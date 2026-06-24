Live TV

Planul UE pentru Liban: misiune civilă și militară pentru pregătirea forțelor militare ale țării din Orientul Mijlociu

Data publicării:
profimedia-1112180664
Familiile libaneze strămutate se întorc la casele lor din satul Ain Arab, situat în provincia Beqaa din sudul Libanului, pe 24 iunie 2026. În urma unei încetări temporare a atacurilor aeriene intense și a bombardamentelor de artilerie desfășurate de armata israeliană în regiunea de frontieră din sud, mai mulți locuitori care fuseseră nevoiți să-și părăsească locuințele se întorc acasă. Foto: Ramiz Dallah / AFP / Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) a propus o misiune civilă şi militară de trei ani menită să consilieze şi să antreneze forţele libaneze, indică un document consultat miercuri de Reuters. Diplomaţii Uniunii Europene discută despre o posibilă misiune care să ajute la sprijinirea Forţelor armate libaneze (LAF) şi a Forţelor de securitate internă libaneze (ISF).

Discuţia despre o eventuală misiune UE are loc pe fondul apropierii încheierii mandatului Forţei interimare a ONU în Liban (UNIFIL) la finalul acestui an, atunci când va începe o perioadă de 12 luni de reducere a efectivelor sau de retragere, notează Agerpres.

Uniunea Europeană nu ia în calcul înlocuirea UNIFIL, ci mai degrabă consolidarea forţelor libaneze. Orice asemenea misiune ar avea nevoie de aprobare din partea celor 27 de state membre ale UE.

Într-un document datat 17 iunie şi care a circulat între statele membre, SEAE arată că o potenţială misiune ar „avea o durată a mandatului iniţial de trei ani şi va sprijini autorităţile libaneze pentru îmbunătăţirea controlului asupra teritoriului şi pentru securitatea frontierelor prin consolidarea capacităţilor LAF şi ale ISF”.

„În acest scop, misiunea se va concentra pe consolidarea regimentelor de la frontierele terestre, forţa mobilă şi unităţile de jandarmerie regionale, întărirea capacităţilor de recunoaştere şi de supraveghere a informaţiilor şi întărirea capacităţilor de securitate maritimă, printre care administrarea securităţii porturilor şi frontierelor”', arată documentul citat.

Propunerea este complicată de prezenţa forţelor israeliene, care controlează părţi din sudul Libanului de la izbucnirea conflictului declanşat atunci când organizaţia proiraniană Hezbollah a deschis focul către Israel în semn de sprijin faţă de Teheran, la câteva zile după ce forţele americane şi israeliene lansaseră, pe 28 februarie, atacuri asupra Iranului.

O încetare a focului a fost în general respectată începând de duminică, dar armata israeliană încă este desfăşurată adânc în sudul Libanului, invocând nevoia de a apăra nordul Israelului de atacurile Hezbollah.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
2026-06-22-9852
2
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Nicușor Dan.
3
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
becali
4
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială: "Ce rușine, ce barbarie! Ați ucis fotbalul"
Digi Sport
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială: "Ce rușine, ce barbarie! Ați ucis fotbalul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
harta cu stramtoarea ormuz
Omanul anunță că deschide un „coridor maritim temporar” în Strâmtoarea Ormuz fără taxe de tranzit
Steagurile SUA și Iranului.
„Înfrângerea Americii”: Iranul susține că acordul cu SUA marchează victoria Teheranului
Premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Israelul vrea independență față de SUA în ce privește înarmarea: declarația lui Benjamin Netanyahu
benjamin netanyahu la birou
„O lovitură deloc neglijabilă”. Cum s-a întors împotriva lui Benjamin Netanyahu războiul declanșat cu SUA împotriva Iranului
Lebanon Israel Iran War
Armistițiul din Liban, tot mai fragil. Oamenii se tem de noi atacuri: „Avem de-a face cu o organizație teroristă”
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz și Ilie Bolojan.
Întâlnire PNL-USR-UDMR. Dominic Fritz a propus un Guvern minoritar...
putin lukasenko
„Situația începe să se agraveze”. Organizația militară patronată de...
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu, după ce PSD l-a nominalizat în...
Război în Ucraina.
Un fost șef NATO spune că Ucraina poate juca un rol important în...
Ultimele știri
BNR pune în circulaţie, eşalonat, bancnotele emisiunea 2026. Ce este nou la ele
Premierul chinez Li Qiang cere cooperare globală în domeniul IA: „Lumea riscă să piardă controlul asupra tehnologiei”
Bill Gates a numit trei femei cu care a avut relații extraconjugale. Jeffrey Epstein ar fi știut despre aventuri și voia să-l șantajeze
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cu ce se ocupă și cum arată azi, la 40 de ani, Kendra, fosta iubită a lui Hugh Hefner: " Am trăit 20 de ani...
Cancan
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Fanatik.ro
Dinamo, transfer din Spania. Fundașul central de 26 de ani a ajuns în cantonamentul din Polonia! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Ce cadou i-a făcut legendara Nadia Comăneci cântăreței Loredana Groza: ”O să fac totul de 10, așa ca tine”
Adevărul
Viperele, adevărații stăpâni ai Cetății Devei. „Scena care se prezintă ochilor îți strecoară fiori pe șira...
Playtech
Ce studii și ce avere are Sorin Grindeanu, ar putea ajunge din nou premier. Ce urmează după căderea...
Digi FM
Prima măsură pe care ar putea-o lua Sorin Grindeanu dacă ajunge premier. A fost votat în unanimitate pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E oficial: Istvan Kovacs, delegat de FIFA la încă un meci de la Cupa Mondială 2026!
Pro FM
Antonia, criticată dur după apariția într-o ținută îndrăzneață. Fanii au reacționat imediat: „Nu se vede...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gest spectaculos făcut de Adam Sandler pentru soția lui. Ce a apărut pe cer la aniversarea a 23 de ani de...
Adevarul
„Wow, ce mare e”. Cum a reușit o școală mică de la sat să elimine complet abandonul școlar și să-și ducă...
Newsweek
Pensii crescute cu 330 lei și anularea CASS la pensiile între 3.000 și 4.000 lei Anunț de la viitorul guvern
Digi FM
„Stresul termic”, un pericol pentru sănătate. Fenomenul s-a intensificat la nivel global în ultimii ani. Cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ni se face rău când citim sau ne uităm pe telefon într-o mașină aflată în mișcare? Explicația are...
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Orlando Bloom, surprins la Milano alături de iubita sa cu 21 de ani mai tânără. „Există o adevărată chimie...
UTV
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost imobilizat de polițiști și dus la Obregia