POLITICO: Toată lumea de la Bruxelles s-a săturat de Charles Michel. "Și-a făcut harakiri politic. Nu mai are credibilitate"

"Toată lumea este pur și simplu sătulă" de Charles Michel a declarat un oficial belgian pentru POLITICO. Președintele Consiliului European a fost criticat intens de-a lungul ultimelor săptămâni, după ce a anunțat că va candida la europarlamentare și ulterior s-a răzgândit, spunând că se retrage din cursă și rămâne la șefia instituției europene. Chiar dacă Charles Michel și-a făcut "harakiri politic" și "nu mai are credibilitate", politicienii de la Bruxelles nu îl disprețuiesc doar pentru că este neserios și a revenit asupra deciziei, ci susțin că oficialul a gestionat haotic Consiliul European, ba chiar a rivalizat adesea cu Ursula von der Leyen.

"Bine, acum înțeleg că trebuie să pun șampania înapoi în frigider."

Asta a declarat un oficial UE după ce președintele Consiliului European, Charles Michel, a anunțat că va rămâne, de fapt, în funcție până la sfârșitul mandatului său, care se încheie în noiembrie.

Politicienii de la Bruxelles au invocat adesea drept motive pentru o schimbare gestionarea haotică a reuniunilor și sarcinilor Consiliului European, dar rivalitatea dintre Charles Michel și președintele Comisiei, Ursula von der Leyen.

Bula de la Bruxelles a fost scandalizată atât de anunțul făcut de Michel, în urmă cu trei săptămâni, că intenționează să candideze pentru Parlamentul European în Belgia, cât și de revenirea sa asupra acestui anunț vineri seara.

"Toată lumea este pur și simplu sătulă de Michel", a declarat un oficial belgian.

"Tot ceea ce îi rămâne acum este să se asigure că reuniunea Consiliului European începe la timp și că toată lumea are un stilou care funcționează", a declarat sub anonimat un diplomat al UE.

Rolul președintelui Consiliului European, una dintre principalele instituții ale Uniunii Europene, este esențial pentru a a ajunge la un acord atât de necesar pentru Ucraina între cei 27 de lideri ai blocului comunitar.

Este o poziție deosebit de importantă cu precădere înaintea unei reuniuni excepționale a șefilor de guvern din UE, care va avea loc joia aceasta, în cadrul căreia 26 de lideri vor trebui să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orbán să deblocheze un ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, în contextul în care aceasta intră în cel de-al treilea an de război cu Rusia. După revenirea asupra deciziei de a pleca din fruntea Consiliului European, Charles Michel are și mai puțină credibilitate politică pentru a lua decizii urgente. Iar la Bruxelles, unii caută deja variante pentru înlocuirea sa, au declarat oficiali ai UE sub anonimat.

"Și-a făcut harakiri politic. Nu mai există nicio fărâmă de credibilitate acum", susține un diplomat de la Bruxelles.

Faptul că rămâne în funcție nu va schimba mare lucru, a spus un al doilea diplomat.

"Oricum nu inspiră prea multă încredere în calitate de președinte al Consiliului European. L-am văzut și pe Rutte prezidând de pe margine", a spus un alt diplomat.

POLITICO a solicitat o reacție de la Charles Michel cu privire la declarațiile diplomaților și oficialilor UE, însă nu a primit niciun răspuns de la cabinetul său.

În joc sunt banii pentru Ucraina

Miza summitului care va avea loc în această săptămână este mare. Aprobarea ajutorului pentru Ucraina este esențială atât pentru Kiev, cât și pentru a transmite Rusiei că UE își menține sprijinul pentru ucraina, mai ales în condițiile în care Washingtonul se luptă să ajungă la un acord asupra alocării de fonduri pentru țara aflată-n război. Charles Michel însuși a cerut un Consiliu European extraordinar pentru Ucraina, după ce la începutul lunii decembrie liderii europeni nu au ajuns la un acord cu privire la un nou pachet de sprijin.

Deși revenirea sa poate că nu a fost cea mai fericită decizie, liderii europeni se vor concentra acum pe Ucraina și mai puțin pe succesiune, întrucât Michel va rămâne în funcție până la sfârșitul lunii noiembrie, în loc să își ocupe locul în Parlamentul European la jumătatea lunii iulie.

Cei care îl apără spun că oricum nu a existat prea multă presiune. Faptul că Michel rămâne "nu face vreo diferență. Oricum nu pleca acum. Să candideze este specific politicienilor", a declarat un al treilea diplomat.

Ce nume sunt în cursa pentru cele mai înalte poziții din UE

Cu toate acestea, anunțul lui Michel de la începutul acestei luni a dat startul la cursa pentru ocuparea funcțiilor de conducere din UE.

Capitalele europene se gândesc acum tot mai serios la cum vor fi distribuite pozițiile de conducere din cadrul Consiliului European, Comisiei, Parlamentului și serviciului diplomatic al UE după alegerile europene din iunie, dacă nu cumva se gândiseră deja.

Mette Frederiksen, actualul premier socialist al Danemarcei, este un nume care continuă să fie vehiculat la Bruxelles. Pentru unii, ea este văzută ca fiind prea de dreapta în ceea ce privește migrația, dar acest lucru ar putea fi un avantaj politic dacă Parlamentul European se va orienta mai mult spre dreapta, așa cum este de așteptat.

Dar socialiștii din sudul Europei încă mai speră că premierul portughez António Costa, care era favorit pentru a-l înlocui pe Michel, nu va fi vizat de către o anchetă de corupție care a forțat guvernul său să demisioneze.

Un alt nume vehiculat la Bruxelles este cel al fostului premier italian Enrico Letta, care a fost desemnat să elaboreze un raport privind viitorul pieței unice pentru liderii europeni.

Această îndatorire i-a dat lui Letta, fostul lider al Partidului Democrat de centru-stânga din Italia, un pretext pentru a face un tur al Uniunii Europene, au declarat diplomații intervievați, deși nu este clar dacă fostul premier va primi sprijinul guvernului de dreapta al Giorgiei Meloni.

Deocamdată, Michel rămâne, iar susținătorii săi spun că va fi supus unei analize și mai amănunțite înainte de marea decizie a UE cu privire la Ucraina.

"Europa ar fi trebuit să încurajeze și să accepte curajul de a se supune voinței electorale a poporului", a declarat Nima Hairy, membră a partidului din care face parte Charles Michel.

"În schimb, acum trebuie să se confrunte cu consecințele bullying-ului, până la punctul în care îl determină pe om să spună respectuos "Destul e destul".

Dar chiar și oficialii din Renew nu pot fi decât ușurați că șeful Consiliului European nu va candida pentru Parlamentul European.

"Foarte puțini membri au considerat că venirea sa în Parlament este o veste bună", a mai spus un diplomat. "Când are trei opțiuni, întotdeauna o alege pe cea mai rea", a conchis acesta.

