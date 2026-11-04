Planul Italiei de a introduce o „taxă de ieșire” riscă să-i alunge pe expatriații bogați: „O destinație mult mai puțin populară”

Planul prim-ministrului italian Giorgia Meloni de a impune o „taxă de ieșire” persoanelor care părăsesc Italia începând de anul viitor riscă să alunge expatriații bogați atrași de orașe precum Milano în ultimul deceniu, au avertizat consultanții financiari, relatează Financial Times.

În proiectul de buget prezentat parlamentului la sfârșitul săptămânii trecute, coaliția tripartită condusă de Meloni a propus o impozitare de 26% asupra profiturilor pe hârtie realizate de persoanele care dețin active în valoare de cel puțin 800.000 de euro și decid să se mute din Italia.

Avocații specializați în patrimoniul privat au avertizat că această măsură, dacă va fi aprobată de parlament, ar putea reduce atractivitatea Italiei pentru cei mai bogați oameni din lume și pentru alți profesioniști, descurajându-i să rămână în țară pe termen lung.

„Este o măsură cu adevărat importantă, care va provoca multă neliniște în rândul clienților care s-au mutat acolo sau care își au sediul acolo în general”, a avertizat Charlie Sosna, șeful departamentului de gestionare a averilor private și fiscalitate al firmei de avocatură Mishcon de Reya.

Propunerea Italiei vine într-un moment în care guvernele și statele din întreaga lume reevaluează modul de impozitare a celor bogați. Locuitorii din California vor vota marți cu privire la aprobarea unui impozit unic pe avere de 5% aplicat miliardarilor.

Taxa de ieșire, pe care guvernul Meloni a descris-o ca fiind destinată „super-bogaților”, se va aplica persoanelor care au avut rezidența fiscală în Italia timp de șase din cei zece ani anteriori plecării lor, dar ar putea fi rambursată dacă activele financiare nu sunt lichidate timp de câțiva ani după plecare.

În ultimul deceniu, Italia a încercat să rezolve problema sa istorică legată de exodul creierelor prin măsuri fiscale menite să-i încurajeze pe profesioniștii cu venituri ridicate și pe expatriații înstăriți să se stabilească în această țară.

În cadrul regimului foarte mediatizat al „impozitului unic”, expatriații cu venituri mari care se stabilesc în Italia pot plăti o singură taxă anuală pe totalul activelor și veniturilor lor din străinătate, timp de 15 ani. La lansarea programului, în 2017, taxa a fost stabilită la 100.000 de euro pe an.

În ultimii ani, Roma a oferit, de asemenea, facilități fiscale pentru profesioniștii nou-sosiți, inclusiv pentru italienii care se întorc din străinătate, aceștia plătind impozitul pe venit doar pentru o parte din salariile lor, timp de cinci ani.

Însă, în ultimii doi ani, pe fondul protestelor tot mai intense legate de afluxul de expați extrem de bogați în Milano, capitala financiară a Italiei, guvernul condus de Meloni a majorat de două ori impozitul unic, care se ridică acum la 300.000 de euro pe an pentru cei sosiți recent.

„În general, clienții erau [deja] îngrijorați în legătură cu mutarea în Italia, deoarece considerau că această țară este instabilă și imprevizibilă”, a declarat Sosna. Însă, având în vedere modificările recente aduse sistemului de impozit unic, „iar acum și mențiunea privind taxe de ieșire”, aceștia vor începe „să-și analizeze cu adevărat opțiunile”, a adăugat el.

Roma va încasa doar 3,7 milioane de euro din taxa de ieșire anul viitor, suma urmând să crească la puțin peste 6,7 milioane de euro în următorii patru ani, pentru ca apoi să scadă din nou la 3,4 milioane de euro pe an începând din 2032, când cei care au părăsit țara vor putea începe să solicite rambursări.

Maurizio Fresca, avocat specializat în drept fiscal la firma de avocatură Chiomenti din Roma, a afirmat că multe aspecte ale propunerii sunt ambigue, inclusiv modul în care aceasta s-ar raporta la impozitul unic și la alte scheme de stimulare — precum și dacă s-ar aplica doar activelor deținute în Italia sau la nivel mondial.

„Nu este deloc clar, dar este rezonabil să ne așteptăm ca o serie de aspecte nerezolvate să fie abordate în săptămânile următoare”, a spus Fresca. „Ne aflăm într-o etapă incipientă a procesului legislativ. Proiectul de lege trebuie să treacă prin procedura de examinare parlamentară. În cadrul acestui proces, există posibilitatea introducerii unor amendamente și a unor clarificări”.

Marco Cerrato, partener al firmei de avocatură Maisto e Associati, a declarat că proiectul de propunere pare să excludă activele din străinătate ale contribuabililor care plătesc impozitul unic, dar că acest aspect trebuie clarificat. Cu toate acestea, el a avertizat că acest lucru ar putea totuși să-i descurajeze pe unii indivizi înstăriți care se gândesc să se mute în Italia.

„Persoanele care se gândeau să se mute în Italia din motive fiscale ar putea fi puțin reticente să facă acest pas”, a spus Cerrato.

Tim Stovold, directorul departamentului fiscal al firmei Moore Kingston Smith, a afirmat că această măsură ar putea încuraja oamenii să părăsească Italia înainte de a atinge pragul de șase ani, moment în care ar fi obligați să plătească taxa de ieșire propusă.

„Acest lucru va face ca Italia să devină o destinație mult mai puțin populară pentru cei care doresc să se stabilească acolo pe termen lung”, a spus el.

Ministerul Finanțelor din Italia nu a răspuns la solicitarea de a face un comentariu.

Multe alte țări aplică deja o taxă de ieșire persoanelor cu venituri mari care se mută în altă țară. În SUA, persoanele cu o avere netă de peste 2 milioane de dolari care renunță la cartea verde sau la cetățenie trebuie să plătească impozit pe câștigurile de capital aferente câștigurilor pe hârtie ale activelor lor din întreaga lume.

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Editor : A.M.G.