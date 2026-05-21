Live TV

Planul secret al Europei pentru înlocuirea NATO. La ce soluție ar putea apela membrii europeni ai alianței dacă America se retrage

Data publicării:
trupe NATO la exercițiul militar Steadfast Dart în România
După ce mai mulți oficiali au negat, anul trecut, faptul că ar exista un plan B european pentru înlocuirea NATO, noile tensiuni și amenințări au convins mai multe guverne să înceapă să se întrebe cum ar funcționa acest nou sistem. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Ce structură de comandă poți să folosești dacă America blochează NATO?” „Conducerea Statelor Unite este lipiciul care ține alianța unită” Forța Expediționară Comună (JEF), cea mai bună soluție alternativă

Unele forțe armate din Europa au deja planuri secrete pentru a lupta nu doar fără ajutorul Statelor Unite, dar și fără o mare parte din infrastructura NATO de comandă și control. Oficialii din aceste țări se tem că președintele american Donald Trump nu va veni în ajutorul europenilor dacă Rusia va ataca și, poate, chiar va sabota eforturile anumitor membri ai alianței, Europa având astfel nevoie „de un plan B”, a dezvăluit un oficial suedez din domeniul apărării pentru The Economist.

La scurt timp după ce Washingtonul a anunțat că va retrage 5.000 de soldați din Germania, Trump a decis să anuleze și desfășurarea a 4.000 de militari în Polonia, ceea ce reflectă nemulțumirea sa legată de lipsa susținerii europene în războiul său contra Iranului, potrivit analiștilor.

Deciziile lui Trump au dat peste cap planurile europenilor, care credeau că vor avea destul timp la dispoziție pentru a-și construi propriile forțe cu care să înlocuiască activele militare americane din Europa.

Mai mulți oficiali din domeniul apărării și ofițeri militari importanți din state NATO au dezvăluit pentru prima dată cât de serios tratează aceste riscuri.

„Criza din Groenlanda a fost un semnal de alarmă”, a spus oficialul suedez. Toți oficialii intervievați au dorit să rămână anonimi pentru a nu-i oferi lui Trump și mai multe motive să grăbească retragerea trupelor americane din Europa.

Secretarul-general al NATO, Mark Rutte, „ne-a interzis să vorbim despre asta, pentru că el crede că ar putea pune paie pe foc”, a spus unul dintre insideri.

Washington, United States. 03rd Mar, 2026. U.S. President Donald Trump during a bilateral meeting with German Chancellor Friedrich Merz in the Oval Office at the White House on March 3, 2026 in Washington, DC Trump is meeting with the German Chancellor ju
Donald Trump pare pregătit să reducă tot mai mult prezența militară americană în Europa. Foto: Profimedia Images

„Ce structură de comandă poți să folosești dacă America blochează NATO?”

După ce mai mulți oficiali au negat, anul trecut, faptul că ar exista un plan B european pentru înlocuirea NATO, recentele tensiuni în relația transatlantică și amenințări din partea Rusiei au convins mai multe guverne din Europa să înceapă să se întrebe cum ar funcționa noul sistem.

„Ce structură de comandă poți să folosești dacă America blochează NATO?” s-a întrebat unul dintre oficiali.

Cele mai multe coaliții militare seamănă cu repetițiile pentru un spectacol muzical la o școală primară: fiecare participant vine, bate din tobe încercând să țină ritmul cu ceilalți membri și, apoi, pleacă acasă.

NATO, pe de altă parte, a fost organizată ca o orchestră simfonică controlată de un singur dirijor - Comandantul Suprem al Forțelor Aliate Europa (SACEUR), un general american care controlează și forțele americane din Europa.

Pentru a conduce această „orchestră”, SACEUR are un sistem securizat de comunicații prin care rămâne conectat la întreaga rețea de sedii permanente subordonate, unde mii de militari sunt pregătiți să răspundă în cazul în care se declanșează un război.

„Conducerea Statelor Unite este lipiciul care ține alianța unită”

„Conducerea Statelor Unite este lipiciul care ține alianța unită”, a explicat Luis Simon, directorul Centrului pentru Securitate, Diplomație și Strategie din cadrul Vrije Universiteit Brussel. „Fără ei am vedea, probabil, fragmentarea ecosistemului de descurajare.”

Astfel, planul B necesită mai mult decât achiziționarea de arme – înseamnă crearea unei structuri sub care europenii vor lupta. Nucleul – cel puțin, în nordul Europei – va fi format dintr-o coaliție de țări nordice și baltice, plus Polonia.

Call of Duty-like scenes as commandos launch covert missions in Baltic
O structură de comandă alternativă menționată de multe ori este cea a unei coaliții conduse de Marea Britanie, formată în principal din țări nordice și baltice și cunoscută sub denumirea de Forța Expediționară Comună (JEF). Foto: Profimedia Images

Aceste țări au multe valori comune și se tem în egală măsură de Rusia. Mai multe țări europene mari, precum Marea Britanie, Franța și Germania, au o prezență militară în regiunea baltică și vor participa probabil la orice conflict ar izbucni în această zonă.

Se poate ca o treime din membrii NATO să „lupte din prima zi”, indiferent dacă Articolul 5 va fi declanșat sau nu, potrivit lui Edward Arnold din cadrul RUSI, un institut de cercetare de la Londra.

„Nimeni nu va aștepta ca portughezii să apară la Consiliul Atlanticului de Nord ca să dezbată”, a mai spus Arnold.

Forța Expediționară Comună (JEF), cea mai bună soluție alternativă

O structură de comandă alternativă menționată de multe ori este cea a unei coaliții conduse de Marea Britanie, formată în principal din țări nordice și baltice, cunoscută sub denumirea de Forța Expediționară Comună (JEF).

JEF a fost înființată la Londra în 2014 și era inițial complementară forțelor NATO, având capacitatea de a furniza forțe de intervenție rapidă în cazuri de criză care nu ar îndeplini condițiile prevăzute în Articolul 5, pentru declanșarea căruia este nevoie de o decizie unanimă.

Totuși, misiunea JEF rămâne în primul rând concentrată asupra zonei nordice și baltice și nu include puteri majore, precum Franța, Germania și Polonia.

„Anglia este unchiul preferat al tuturor, dar suferă de sindromul Downton Abbey. Se preface bine, dar îi lipsesc fondurile”, a spus un oficial.

Aceste probleme ar putea fi ameliorate dacă s-ar alătura și Germania parteneriatului JEF, întrucât Berlinul și-a mărit enorm bugetul pentru apărare. În ciuda vulnerabilităților, JEF pare a fi cea mai bună soluție momentan, dacă țările europene nu vor putea prelua conducerea structurii NATO existente.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
ilustrație drone război
2
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
3
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
4
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
5
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump drapel steag Venezuela
„Hotelul spionilor”, centrul nervos al influenței SUA în Venezuela: „Nu-ți dau niciodată o carte de vizită. Nu-ți spun numele”
Aid trucks continue to enter Gaza following the ceasefire agreement
„Ușa către viitorul Gazei este încă închisă”: promisiunile lui Donald Trump privind reconstrucția enclavei se află în impas
militari coboara din avion c17
Fost oficial NATO vorbește despre decizia SUA de a suspenda desfășurarea de trupe în Polonia: „Semn de dezordine sau lipsă de respect”
Casa Albă
Casa Albă, complex militar. Bază de drone pe acoperiș
Washington, United States. 03rd Mar, 2026. U.S. President Donald Trump during a bilateral meeting with German Chancellor Friedrich Merz in the Oval Office at the White House on March 3, 2026 in Washington, DC Trump is meeting with the German Chancellor ju
Trump spune că „nu e necesară o escaladare” în Cuba: „Locul acela se prăbușește în ruine”
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-05-21 071309
Cum a pierdut România banii PNRR pentru baraje: din 30, a fost...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Primul val de caniculă din acest an: Un dom de căldură se formează...
traian basescu
Traian Băsescu: „Avem doi iresponsabili. Primul a fost Grindeanu, iar...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Bolojan îi dă replica lui Grindeanu: Are percepția că, dacă muncești...
Ultimele știri
Mesaje și felicitări de Sfinții Împărați Constantin și Elena 2026. Urări de „La mulți ani” pe care să le trimiți pe 21 mai
Sărbătoare importantă pe 21 mai 2026. Semnificația Înălțării Domnului, praznicul care încheie perioada pascală
Ucrainenii anunță că au distrus o școală de pregătire a piloților de drone ruși: cel puțin 65 de morți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
Șoc în Bănie! Mirel Rădoi vrea să fure giuvaierul Universității Craiova: „De asta nu a semnat încă...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Lobby american pentru reactorul de 5 miliarde de la Doicești. Proiectul criticat de Bolojan, promovat...
Adevărul
Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată după ce i-a vândut fictiv un conac ca să scape de...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei...
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
„Curentat” la factura de energie electrică: garsonieră de 12 mp taxată cu 70% din prețul locuinței
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...