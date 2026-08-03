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Polonia a contestat la Bruxelles decizia de a plăti 1,3 miliarde de euro pe vaccinuri Pfizer. Ce argumente aduce Varșovia

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Madrid, Spain- February 23, 2021: Hand on blue surgery glove extracting Covid vaccine from vial with a syringe. In the background Pfizer Laboratory lo
Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Cazul României

Luni, Polonia a făcut apel împotriva unei hotărâri a unui tribunal din Bruxelles care îi impunea să preia aproximativ 64 de milioane de doze de vaccin Covid-19 nedorite și să plătească companiei Pfizer aproximativ 1,3 miliarde de euro. Varșovia a solicitat, de asemenea, judecătorilor să suspende executarea provizorie a hotărârii pe durata examinării recursului.

„Decizia instanței de primă instanță nu ține seama de toate circumstanțele de fapt și de drept relevante ale cauzei”, a declarat Ministerul Sănătății într-un comunicat. Acesta a adăugat că Polonia va recurge la „toate mijloacele legale de apărare”, dar a refuzat să-și dezvăluie argumentele sau probele, invocând necesitatea de a proteja interesele statului.

Hotărârea contestată de Polonia se referă la un acord din 2021 negociat de Comisia Europeană cu Pfizer în numele țărilor UE. Polonia a încetat să mai accepte livrările de vaccinuri în 2022, invocând scăderea drastică a cererii și impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Pfizer a dat în judecată Polonia și România în anul următor. În aprilie 2026, o instanță din Bruxelles a hotărât că Varșovia rămâne obligată să respecte contractul și i-a impus să plătească aproximativ 1,3 miliarde de euro, plus dobânzi și cheltuieli de judecată, pentru dozele nelivrate.

Pfizer a susținut hotărârea belgiană, despre care a declarat pentru POLITICO că reflectă „importanța obligațiilor contractuale care au stat la baza unui răspuns european de succes la pandemie, construit pe principiul solidarității între statele membre”. Compania a afirmat că ia „măsuri adecvate” pentru a asigura respectarea obligațiilor prin „mecanisme de aplicare a legii consacrate”, adăugând că aceste eforturi au urmat „ani de discuții și o flexibilitate semnificativă pentru a ține seama de circumstanțele statelor membre”.

Cazul României

România are de plătit o datorie de aproximativ 600-650 de milioane de euro către compania Pfizer, în urma unui proces pierdut la un tribunal din Bruxelles legat de nepreluarea unor doze de vaccin anti-COVID-19. Această sumă reprezintă contravaloarea a circa 28 de milioane de doze contractate în perioada pandemiei

Editor : Sebastian Eduard

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