta Germania sirienii?

Germania nu poate să se aștepte în mod realist ca un număr mare de refugiați sirieni să accepte stimulentele financiare. În contextul crizei umanitare care continuă în țara lor de origine, aceștia s-ar confrunta cu dificultăți mult mai grave decât turcii în anii 1980.

De fapt, doar aproximativ 1.300 de sirieni din Germania s-au întors voluntar de la prăbușirea regimului Assad anul trecut. Aceasta reprezintă doar 0,1% din populația siriană din Germania.

Merz a anunțat deja că, dacă sirienii refuză să plece, Germania va începe să-i deporteze pe unii dintre ei. Recent, el l-a invitat pe președintele Siriei în Germania pentru a discuta despre deportarea sirienilor cu antecedente penale.

Alte țări au început deja deportarea cetățenilor sirieni, printre care Libanul, Turcia și Iordania, țările în care se află majoritatea refugiaților sirieni.

Merz răspunde, desigur, la dinamica politică reală din Germania. Extrema dreaptă este într-adevăr în ascensiune, iar centrul a răspuns la acest lucru deplasându-se și mai mult spre dreapta. Prin urmare, faptul că partidul lui Merz ia măsuri dure împotriva migrației nu ar trebui să fie o surpriză.

Dar astăzi, ca și în trecut, răspunsul riscă să alimenteze rasismul și islamofobia care sunt înrădăcinate în curentul principal din Germania. Și sirienii, la fel ca turcii înaintea lor, sunt prinși în focul încrucișat.

