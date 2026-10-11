Poliţia poloneză a reţinut un bărbat care „a plănuit un atac asupra premierului Donald Tusk”

Poliţia poloneză a reţinut un bărbat suspectat că plănuia un atac asupra premierului Donald Tusk, a anunţat duminică ministrul de interne, Marcin Kierwinski. Anterior fusese semnalată o ameninţare la adresa lui Tusk şi a ministrului apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

„Bărbatul care a ameninţat şi a plănuit un atac asupra premierului Donald Tusk a fost reţinut de poliţia poloneză”, a scris Marcin Kierwinski pe platforma X, fără a oferi detalii suplimentare.

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Într-o postare separată pe X, premierul Donald Tusk a mulţumit poliţiei pentru „intervenţia promptă şi decisivă”.

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Deşi infracţiunile violente sunt relativ rare în Polonia, ţara este profund polarizată politic şi s-a confruntat cu ameninţări la adresa securităţii din cauza proximităţii faţă de războiul din Ucraina.

În luna august, poliţia a reţinut un bărbat în vârstă de 23 de ani, acuzat că a îndemnat la asasinarea unor politicieni polonezi de rang înalt.

În 2024, Tusk a declarat că a primit ameninţări după tentativa de asasinat asupra premierului slovac Robert Fico.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Karolina Galecka, a declarat duminica aceasta că un e-mail conţinând informaţii despre potenţialul atac a fost transmis poliţiei de către Serviciul de Protecţie a Statului, instituţie responsabilă cu securitatea miniştrilor.

Editor : B.P.