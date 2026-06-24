Planul UE pentru Liban: misiune civilă și militară pentru pregătirea forțelor militare ale țării din Orientul Mijlociu

Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) a propus o misiune civilă şi militară de trei ani menită să consilieze şi să antreneze forţele libaneze, indică un document consultat miercuri de Reuters. Diplomaţii Uniunii Europene discută despre o posibilă misiune care să ajute la sprijinirea Forţelor armate libaneze (LAF) şi a Forţelor de securitate internă libaneze (ISF).

Discuţia despre o eventuală misiune UE are loc pe fondul apropierii încheierii mandatului Forţei interimare a ONU în Liban (UNIFIL) la finalul acestui an, atunci când va începe o perioadă de 12 luni de reducere a efectivelor sau de retragere, notează Agerpres.

Uniunea Europeană nu ia în calcul înlocuirea UNIFIL, ci mai degrabă consolidarea forţelor libaneze. Orice asemenea misiune ar avea nevoie de aprobare din partea celor 27 de state membre ale UE.

Într-un document datat 17 iunie şi care a circulat între statele membre, SEAE arată că o potenţială misiune ar „avea o durată a mandatului iniţial de trei ani şi va sprijini autorităţile libaneze pentru îmbunătăţirea controlului asupra teritoriului şi pentru securitatea frontierelor prin consolidarea capacităţilor LAF şi ale ISF”.

„În acest scop, misiunea se va concentra pe consolidarea regimentelor de la frontierele terestre, forţa mobilă şi unităţile de jandarmerie regionale, întărirea capacităţilor de recunoaştere şi de supraveghere a informaţiilor şi întărirea capacităţilor de securitate maritimă, printre care administrarea securităţii porturilor şi frontierelor”', arată documentul citat.

Propunerea este complicată de prezenţa forţelor israeliene, care controlează părţi din sudul Libanului de la izbucnirea conflictului declanşat atunci când organizaţia proiraniană Hezbollah a deschis focul către Israel în semn de sprijin faţă de Teheran, la câteva zile după ce forţele americane şi israeliene lansaseră, pe 28 februarie, atacuri asupra Iranului.

O încetare a focului a fost în general respectată începând de duminică, dar armata israeliană încă este desfăşurată adânc în sudul Libanului, invocând nevoia de a apăra nordul Israelului de atacurile Hezbollah.

Editor : B.E.