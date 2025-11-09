Plasele de pescuit vechi din Franța au fost transformate în scuturi împotriva dronelor rusești din Ucraina: „Funcționează atât de bine”

Pescarii francezi din regiunea Bretania au donat sute de kilometri de plase de pescuit uzate pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva dronelor rusești. Transporturile sunt pregătite de o organizație caritabilă din Bretania, Kernic Solidarités, care a trimis deja 280 km de plase, relatează TVP World.

Ucraina le utilizează pentru a realiza tuneluri anti-drone în zonele de front, unde Rusia folosește aeronave mici, ieftine, fără pilot, încărcate cu explozibili. Așa-numitele drone FPV sunt ghidate prin telecomandă, iar Rusia efectuează aproximativ 500 de atacuri pe zi. Plasele sunt eficiente, deoarece elicele dispozitivelor se prind în ele, salvând viețile personalului militar și ale civililor.

Cu toate acestea, nu orice tip de plasă este adecvat. Ucraina a fost nevoită să refuze ofertele anterioare, deoarece acestea erau prea fragile. Însă produsele furnizate de Bretania sunt adecvate scopului propus – concepute pentru pescuitul cu traul al peștelui-călugăr de pe fundul mării, acestea sunt fabricate din păr de cal și sunt suficient de rezistente pentru a oferi protecție.

„La început, erau folosite de medici pentru a proteja taberele medicale din apropierea liniei frontului, dar acum sunt folosite pe drumuri, poduri, la intrările în spitale”, a declarat Christian Abaziou, responsabilul cu logistica la Kernic Solidarités, pentru ziarul britanic The Guardian. „Este uimitor că ceva atât de simplu funcționează atât de bine.”

Donațiile sunt o soluție avantajoasă pentru pescarii din Bretania. Plasele au, de obicei, o durată de viață cuprinsă între unu și doi ani, iar comunitățile locale au de aruncat aproximativ 800 de tone de plase uzate în fiecare an.

„Dacă au nevoie de ele pentru a crea ziduri anti-drone și a salva vieți în Ucraina, le pot avea”, a declarat președintele Kernic Solidarités, Gérard Le Duff, pentru The Guardian.

Voluntarii organizației caritabile au transportat două camioane încărcate cu plase de pe coasta nordică a Franței până la granița dintre Polonia și Ucraina, dar Kernic Solidarités afirmă că nu mai dispune de fondurile necesare pentru a asigura transportul. În prezent se poartă discuții pentru ca Ucraina să trimită camioane care să preia alte provizii.

Între timp, pescarii de pe coasta Bretaniei sunt mai mult decât fericiți să ajute. „Sunt mândri să știe că materialele lor uzate vor ajuta la salvarea de vieți omenești”, a declarat un oficial local pentru AFP.

Citește și:

„Dronele care vânează soldați”. Cum schimbă inteligența artificială situația pe frontul din Ucraina. „O amenințare pentru viitor”

Cum ajută cultivatorii de lalele din Olanda apărarea ucrainenilor în fața dronelor. „Sunt foarte rezistente”

Editor : A.M.G.