Poliția franceză, acuzată că a provocat răni „ca în război” unor adolescenți. Peste 6.700 de minori, reținuți la proteste

Poliția franceză este acuzată că a provocat răni grave mai multor adolescenți în timpul protestelor elevilor, care au cuprins sute de licee din întreaga țară. Avocații unor tineri răniți susțin că leziunile sunt comparabile cu cele provocate în război, în timp ce autoritățile au deschis 36 de anchete interne privind presupuse violențe ale polițiștilor. De la începutul manifestațiilor, peste 6.700 de minori au fost reținuți, potrivit Ministerului francez al Justiției.

Franța se află în a patra săptămână a celei mai ample mișcări de protest a tinerilor din ultimele decenii. Sute de licee din întreaga țară au fost blocate de elevi, care cer înlocuirea profesorilor absenți și repararea clădirilor școlare degradate, relatează The Guardian.

Poliția a deschis anchete interne privind 36 de acuzații de violență comisă de agenți împotriva manifestanților. Printre cazurile investigate se numără cele ale patru minori care ar fi suferit mutilări provocate de dispozitive explozive și ale altor șase care au suferit „răni grave”, precum și plângeri privind lovituri, insulte sau presupuse agresiuni sexuale, a declarat ministrul de Interne, Laurent Nuñez, în fața Senatului.

Un adolescent de 15 ani și-a pierdut o mână după explozia unei grenade a poliției

Evan, un adolescent de 15 ani care studiază tâmplăria la un liceu profesional, și-a pierdut o mână în urma exploziei unei grenade asurzitoare folosite de poliție, în apropierea unui protest organizat la o școală din Lens, în nordul Franței, pe 5 octombrie.

Avocatul său, Bertrand Wattez, a declarat: „Rănile sale seamănă cu cele provocate în război”.

Potrivit avocatului, Evan venise la școală pentru a participa la cursuri și a descoperit că acolo avea loc un protest. Wattez a susținut că adolescentul nu a participat la acte de violență și a respins afirmația procurorului din Béthune potrivit căreia băiatul ar fi ridicat grenada de pe jos.

În momentul exploziei, Evan și-a pierdut mâna stângă și mai multe degete de la mâna dreaptă, suferind și alte răni pe corp.

Adolescentul se afla în continuare în spital, „într-o stare foarte dificilă”, iar familia sa a depus o plângere penală, a precizat avocatul.

Un alt adolescent, Eden, în vârstă de 14 ani, aflat în apropierea unui protest școlar din Saint-Ouen-l'Aumône, la nord-vest de Paris, a suferit răni grave la nivelul feței după ce ar fi fost lovit de un proiectil tras dintr-un lansator de grenade.

Băiatul a suferit două fracturi de mandibulă, și-a pierdut dinții inferiori, iar toți dinții superiori i-au fost fracturați.

Avocata sa, Elsa Marcel, a declarat că proiectilul a fost tras de la mică distanță, de aproximativ 1,5 metri.

„Este echivalentul armamentului de război”, a afirmat aceasta.

Familia adolescentului a depus o plângere pentru tentativă de omor.

Părinții lui Eden au explicat că băiatul mersese la școală, dar găsise instituția blocată de protestatari și intenționa să se întoarcă acasă.

Imaginile video par să îl surprindă în fața a trei polițiști din trupele de intervenție. Unul dintre agenți a încercat să îl lovească cu bastonul, iar Eden a lovit cu piciorul în direcția polițiștilor, înainte ca proiectilul să fie tras. Un polițist a fost suspendat din funcție și pus sub anchetă penală.

În această săptămână, un polițist din orașul Tours, situat în vestul Franței, a fost pus sub acuzare pentru violențe agravate, după ce Maël, un elev de 16 ani de la un liceu profesional, și-ar fi pierdut vederea la un ochi în urma unui tir cu un lansator de proiectile din cauciuc. Polițistul neagă acuzațiile.

Avocatul familiei a declarat că Maël nu fusese implicat în nicio confruntare violentă cu poliția, ci se afla pur și simplu la un protest organizat în apropierea școlii. Familia adolescentului consideră că a fost victima unei „nedreptăți”.

De mai mulți ani, autoritățile franceze sunt criticate pentru utilizarea armelor explozive de către poliție, în special după rănile grave înregistrate în timpul manifestațiilor „vestelor galbene” din 2018-2019.

La acea vreme, au fost semnalate cazuri în care manifestanții și-au pierdut vederea la un ochi sau au suferit mutilări ale mâinilor și picioarelor.

Peste 6.700 de minori, reținuți de poliție de la începutul protestelor

Actualul val de manifestații a provocat îngrijorări și în rândul avocaților, care avertizează că un număr fără precedent de minori au fost arestați și plasați în custodia poliției.

Unii adolescenți au relatat că au fost loviți, umiliți sau insultați în timpul reținerii.

De la începutul protestelor școlare, la jumătatea lunii septembrie, 6.773 de persoane cu vârste sub 18 ani au fost reținute și plasate în custodia poliției, potrivit Ministerului Justiției.

În cazul a peste 1.000 dintre acești minori nu au fost formulate acuzații. Alți 2.190 fac obiectul unor proceduri judiciare, iar aproape 2.000 au primit măsuri alternative urmăririi penale, precum participarea la cursuri de educație civică, fără ca dosarele lor să ajungă în instanță și fără să fie condamnați.

Potrivit avocaților, acuzațiile aduse minorilor includ participarea la grupări formate cu intenția de a comite acte de violență, violențe împotriva polițiștilor și distrugeri de bunuri.

Nathalie Tehio, avocată și președinta Ligii Franceze pentru Drepturile Omului, a declarat că faptul că doar o minoritate dintre dosarele minorilor vor ajunge în fața unui judecător ridică semne de întrebare cu privire la temeinicia arestărilor.

„Există un număr record de arestări. (...) De multe ori, dosarele judiciare sunt goale. În realitate, este vorba mai degrabă despre împiedicarea oamenilor să manifesteze. Cred că există intenția de a interveni dur pentru a-i descuraja și a-i speria”, a declarat Tehio.

Aceasta a precizat că organizația a primit mărturii privind comportamente abuzive ale polițiștilor.

„Am primit relatări despre comentarii rasiste. Avocații ne-au spus că clienții lor susțin că au fost umiliți, tratați violent sau îmbrânciți”, a adăugat ea.

Romain Boulet, copreședintele Asociației Avocaților Penaliști din Franța, a avertizat asupra riscului ca puterile poliției să fie folosite abuziv.

„Avocații specializați în drept penal sunt îngrijorați și atrag atenția asupra posibilei utilizări abuzive a atribuțiilor poliției pentru a-i descuraja pe cetățenii cu vârste sub 18 ani să participe la manifestații”, a declarat acesta.

Acuzații de insulte rasiste, agresiuni și umilințe în timpul reținerilor

Mohamed Jaite, președintele filialei din Paris a sindicatului de stânga Syndicat des Avocats de France, a reprezentat mai mulți adolescenți opriți de poliție în capitală și în suburbiile acesteia.

„Am văzut un tânăr șchiopătând într-o secție de poliție”, a declarat el. „Unii au relatat că au fost umiliți sau că au primit insulte rasiste și sexiste.”

Prisca Ancion, avocată în cadrul organizației de stânga Collectif d'Action Judiciaire, care a participat săptămâna aceasta la o manifestație în fața unui liceu din Saint-Denis, în suburbiile nordice ale Parisului, a declarat:

„Au existat insulte rasiste în timpul arestărilor, dar și remarci homofobe, sexiste sau atingeri cu caracter sexual. Încurajăm familiile să depună plângeri.”

O altă avocată din cadrul organizației, Romane Bartoli, care a asistat mai mulți adolescenți după arestare, a afirmat: „Tinerii ne-au spus că au fost pălmuiți, loviți cu picioarele sau cu pumnii.”

Un elev de 16 ani de la un liceu dintr-o suburbie situată la nord de Paris a povestit că a fost arestat la aproximativ 100 de metri de școală, în ziua în care instituția fusese blocată de protestatari, la sfârșitul lunii septembrie.

Adolescentul, care intenționează să studieze medicina la universitate, a declarat că voia să participe la cursuri, dar a descoperit că în fața școlii avea loc un protest.

Răspunzând întrebărilor publicației The Guardian, în prezența avocatului său, el a spus că a fost ținut în custodia poliției mai mult de 12 ore, cea mai mare parte a timpului într-o celulă cu alte două persoane, unde se aflau doar două saltele.

„A fost greu din punct de vedere psihologic, pentru că simțeam că nu făcusem nimic greșit”, a declarat adolescentul.

„Am fost lovit cu bastonul și cu pumnul”, a adăugat el.

Tânărul a mai susținut că un polițist i-a spus să „țină gura” și a făcut remarca „Tot voi, ăștia”, pe care adolescentul a interpretat-o drept o insultă rasistă.

El a fost eliberat după ce un procuror a dispus să urmeze un curs de educație civică, drept alternativă la declanșarea unor proceduri judiciare.

Ministerul Justiției și Ministerul de Interne, care coordonează activitatea poliției, nu au comentat acuzațiile privind insultele sau violențele comise în timpul reținerilor.

Ministrul de Interne respinge acuzațiile de represiune

În Parlament, ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a negat că poliția ar fi intervenit în mod excesiv sau că ar exista o politică de reprimare a protestelor.

Cu toate acestea, ministrul a suspendat utilizarea grenadelor asurzitoare în timpul manifestațiilor organizate la școli.

Audrey Bailleul, magistrat și reprezentantă națională a Uniunii Sindicale a Magistraților, a declarat că, în acest moment, este dificil să se stabilească o imagine clară asupra evenimentelor.

„Nu există nimic care să demonstreze că a existat o intenție deliberată, la scară largă, de a nu respecta procedurile legale”, a precizat aceasta.

Editor : Ș.A.