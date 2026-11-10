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Polițiștii care au oprit ucigașul din Cracovia au fost decorați de către președinte: „Sacrificiu de sine excepțional”

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Polițiștii Artur Morański și Jakub Kulik. Sursa foto: X
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Din articol
„Sacrificiu de sine excepțional” „Kuba mai trăiește?”

Președintele polonez Karol Nawrocki a acordat distincții de stat celor doi polițiști care și-au riscat viața pentru a-l opri pe un bărbat înarmat care a ucis șase persoane și a rănit alte 15 în centrul istoric al orașului Cracovia, sâmbătă.

Ofițerii, Jakub Kulik, în vârstă de 24 de ani, și Artur Morański, în vârstă de 27 de ani, au primit fiecare Crucea de Ofițer a Ordinului Polonia Restituta, una dintre cele mai înalte distincții de stat din Polonia, a declarat luni Bartosz Grodecki, șeful Biroului Național de Securitate, un organism consultativ al președintelui.

Distincțiile au fost înmânate de Nawrocki în timpul vizitelor pe care le-a efectuat la cei doi ofițeri, internați în două spitale diferite din Cracovia, transmite presa din Polonia. 

„Sacrificiu de sine excepțional”

Premiile recunosc „contribuțiile remarcabile ale acestora la menținerea ordinii și siguranței publice, precum și sacrificiul de sine și curajul lor excepționale”, a declarat Grodecki.

„Comportamentul eroic al ofițerilor, care și-au riscat propriile vieți pentru a-l opri pe atacator, inspiră admirație și merită cea mai înaltă recunoaștere”, a scris el pe X.

„Le mulțumesc ambilor ofițeri pentru intervenția lor decisivă și pentru disponibilitatea de a-i apăra pe ceilalți. Le doresc o recuperare rapidă”, a adăugat el.

Ambii ofițeri au fost răniți în timpul unui schimb de focuri cu atacatorul în vârstă de 24 de ani, Michał Oksiński, care a deschis focul asupra mulțimii din Piața Principală din Cracovia, o destinație turistică populară.

Ofițerii l-au urmărit și l-au împușcat pe atacator, care a fost reținut și dus la spital, înainte de a deceda luni dimineața, după ce a suferit mai multe operații.

„Kuba mai trăiește?”

Kulik și Morański și-au recăpătat cunoștința duminică, dar rămân internați în spital.

Morański, care a suferit răni prin împușcare la plămân și la braț, a fost supus unei operații de 12 ore. La scurt timp după ce și-a recăpătat cunoștința, primele sale cuvinte au fost să întrebe de partenerul său.

„Kuba mai trăiește?”, a întrebat el, potrivit prim-ministrului Donald Tusk.

Editor : A.R.

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