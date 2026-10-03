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Planurile lui Andy Burnham pentru reintrarea Regatului Unit în UE: ce arată cifrele și de ce se tem miniștrii săi

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Andy Burnham
Andy Burnham. Foto: Profimedia Images
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Dorinţa personală a lui Andy Burnham, premier al Regatului Unit, de a reintra în Uniunea Europeană după următoarele alegeri este susţinută de aproape jumătate dintre alegători, potrivit unui nou sondaj de amploare, deşi miniştrii din cabinet, îngrijoraţi de reapariţia diviziunilor legate de Brexit, îl îndeamnă în particular să acţioneze cu prudenţă.

Sondajul realizat de Messina Group (TMG) a arătat că renegocierea relaţiei Regatului Unit cu UE ar putea creşte ponderea voturilor Partidului Laburist cu până la şapte puncte procentuale, în cazul în care prim-ministrul ar propune un nou referendum în cadrul căruia să militeze pentru reintrarea în Uniune, scrie News.ro.

Aproape o treime dintre alegători au afirmat că ar fi necesar mai întâi un referendum privind aderarea sau nu, din nou, la UE, în timp ce mai mult de unul din şase au considerat că un mandat obţinut în urma alegerilor generale ar fi suficient, iar aceeaşi proporţie a considerat că parlamentul ar putea lua această decizie.

Rezultatele generale vor întări poziţia celor din cadrul Downing Street care doresc să promită, la următoarele alegeri, că Partidul Laburist va negocia cel puţin reîntoarcerea în UE, lucru pe care prim-ministrul a declarat că doreşte să-l vadă „în timpul vieţii sale”.

Marţi, Burnham a profitat de primul său discurs în calitate de lider al Partidului Laburist, ţinut în cadrul conferinţei partidului, pentru a anunţa o analiză a opţiunilor privind viitoarele relaţii ale Marii Britanii cu Europa, adăugând ulterior că printre acestea ar trebui să se numere şi reintegrarea completă.

Cu toate acestea, unii deputaţi laburişti, în special cei din circumscripţiile care au votat pentru Brexit, sunt îngrijoraţi că chiar şi simpla testare a sprijinului public pentru această măsură ar implica un risc politic ridicat şi ar putea da un impuls partidului Reform.

Două treimi dintre miniştrii din cabinet, inclusiv Burnham însuşi, prima sa secretară, Louise Haigh, ministrul de Finanţe, John Healey, şi ministrul de Externe, Ed Miliband, reprezintă circumscripţii care au susţinut Brexit-ul şi au declarat anterior că vor respecta rezultatul votului din 2016. Cu toate acestea, opinia publică s-a schimbat.

Înainte de discursul lui Burnham, mai mulţi miniştri au exprimat public rezerve faţă de această măsură. Lucy Powell, vicepreşedinta Partidului Laburist, a afirmat că, deşi relaţiile în domeniul apărării şi securităţii ar putea fi îmbunătăţite, depăşirea planurilor de „resetare” a relaţiilor cu UE moştenite de la Keir Starmer nu era „nici posibilă, nici de dorit”.

Strategia Downing Street pare să fie aceea de a pune accentul pe cei care au făcut promisiuni mari în legătură cu Brexit-ul, dar care nu le-au îndeplinit, în loc să-i acuze pe cei care au votat pentru ieşirea din UE că au luat o decizie greşită. Însă schimbarea de poziţie a guvernului a stârnit o oarecare îngrijorare în rândul echipei lui Burnham.

Editor : B.E.

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