Planul nuclear al lui Macron menit să-l facă pe Putin „să se gândească de două ori” înainte să atace Europa: „Trebuie să fim temuți”

Emmanuel Macron. Foto: Profimedia
Franța pregătește cea mai amplă schimbare a doctrinei sale nucleare din ultimele decenii, după ce președintele Emmanuel Macron a propus extinderea protecției nucleare franceze pentru aliații europeni, într-un plan menit să-l descurajeze pe Vladimir Putin și să reducă dependența Europei de Statele Unite. Parisul și Londra ar urma să își coordoneze mai strâns forțele nucleare, în timp ce mai multe state europene, inclusiv Polonia, Germania și Olanda, sunt pregătite să se alăture inițiativei, relatează The Telegraph.

„La arme, cetățeni”, a cântat Emmanuel Macron, conducând interpretarea a cappella a imnului „La Marseillaise”, în fața celui mai nou submarin nuclear al Franței.

Președintele francez tocmai abandonase 65 de ani de doctrină pentru a oferi armele nucleare franceze drept protecție Europei împotriva Rusiei, dacă va fi necesar chiar și fără sprijinul Statelor Unite.

„Pentru a fi liberi, trebuie să fim temuți, iar pentru a fi temuți, trebuie să fim puternici”, a declarat Macron în sala uriașă a bazei Île Longue, pe care a descris-o drept „catedrala” suveranității franceze.

Franța își va consolida și moderniza capacitatea de descurajare pentru a-l face pe Vladimir Putin să se gândească de două ori înainte de a ataca Europa, a promis liderul francez. Parisul își va extinde arsenalul și nu va mai dezvălui nici numărul focoaselor nucleare pe care le deține, nici locațiile avioanelor și submarinelor sale capabile să transporte arme nucleare.

Acesta este doar un mic fragment din viziunea lui Macron privind o „descurajare avansată”, menită să creeze o linie europeană de descurajare nucleară împotriva Rusiei, controlată de statele europene. Putin amenință capitalele europene cu armele sale apocaliptice și a desfășurat arme nucleare tactice la granițele Europei, în enclava Kaliningrad și în Belarus.

Potrivit planului lui Macron, Londra și Parisul, cele două puteri nucleare ale Europei și aliați NATO, vor coopera îndeaproape.

Cele patru submarine Trident ale Marii Britanii și cele patru submarine franceze echipate cu rachete balistice vor menține permanent o capacitate de descurajare pe mare. În același timp, avioanele franceze Rafale, capabile să transporte arme nucleare tactice, vor fi rotite în secret între baze aflate pe teritoriul aliaților și vor participa la exerciții comune, într-o demonstrație de forță.

Ambiguitatea strategică a capacităților nucleare europene ar urma să compenseze inferioritatea militară convențională a europenilor și să ofere timp statelor europene să se rearmeze cu armament convențional, complementar descurajării nucleare.

Marea Britanie și Franța sunt singurele două puteri nucleare ale Europei, însă arsenalele lor, de 225 și respectiv 290 de arme nucleare, sunt mult inferioare celor ale Rusiei și Statelor Unite, care dețin aproximativ 5.459 și, respectiv, 5.177 de focoase nucleare.

