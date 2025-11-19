Planul Ucrainei de a construi o nouă forță aeriană masivă cu avioane Rafale și Gripen se lovește de complicații serioase

Ucraina își propune să-și modernizeze radical forțele aeriene prin achiziția a peste 200 de avioane de luptă Rafale și Gripen, însă proiectul ambițios se lovește de obstacole majore. De la costuri uriașe și lipsa resurselor financiare, la probleme de producție, livrare și logistică, planul riscă să avanseze mult mai lent decât speră Kievul, în ciuda sprijinului politic european, scrie Politico.

Luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul său francez Emmanuel Macron au semnat o scrisoare de intenție pentru achiziția a până la 100 de avioane de vânătoare Rafale, cu două motoare, fabricate de Dassault, în următorii zece ani. Anunțul a venit la doar câteva săptămâni după ce Kievul a semnat un acord de cooperare cu Suedia, care include achiziția a 100 - 150 de avioane de vânătoare Gripen E, cu un singur motor, produse de Saab.

Deși acordurile, care încă nu sunt contracte, transmit un semnal pozitiv cu privire la viitoarea forță aeriană a Ucrainei și la sprijinul Europei în timp ce Kievul respinge atacurile rusești din estul țării, dificultățile financiare, logistice și industriale sunt semnificative.

Forțele aeriene ucrainene depind încă în mare parte de aeronave din epoca sovietică, precum MiG-29, Su-25 și Su-27, dar operează și avioane F-16 produse de Lockheed Martin, precum și un număr limitat de avioane franceze Mirage 2000-5.

Dacă Kievul reușește să construiască o forță aeriană modernă cu peste 200 de avioane occidentale noi, va sfârși prin a opera o flotă mixtă, ceva față de care unele țări occidentale sunt reticente, din cauza dificultăților logistice și a problemelor legate de instruirea piloților și mecanicilor.

Operarea mai multor tipuri de avioane de luptă este complicată deoarece „piesele de schimb nu sunt comune, nu există economii de scară, iar numărul segmentelor de aprovizionare și al cursurilor de instruire pentru mecanici trebuie extins”, a explicat Elie Tenenbaum, director al centrului de studii de securitate IFRI din Paris. Totuși, a adăugat el, situația devine mai gestionabilă dacă flotele includ câte 100 de aeronave din același tip, așa cum intenționează Ucraina.

Problema principală, a subliniat Tenenbaum, este că parteneriatul pentru Rafale „va dura mult timp și nu poate răspunde urgențelor de pe câmpul de luptă”.

Lipsa banilor

Pentru Ucraina, obiectivul de a construi o flotă mixtă de avioane multirol franceze și suedeze riscă să se lovească de probleme financiare majore. Kievul se confruntă cu o criză financiară iminentă, iar în această etapă nu este clar cum ar putea plăti pentru avioane fără ajutor extern.

„Planul Ucrainei de a cumpăra Rafale pe lângă Gripen este destul de surprinzător”, a declarat un diplomat european de rang înalt. „Nu au bani. Totul va depinde mult de activele rusești înghețate.”

Costul exact al avioanelor de vânătoare este dificil de estimat, deoarece variază în funcție de armament și de instruire. Un Rafale este estimat între 70 și 100 de milioane de euro fără rachete, dar poate ajunge la 250 de milioane. Prețul unui Gripen este de aproximativ 125 de milioane de euro.

Citește și „Singurul avion de vânătoare pentru care mi-aș vinde sufletul.” Cum pot folosi piloții ucraineni JAS-39 Gripen împotriva Rusiei

Mai multe state din UE vor să folosească cele 140 de miliarde de euro în active rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, dar nu există încă un acord între capitalele europene.

Suedia caută modalități de a debloca finanțarea pentru Gripen. La începutul lunii, ministrul apărării Pål Jonson a spus pentru Reuters că Stockholmul ar putea contribui la finanțare prin ajutor militar. Perspectiva unui contract major ar putea, de asemenea, încuraja țările care furnizează subcomponente pentru Gripen să contribuie și ele, a adăugat el.

În Franța, situația gravă a finanțelor publice exclude finanțarea achiziției de Rafale pentru Ucraina. Parisul nu intenționează nici să ofere avioane din stocul propriu sau să prioritizeze Ucraina față de alți clienți, însă Dassault Aviation ia în calcul creșterea producției la cinci avioane pe lună.

Macron are încredere că instrumentele europene și activele rusești înghețate vor contribui la finanțare. „Finanțarea va veni odată cu acest acord”, a spus el luni, menționând schema europeană SAFE de 150 de miliarde de euro pentru credite destinate armamentului, precum și mecanismul G7 de oferire de împrumuturi Ucrainei garantate cu dobânzile generate de activele rusești înghețate.

Puține avioane, multe comenzi

O altă problemă este capacitatea de producție a producătorilor occidentali de avioane de luptă și comenzile deja existente. „Chiar dacă am avea toți banii, tot nu am primi avioanele rapid. Nimeni nu produce pur și simplu suficiente”, a declarat un oficial militar ucrainean pentru POLITICO, sub protecția anonimatului. „Căutați câte țări sunt deja pe lista de așteptare pentru Rafale. Și mă îndoiesc că cineva va lăsa Ucraina să sară peste rând și să le primească primele.”

Saab lucrează deja la o soluție pentru a facilita livrarea Gripen către Ucraina. Săptămâna trecută, directorul general Micael Johansson a spus pentru ziarul canadian The Globe and Mail că poartă discuții cu guvernul canadian și cu compania Bombardier pentru producția Gripen sub licență în Canada. Fabricile canadiene ar putea alimenta atât forțele aeriene canadiene, cât și pe cele ucrainene, a spus el.

„Având în vedere problemele economice actuale ale Ucrainei, ar fi prea scump să întreținem o flotă atât de mare singuri”, a spus Anatolii Hrapchinski, expert în aviație și fost ofițer al forțelor aeriene ucrainene. „Dar dacă Ucraina aderă la NATO sau creează o alianță defensivă în Europa, atunci putem vorbi despre un buget comun de apărare care să ne ajute să întreținem flota.”

În ansamblu, operarea unei flote mixte vine cu provocări, dar este o opțiune mai sigură pentru Ucraina să își diversifice furnizorii, în loc să aștepte producția unui singur tip de avion, a adăugat oficialul militar ucrainean. „De ce a ales forța aeriană ucraineană mai multe modele? Simplu: este prea riscant să pui toate ouăle într-un singur coș.”

Editor : M.I.