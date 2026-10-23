Polonezii vor instalarea detectoarelor de metale în școli, după o serie dramatică de atacuri cu cuțitul (sondaj)

Un nou sondaj a relevat că peste jumătate dintre polonezi susțin instalarea detectoarelor de metale în școlile din toată Polonia, în urma unei serii de incidente în care au fost implicate cuțite.

Studiul realizat de firma de cercetare IBRiS pentru cotidianul polonez „Rzeczpospolita” a arătat că 52,4% dintre respondenți sunt în favoarea acestei idei, 39,2% se opun, iar 8,4% sunt indeciși, transmite TVPWorld.

Sondajul, publicat vineri, vine după ce Polonia a fost zguduită de o serie de incidente care au implicat atacuri sau presupuse atacuri planificate la școli în ultimele săptămâni.

Trei atacuri, petrecute între 7 și 10 octombrie, au provocat moartea unei persoane și rănirea altor câteva, stârnind temeri privind apariția unor atacuri similare și determinând poliția să lanseze o operațiune la nivel național pentru a spori siguranța în școli.

De atunci, autoritățile au inspectat cel puțin 187.000 de instituții de învățământ și au reținut aproximativ 200 de persoane în cadrul anchetelor privind amenințările suspectate.

Diviziune pe linii politice

Conform noului sondaj, opiniile polonezilor cu privire la necesitatea instalării detectoarelor de metale în școli au fost împărțite în funcție de preferințele politice.

Dintre respondenții care au declarat că susțin unul dintre partidele care alcătuiesc în prezent coaliția de guvernare din Polonia, 48% s-au declarat în favoarea unor astfel de măsuri în școli, în timp ce 43% s-au opus acestora.

În schimb, 58% dintre cei care au declarat că simpatizează cu unul dintre partidele de opoziție au afirmat că școlile ar trebui să introducă detectoare de metale din motive de siguranță, doar 37% fiind împotriva acestei idei.

Femeile au fost, de asemenea, mai dispuse decât bărbații să susțină instalarea detectoarelor de metale, 57% dintre ele sprijinind astfel de măsuri.

Aproximativ 60% dintre cei care locuiesc în orașele mari s-au pronunțat, de asemenea, în favoarea detectoarelor de metale în școli, comparativ cu doar 49% dintre polonezii care locuiesc în sate.

Sondajul IBRiS a fost realizat în perioada 16-17 octombrie pe un eșantion de 1.068 de respondenți.

Editor : A.R.