Polițistul care l-a ucis pe atacatorul din Cracovia și a fost la rândul lui rănit grav, în urma unei urmăriri cu focuri de armă pe străzile din centrul orașului, a ieșit din spital, scrie Wyborcza.pl. Jakub Kulik a fost împușcat de trei ori în timpul confruntării și, cu toate acestea, a reușit să se ridice și să-l anihilwze pe atacator.

Conducerea Spitalului Clinic de Specialitate „Sf. Ioan Paul al II-lea” din Cracovia a confirmat că Jakub Kulik a fost externat luni din unitatea medicală.

Profesorul Grzegorz Gajos, șef adjunct al Secției Clinice de Boală Coronariană și Insuficiență Cardiacă și reprezentant al directorului instituției pentru relații cu mass-media, a confirmat că plutonierul-major Jakub Kulik a fost externat din spital. Cu toate acestea, el nu a oferit detalii despre recuperarea sau tratamentul polițistului.

Polițiști eroi

Evenimentele tragice din Cracovia au avut loc sâmbătă, 7 noiembrie, cu puțin timp înainte de ora 15:00. Atacatorul, în vârstă de 24 de ani, a intrat cu mașina în Piața Centrală dinspre strada Szczepańska și a deschis focul cu o armă lungă asupra trecătorilor la întâmplare. Ulterior, acesta a traversat centrul orașului cu mașina, circulând pe străzile Grodzka și Stradomska.

Fuga s-a încheiat la intersecția străzilor Stradomska și Dietla, unde atacatorul a intrat în coliziune cu un alt autoturism. În timpul unui schimb de focuri cu polițiștii care îl urmăreau, doi agenți, Jakub Kulik și Artur Morański, au fost împușcați. În cele din urmă, aceștia au reușit să îl imobilizeze pe atacator.

Cel de-al doilea polițist se află, cel mai probabil, încă în spital. Plutonierul-major Morański, din cauza continuării tratamentului pentru o rană la mână, a fost transferat pe 10 noiembrie de la Spitalul Municipal de Specialitate „Gabriel Narutowicz” la Spitalul Clinic Militar nr. 5 din Cracovia. Acolo, acesta a suferit o intervenție chirurgicală la antebraț, deoarece glonțul care l-a lovit a provocat o pierdere osoasă semnificativă, mai menționează sursa citată.

Distincții din partea președintelui și chiar de la Dubai

Polițiștii răniți au primit deja Crucea de Ofițer a Ordinului Polonia Restituta din partea președintelui Karol Nawrocki, precum și distincții departamentale.

Inspectoratul General al Poliției a decis să le acorde ajutoare financiare unice în valoare de 100.000 de zloți (peste 22.000 de euro). De asemenea, statul le va acoperi toate cheltuielile medicale ulterioare.

Kulik și Morański au primit onoruri chiar și în străinătate. La începutul săptămânii trecute, acestora le-a fost acordată Medalia pentru Vigilență Polițienească în cadrul Summitului Mondial al Poliției din Dubai.

Editor : B.P.