Planul secret al Europei pentru înlocuirea NATO. La ce soluție ar putea apela membrii europeni ai alianței dacă America se retrage

Unele forțe armate din Europa au deja planuri secrete pentru a lupta nu doar fără ajutorul Statelor Unite, dar și fără o mare parte din infrastructura NATO de comandă și control. Oficialii din aceste țări se tem că președintele american Donald Trump nu va veni în ajutorul europenilor dacă Rusia va ataca și, poate, chiar va sabota eforturile anumitor membri ai alianței, Europa având astfel nevoie „de un plan B”, a dezvăluit un oficial suedez din domeniul apărării pentru The Economist.

La scurt timp după ce Washingtonul a anunțat că va retrage 5.000 de soldați din Germania, Trump a decis să anuleze și desfășurarea a 4.000 de militari în Polonia, ceea ce reflectă nemulțumirea sa legată de lipsa susținerii europene în războiul său contra Iranului, potrivit analiștilor.

Deciziile lui Trump au dat peste cap planurile europenilor, care credeau că vor avea destul timp la dispoziție pentru a-și construi propriile forțe cu care să înlocuiască activele militare americane din Europa.

Mai mulți oficiali din domeniul apărării și ofițeri militari importanți din state NATO au dezvăluit pentru prima dată cât de serios tratează aceste riscuri.

„Criza din Groenlanda a fost un semnal de alarmă”, a spus oficialul suedez. Toți oficialii intervievați au dorit să rămână anonimi pentru a nu-i oferi lui Trump și mai multe motive să grăbească retragerea trupelor americane din Europa.

Secretarul-general al NATO, Mark Rutte, „ne-a interzis să vorbim despre asta, pentru că el crede că ar putea pune paie pe foc”, a spus unul dintre insideri.

Donald Trump pare pregătit să reducă tot mai mult prezența militară americană în Europa.

„Ce structură de comandă poți să folosești dacă America blochează NATO?”

După ce mai mulți oficiali au negat, anul trecut, faptul că ar exista un plan B european pentru înlocuirea NATO, recentele tensiuni în relația transatlantică și amenințări din partea Rusiei au convins mai multe guverne din Europa să înceapă să se întrebe cum ar funcționa noul sistem.

„Ce structură de comandă poți să folosești dacă America blochează NATO?” s-a întrebat unul dintre oficiali.

Cele mai multe coaliții militare seamănă cu repetițiile pentru un spectacol muzical la o școală primară: fiecare participant vine, bate din tobe încercând să țină ritmul cu ceilalți membri și, apoi, pleacă acasă.

NATO, pe de altă parte, a fost organizată ca o orchestră simfonică controlată de un singur dirijor - Comandantul Suprem al Forțelor Aliate Europa (SACEUR), un general american care controlează și forțele americane din Europa.

Pentru a conduce această „orchestră”, SACEUR are un sistem securizat de comunicații prin care rămâne conectat la întreaga rețea de sedii permanente subordonate, unde mii de militari sunt pregătiți să răspundă în cazul în care se declanșează un război.

„Conducerea Statelor Unite este lipiciul care ține alianța unită”

„Conducerea Statelor Unite este lipiciul care ține alianța unită”, a explicat Luis Simon, directorul Centrului pentru Securitate, Diplomație și Strategie din cadrul Vrije Universiteit Brussel. „Fără ei am vedea, probabil, fragmentarea ecosistemului de descurajare.”

Astfel, planul B necesită mai mult decât achiziționarea de arme – înseamnă crearea unei structuri sub care europenii vor lupta. Nucleul – cel puțin, în nordul Europei – va fi format dintr-o coaliție de țări nordice și baltice, plus Polonia.

O structură de comandă alternativă menționată de multe ori este cea a unei coaliții conduse de Marea Britanie, formată în principal din țări nordice și baltice și cunoscută sub denumirea de Forța Expediționară Comună (JEF).

Aceste țări au multe valori comune și se tem în egală măsură de Rusia. Mai multe țări europene mari, precum Marea Britanie, Franța și Germania, au o prezență militară în regiunea baltică și vor participa probabil la orice conflict ar izbucni în această zonă.

Se poate ca o treime din membrii NATO să „lupte din prima zi”, indiferent dacă Articolul 5 va fi declanșat sau nu, potrivit lui Edward Arnold din cadrul RUSI, un institut de cercetare de la Londra.

„Nimeni nu va aștepta ca portughezii să apară la Consiliul Atlanticului de Nord ca să dezbată”, a mai spus Arnold.

Forța Expediționară Comună (JEF), cea mai bună soluție alternativă

O structură de comandă alternativă menționată de multe ori este cea a unei coaliții conduse de Marea Britanie, formată în principal din țări nordice și baltice, cunoscută sub denumirea de Forța Expediționară Comună (JEF).

JEF a fost înființată la Londra în 2014 și era inițial complementară forțelor NATO, având capacitatea de a furniza forțe de intervenție rapidă în cazuri de criză care nu ar îndeplini condițiile prevăzute în Articolul 5, pentru declanșarea căruia este nevoie de o decizie unanimă.

Totuși, misiunea JEF rămâne în primul rând concentrată asupra zonei nordice și baltice și nu include puteri majore, precum Franța, Germania și Polonia.

„Anglia este unchiul preferat al tuturor, dar suferă de sindromul Downton Abbey. Se preface bine, dar îi lipsesc fondurile”, a spus un oficial.

Aceste probleme ar putea fi ameliorate dacă s-ar alătura și Germania parteneriatului JEF, întrucât Berlinul și-a mărit enorm bugetul pentru apărare. În ciuda vulnerabilităților, JEF pare a fi cea mai bună soluție momentan, dacă țările europene nu vor putea prelua conducerea structurii NATO existente.

